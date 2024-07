Új technológia hódít: az acélszerkezetes építkezés előnyei

Az acélszerkezetű épületek nemcsak könnyebbek és tartósabbak, de gyorsabban is építhetők, mint a hagyományos fa szerkezetek. A Magyarországon újdonságnak számító technológia jelentős előnyökkel bír, beleértve a hosszabb élettartamot, a deformálódásmentességet, a rágcsálókkal szembeni ellenállást és a kiváló földrengésállóságot.

A CONSTRUMA 2024 kiállításon bemutatkozott, nagyváradi központú MEXI Steel vállalat azt ígéri: aki megismeri a könnyű fémszerkezetes építkezés előnyeit, többé nem akar majd más módon építkezni.

“Régóta megfigyelhető a tengerentúlon az a tendencia, hogy egyre inkább teret veszít a hagyományos, fa könnyűszerkezetes építési technológia ” – hangsúlyozta a cég magyarországi képviselője.

150 éves élettartam és rövidebb építési idő

Az acélszerkezetű épületek akár 60-70 százalékkal könnyebbek, mint a fából készült szerkezetek, 150 év az élettartamuk, nem deformálódnak, és nem támadják meg a rágcsálók sem. Természetesen egy esetleges tűzvésznek is jobban ellenállnak, illetve a földrengésállóságuk is kitűnő. A fémszerkezetű épületeknek már hagyománya van Amerikában és Ausztráliában, a technológia fokozatosan felváltotta a faszerkezeteket. Ezzel a módszerrel egy ház felépítésének ideje akár 50-60 százalékkal is rövidebb lehet a hagyományos építkezéshez képes.

„Cégünk innovációja az egyedi igények alapján legyártott acélszerkezet, vagyis egyfajta könnyűszerkezetes építőanyag, amellyel könnyedén és gyorsan felhúzhatók hatalmas méretű csarnokok, családi házak, de gyártunk napelemtartó szerkezeteket és carportokat is – mondta Popper Péter. „A vállalat kiváló minőségű, kompakt, osztrák alapanyaggal dolgozik, amelynek számtalan jó tulajdonsága közül kiemelkedik az időtállóság.”

Könnyűszerkezetes építkezésben a jövő

A nemzetközi jelenlét projekt alapon eddig is megvalósult, több száz családi ház épült MEXI-szerkezettel a cég által kínált típustervek, vagy egyedi tervek alapján, de teljesítettek megrendeléseket Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban, Norvégiában, Németországban sőt Korzikán és Izlandon is. A cég most önálló képviselettel is megnyitja kapuit a nyugati piacok felé, ennek első helyszíneként Magyarországot választotta.