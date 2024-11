Jelentős változások jöhetnek a családtámogatások rendszerében, amelyeket egyelőre még csak törvénytervezet formájában fogalmaztak meg. A tervezet azonban egyértelműen kirajzolja az új irányokat. A tervezetben végre tisztázódik az egyik legégetőbb kérdés, azaz a támogatott ingatlanba való bejelentkezés témaköre is.

A szakértő szerint sokan vártak már arra, hogy tisztázódjon az egyik legégetőbb kérdés a CSOK-kal kapcsolatban, vagyis hogy hozzátartozók bejelentkezhetnek-e a CSOK-kal vásárolt ingatlanba.

„A jogszabálytervezet szerint a CSOK-os ingatlanba nemcsak közeli hozzátartozók, hanem távolabbi rokonok is bejelentkezhetnek, ideiglenes vagy állandó lakcímmel egyaránt. Ez eddig még nem volt szabályozva, emiatt sok bizonytalanságot szült, a módosítással azonban ez a probléma tisztázódhat” – magyarázta Valkó András, a hitelesandras.hu alapítója, jelzáloghitel- és babaváróhitel specialista.

A szakértő hozzátette, hogy az új szabályok szerint, ha az ingatlanba való bejelentkezés elmarad, a kormányhivatal felszólítást küld, és a hátralékosok további 60 napot kapnak az ügyintézésre.

Új CSOK-szabályok örökbefogadóknak és költözőknek

Valkó András szerint a változások több területet érintenek majd.

„Az új építésű CSOK esetében 5 éven belül is tovább vihető lesz a támogatás használt ingatlan vásárlására. Másik fontos változás, hogy az örökbefogadók számára is elérhetővé válik az utó-CSOK, amely eddig kizárólag vér szerinti gyermekek után járt” – tette hozzá a szakértő, aki arra is rávilágított, hogy a Babaváró hitelnél is kedvező változások jönnek, különösen a 2019–2021 között felvett hitelek esetében.

„A legnagyobb gondot az okozza, hogy a kamatforduló után ezek a hitelek jelentősen drágultak. Az állam most egy mentőcsomagot kínál az érintetteknek: ha az 5. év után születik gyermek, a kamatmentesség és törlesztési szüneteltetés továbbra is igénybe vehető lesz” – fejtette ki Valkó András.

A specialista szerint a tervezet méltányosságot is biztosít a kamatemelkedés miatti terhek csökkentésére. Az azonban még kérdéses, hogy a már befizetett kamatokat visszatérítik-e. A CSOK Plusz program új szabályozásai lehetőséget adnak arra, hogy a támogatások és a kamattámogatás is tovább vihető legyenek ingatlaneladás esetén, a hitel végtörlesztése nélkül.

„A mostani tervezet szerint nem kell a hitelt végtörleszteni, de a támogatásokat ugyanúgy a kincstárnál fel kell majd függeszteni. Az sajnos nem derül ki, hogy ezzel a drága hitellel – hisz így jóval drágább lesz, mint egy most elérhető piaci hitel – mit kezd az ember? Átviszi az újabb ingatlanra és újra “rárakja” a kamattámogatást? Ez a változás rugalmasságot jelent, de a tervezet nem tér ki arra, hogyan alakul a támogatás összege az új ingatlanra való átvitel során” – hívta fel a figyelmet Valkó András.

A specialista szerint szintén jelentős változás, hogy a gyermek születése utáni igénylési határidőt 60 napról egy évre emelik.

„Ez komoly könnyítés, de azt javaslom, hogy aki teheti, már a 12. hét betöltése után adja be az igénylést, hogy időben megkapja a támogatást” – tanácsolta Valkó András.