Új otthonfelújítási támogatás: a szakértő szerint erre érdemes figyelni mindenkinek 

Az 1990 előtt emelt épületek kapcsán meghirdetett otthonfelújítási támogatás a célösszegnek számító 108 milliárd forintnál nagyobb, akár 150-200 milliárdos forgalmat is hozhat az építőiparnak és az építőanyag kereskedelemnek– fejti ki Juhász Attila az Újház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. igazgatóságának elnöke.

A nehézséget az okozza, hogy a részletek hiányában most mindenki kivár a vásárlással, ugyanakkor a rendelkezésre álló keret csak az érintett épületek szűk körének felújítására elegendő. Ráadásul a szűkös kivitelezői kapacitás miatt is hasznos lenne, ha a támogatás nem egyszerre, hanem ütemezve érkezne a piacra.

– 2023-ban jelentős visszaesés volt az építőiparban: nagyságrendileg 25-30%-kal csökkent az építőanyag piac teljesítménye, különösen a magasépítési területen. Ezért is nagy várakozások előzték meg az idei évet, amivel kapcsolatban eddig eléggé vegyes meglátásaink vannak azután, hogy már lezártuk az első negyedévet. Azt látjuk, hogy januárban rendkívül gyenge kezdéssel indult az év: a tavalyi azonos időszakhoz képest 20%-kal esett vissza a forgalom, amiért igencsak letargikus hangulat uralta az építőipari gyártói és kereskedelmi piacot – elemez Juhász Attila

Hullámzó építőipari eredmények, kérdőjelekkel

A szakember úgy látja, hogy a rossz hangulatban a gyenge adatok mellett az a tapasztalat is szerepet játszott, hogy ha kevesebb épületre van szükség, nyilván kevesebbet is építenek és újítanak fel. Ezért is volt örömteli, hogy februárban már a 2023-as adatoknál jobb eredmények érkeztek: nagyságrendileg 15%-kal nőtt a forgalom.

– Februárban különösen az volt a pozitívum, hogy 2023-hoz képest 50 százalékot is meghaladó mértékben nőtt az építkezések szempontjából legfontosabb termékkörök például a szerkezetépítési anyagok – különösen gondolok itt a téglára, a zsalukövekre – értékesítése. Ami azért is meghatározó, mert ha sok téglát tudunk eladni, akkor ezt a következő hónapokban az építkezések következő fázisához szükséges további termékkörök értékesítése is leköveti majd.

Az ágazat szereplői ezért élték meg derült égből villámcsapásként azt, hogy márciusban ismét lecsökkent az értékesítés és a 2023-asnál is gyengébb adatok születtek. Ez a meglepetésszerű visszaesés olyan mértékű volt, hogy még a szakma sem érti teljesen, hogy mi lehet az oka ennek a hatalmas hullámzásnak.

Sokkal több a várakozó, mint akinek jut a támogatásból

– Ugyanakkor azt feltételezzük, hogy a közelmúltban bejelentett otthonfelújítási program egy olyan érzékelhető lökést adhat az építőiparnak és a kereskedelemnek, ami az ágazatot kirángathatja a gödörből. Arra számítunk, hogy nagyon sok érintett család gondolkodik most abban, hogy korszerűsítse a lakását, ami az épületenergetikához kapcsolódó termékkörök forgalmának egyértelmű növekedését hozhatja magával. Már csak azért is, mert a megjelent információk szerint júniustól induló lehetőség azon 1990 előtt épült ingatlanok energetikai felújítására nyújt egy millió forintnyi önerő mellett kedvezményes hitelt és akár vissza nem térítendő támogatást, amelyekből rendkívül sokat láthatunk Magyarországon.

– A program kapcsán két területen látok szűk keresztmetszet. Az egyik az, hogy a támogatás 108 milliárd forintos kerete, nagyjából csak 20 ezer ingatlan felújítására elég, miközben milliós nagyságrendű az olyan épülettípus, amit ez a támogatás érint. A másik szűk keresztmetszetet pedig a kivitelezői kapacitásban látom. Abban, hogy rendkívül nehéz lesz megfelelő mesterembereket találni a munkák elvégzésére. Ráadásul úgy érzékelem, hogy a törvényalkotói szándékkal ellentétben az akció meghirdetésének az elkövetkező egy-két hónapban negatív hatása lesz a piacra, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor még azok is kivárnak és nem vásárolnak, akiket nem is érint a kedvezmény. Ezért egyrészt fontos lenne, hogy mielőbb napfényre kerüljenek a támogatás és az elbírálás részletei. Ugyanakkor a szakma részéről azzal a javaslattal szeretnénk élni a döntéshozók felé, hogy el lehessen majd számolni azokat az építőipari termékeket, amelyeket a támogatásban részesülők a projekt április 5.-e után bejelentését követően vásároltak meg. Enélkül ugyanis biztos, hogy ez a hasznos kezdeményezés rendkívüli módon befékezi majd az építőanyag-ipari eladásokat.

Juhász Attila azt is megemlíti, hogy a legszerencsésebb az lenne, ha a támogatási programban meghirdetett 108 milliárd forint gyorsabban felhasználásra kerülne a lakosság részéről mint a kormányzati várakozások – a szakma erre számít a kiváló feltételrendszer miatt – a támogatási keretösszeg kibővítése is fókuszban maradna. A jó hír viszont az, hogy az ilyen jellegű támogatások tapasztalatai azt mutatják, hogy miközben a kezdeményezetteknek az önerővel együtt, épületenként 7 milliós keretösszeg áll rendelkezésre, azok akik az energetikai felújításba belekezdenek, nagy valószínűséggel más, régóta halogatott munkákat is elvégeztetnek a házon.

– A szakma azzal számol, hogy sokan lesznek, akik ha már kicserélik a nyílászárót, akkor például ki fogják festeni a házat, vagy más munkálatokat is elvégeztetnek. Ezért szinte biztos, hogy ez a támogatás olyan plusz lakossági kiadásokat is generál, amelyek eredményeként akár 200 milliárd forint nagyságrendű forgalomnövekedést is érzékelhet az építőipar.

Hasznos tanács a pénz mellé

A támogatásban részesülők szempontjából a szakember azt tartja az egyik legfontosabb tanácsnak, hogy aki már tudja milyen korszerűsítést szeretne elvégezni az épületen az a kivitelezői kapacitás lekötésével, a mesteremberekkel történő megállapodással kezdje, mert kevés olyan szakember lesz a piacon, aki profi minőségben tud homlokzatot szigetelni, megfelelő minőségben kicserélni a nyílászárót, vagy a legmagasabb szinten ért az épületgépészethez.

– Nem tudjuk még, hogy feltételek között szerepel-e az energetikai tanúsítvány megléte. De mivel azt feltételezzük, hogy igen, amint ezt kihirdetik, azonnal érdemes az energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakembert is választani, mert itt is hatalmas igény szabadul majd rá a piacra.

A kérés kapcsán, hogy mit javasol a nagy többség, vagyis azok számára, akik nem részesülnek a mostani támogatásban Juhász Attila azt mondja, érdemes két részre bontani a kérdést. Az egyik az építőanyagok ára. Ez a 108 milliárd forintos támogatási csomag nyilván nem kis tétel az építőanyag piacon, azonban összességében az építőipar teljesítményét tekintve nem egy óriási összeg, miközben a verseny igen kiélezett az építőanyag-kereskedők között. Mivel ez igaz a gyártókra is, a szakember az építőanyagok árát tekintve nem vár jelentős áremelkedést. Úgy véli, hogy 2024-ben az átlagos mértékű emelkedés az inflációval lesz arányos. Természetesen a termékkörök között lehetnek különbségek, de ezek inkább a világpiaci árak változásaitól függenek, például a homlokzati hőszigetelő polisztirol esetében, amely kőolajszármazékból készül, világpiaci szinten áremelkedést tapasztalnak a tavasszal.

– A másik pont a kivitelezők. A kivitelezési díjak elsősorban a 2023-as építőipari visszaesés alapján alakultak, és nagyon éles a versenyt tapasztalni a piacon. Viszont amikor az otthonfelújítási támogatás miatti kereslet rájuk is rá fog zúdulni, elképzelhető, hogy a vállalási árak 10-20 százalékkal emelkednek. Fontos azonban megemlíteni, hogy jelenleg is erős verseny van a piacon, így most még sok szabad kapacitás áll rendelkezésre – fejti ki a szakember.

Hozzátéve: az építőanyag-piac vezetőjeként Újház hálózat már a 2021-22-ben megvalósuló otthonfelújítási program kapcsán felismerte, hogy fogyasztók számára a legnagyobb hozzáadott értéket a részükről nem is kizárólag az építőanyagok biztosítása, mint egy olyan tanácsadói rendszer kialakítása jelenti, amivel hibátlanul tudják beadni a támogatási igényeiket. Ezért a már felépített rendszert fenntartva várják az érdeklődőket azzal, hogy a felújításhoz adott szakmai tanács mellett az adminisztratív terheket is levegyék a vállukról.

Érsek M. Zoltán