Trump régóta hozomra kampányol, van ahol már előre kell fizetnie

Donald Trump tartozik az amerikai városoknak a gyűlések megrendezésével kapcsolatos költségekért, köztük a biztonsági kiadásokért és a rendőrségi túlórákért.

Az Egyesült Államokban Donald Trump republikánus elnökjelöltnek egyre nagyobb tartozásokat hagy maga után a kampányaihoz kötődően. Mindez alig néhány héttel a 2024-es általános választások előtt történik, ahol a demokrata elnökjelölt és amerikai alelnök Kamala Harrisszel fog megmérkőzni, aki több kulcsfontosságú felmérésben is szoros előnnyel vezet. Egy szerdán megjelent Marist-felmérés szerint öt ponttal vezet a volt amerikai elnök előtt, a Morning Consult felmérése szerint négy ponttal, az Economist/YouGov felmérése szerint pedig négy ponttal – írja az Al Jazeera.

Harris nemrég lépte át az 1 milliárd dolláros adománygyűjtést, és az elmúlt három hónapban közel kétszer annyit gyűjtött, mint Trump kampánya. A Trump-csapat a kis összegű adományozók számának csökkenését tapasztalja, a 200 dolláros vagy annál kisebb adományok már az adományok kevesebb mint egyharmadát teszik ki. A 2020-as választási ciklus ezen szakaszában az Associated Press és a washingtoni székhelyű Open Secrets nonprofit szervezet elemzése szerint ezek a hozzájárulások az összes adomány közel felét tették ki.

A Trump-kampány pénzügyi kihívásait csak fokozza azoknak a növekvő listája, akiknek ő és az általa képviselt szervezetek tartoznak. Bár a politikai spektrumon átívelő kampányok időnként elmulasztották a kifizetéseket, köztük Bernie Sanders amerikai demokrata szenátor 2016-os elnökválasztási kampánya, Trump fizetési határidőinek elmulasztása hosszú távú mintázata miatt kiemelkedik a többi közül.

Trump országszerte tartozik a városoknak a gyűlések megrendezésével kapcsolatos költségekért, beleértve a biztonsági költségeket, a közbiztonsági kiadásokat, az erőforrások kiutalását és egyes esetekben a létesítménybérleteket. Az egyik számla kapcsán az arizonai Prescott Valley városának tartozik. A város tisztviselői az Al Jazeerának elmondták, hogy Trump kampánya nem fizette ki a 2022-es helyi nagygyűlésének teljes költségét és még mindig tartozik 25 737,32 dollárral. A város szóvivője ennek kapcsán elmondta, hogy ezért a hónap elején tartott legutóbbi nagygyűlésért előre kérték a pénzt.

Ez messze nem az egyetlen kifizetetlen számla, amivel a republikánus jelölt tartozik ebben az államban, Arizonában. Mesa városa egy 2018. októberi nagygyűlés miatt számlázott a kampánynak. Ügyvédjük néhány hónappal később, decemberben követelte a 64 477,56 dollár kifizetését, de sikertelenül. „Úgy véljük, hogy a Trump 2020 kampánynak vissza kell térítenie városunknak ezeket az adófizetők dollárjait, és ennek megfelelően számláztuk ki a kampányt” – mondta Mesa városának szóvivője az Al Jazeerának. Más kérdés, hogy a város szerint a kampánynak jogilag nem kötelessége kifizetni ezt a számlát.

Mesa republikánus polgármestere, John Giles egyike azoknak a repubikánusoknak, aki ebben a választási ciklusban átlépték a pártvonalakat, hogy támogassá a demokrata jelöltet, Kamala Harrist.

A texasi El Paso városa azt állítja, hogy a Trump-kampány még mindig 569 204,63 dollárral tartozik neki egy 2019-es gyűlés miatt, amelynek nagy részét a város rendőrsége kapná – derül ki az Al Jazeera által megszerzett számlákból. A város 2020-ban felbérelt egy ügyvédi irodát, hogy küldjön értesítést ezekről az elmaradt kifizetésekről, de erőfeszítéseik, hogy nyomást gyakoroljanak a kampányra, egyelőre nem jártak sikerrel. „A város továbbra is törekszik ezeknek az elmaradt kiadásoknak a kifizetésére, hogy a város adófizetői ne viseljék tovább a költségeket” – mondta az El Paso szóvivője az Al Jazeerának.

A minnesotai St Cloud városa is valami hasonlót közölt az Al Jazeerával. A Trump-kampány nem fizette ki a hónap elején esedékes számlát. Az összesen 208 935,17 dolláros egyenleg az első válaszadók túlórapénzét és az útépítés áthelyezését fedezi, hogy elférjen a konvojának a városban tavaly júliusban tartott nagygyűlésén.

Az ohiói Libanon városa megerősítette az Al Jazeerának, hogy egy 2018-as kintlévőségi számla még mindig kifizetetlen. Bár a gyűlésre akkor került sor, amikor Trump a Fehér Házban volt, a város még mindig nem kapta meg a 16 191 dolláros kifizetését. A washingtoni Spokane városa az Al Jazeerának elmondta, hogy a Trump-kampány 65 124,69 dollárral tartozik neki egy 2016-os nagygyűlés miatt. A ki nem fizetett számla a városi rendőrség tagjainak összesen 955 túlóráját fedezi. Spokane hozzátette, hogy a 2016-os elnökválasztási ciklusból két másik kampánynak is van kifizetetlen számlája, köztük Hillary Clinton kampányának, amely 2793,28 dollárral, és Sanders kampányának, amely 33 318,73 dollárral tartozik.

Tekintettel Trump előéletére, mostanra több joghatóság is megköveteli, hogy kampánya előre fizessen a szolgáltatásokért, köztük az észak-karolinai Asheville és az arizonai Tucson, ahol kampánya még mindig több mint 81 ezer dollárral tartozik egy 2016-os gyűlésért. A michigani Grand Rapids szóvivője az Al Jazeerának elmondta, hogy Trump kampánya 32 771,45 dollárral tartozik a városnak a júliusi nagygyűlésért. Az egyenleg – amely október 23-ig esedékes – tartalmazza az elsősegélynyújtók túlórapénzét is. A város hozzátette, hogy a kampány más ott tartott kampányrendezvények után is kifizette a kintlévőségeket.

Mindez akkor történik, amikor Trump volt elnök jogi számlákat halmoz fel a vele és a kampányával szemben indított több bírósági ügy miatt, beleértve a jelentések szerint egy 2 millió dolláros kifizetést Rudy Giulianinak. A volt New York-i polgármester és Trump egykori személyes ügyvédje az egyik legnagyobb védője számos olyan bírósági ügyben, amelyben Trump hamisan állította, hogy beavatkozott a választásokba. Az azóta már kizárt ügyvédnek saját jogi költségei vannak, és 148 millió dollár kártérítést kell fizetnie két georgiai választási dolgozónak. Trump a kampánypénzekből több mint 100 millió dollárnyi jogi költséget fizetett ki.

Trumpnak már a politikába való belépése előtt is hosszú története volt abban, hogy nem fizette ki a kintlévőségeit. A USA Today 2016-os vizsgálata szerint három évtized alatt 3500 peres ügyet találtak ellene kifizetetlen számlákkal és kártérítési vitákkal kapcsolatban. Nagyjából két tucat perben azt állítják, hogy a volt elnök cégei nem fizettek túlórát vagy minimálbért a dolgozóknak, hasonlóan az Al Jazeera riportjában megszólaltatott városok panaszaihoz.

2020-tól Trump még mindig tartozik az 1990-ben megnyitott Atlantic Cityben található Taj Mahal Hotel építésében és karbantartásában részt vevő, évtizedek óta kifizetetlen vállalkozóknak. Trump 70 millió dollárral tartozott több mint 250 vállalkozónak, akik közül sokan saját munkásokat alkalmaztak a vízvezeték-szereléstől a korlátok felszereléséig terjedő szolgáltatások teljesítésére. A szálloda 2016-ban zárt be. A Trump-kampány nem válaszolt az Al Jazeera megkeresésére.

Érsek M. Zoltán