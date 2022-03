Újabb csapás az ellátási láncoknak – léket kapott a fekete-tengeri hajózás

Az orosz-ukrán háború kitörése miatt több száz hajó rekedt Ukrajna fekete-tengeri partjainál. A kikötők bezárása és a hajókra mért rakétacsapások nemcsak a tengerészeket veszélyeztetik, hanem a globális kereskedelmet, beleértve a gabonapiacokat is.

Egy, az ukrajnai Olvia kikötő közelében rekedt bangladesi teherhajó legénysége robbanást hallott, majd a híd lángokba borult. A bangladesi legénység tagjai, családtagjaik és az ukrán hatóságok szerint múlt szerdán 17 óra 25 perckor csapódott be egy rakéta az MV Banglar Samriddhi nevű hajóba, amely a legénység egy tagját megölte, többeknek pedig súlyos égési sérüléseket okozott. Ez volt az ötödik kereskedelmi hajó, amelyet tüzérségi találat ért Ukrajna partjainál az orosz megszállás óta – számolt be a The Wall Street Journal.

Az ukrajnai háború súlyosan megnehezítette a Fekete-tengeri hajózást, ami széles körű következményekkel jár a nemzetközi szállításra és a globális ellátási láncokra nézve. A londoni székhelyű Windward hajózási nyomkövető cég szerint mintegy 200 hajón közel 3500 tengerész rekedt az ukrán kikötőkben.

Az eredmény a világ második legnagyobb gabonaexportáló régiójának leállása. Ukrajna adja ugyanis a világ kukoricaexportjának 16 százalékát, Oroszországgal együtt pedig a búzaexport 30 százalékát.

A búza világpiaci ára az inváziót megelőző hét óta több mint 55 százalékkal megugrott.

“A globális gabonakínálatot ért sokk a legnagyobb kínálati sokk az OPEC 1970-es évekbeli olajcsökkentései óta. Ez élelmiszerhiányt fog jelenteni a Közel-Keleten és Afrikában, és inflációt az egész világon” – mondta Salvatore Mercogliano, az észak-karolinai Campbell Egyetem professzora, egykori kereskedelmi tengerész.

A globális szállítmányozók helyzetét tovább rontja, hogy ukrán és orosz tengerészek ezrei rekedtek a világ kikötőiben, így a hajótulajdonosok a feszült ellátási láncok fenntartásához szükséges helyettesítő személyzetet keresnek.

A Fekete-tengeren és a szomszédos Azovi-tengeren – amelyek fontos élelmiszer- és olajexport útvonalak – az ukrán kikötői hatóságok szerint öt tartályhajót és teherhajót találtak el rakéták. A sérült hajók között vannak tartályhajók, konténerszállító hajók és ömlesztettáru-szállító hajók Japánból, Törökországból, Moldovából és Észtországból, amelyek többek között gázolajat és gabonát szállítanak.

Az ukrán hatóságok általában Oroszországot hibáztatják, amely hadihajók tucatjait vonultatta fel Ukrajna partjai mentén. Oroszország tagadta a felelősséget a támadásokért. Ugyanakkor az orosz erők rakétákkal célozzák az ukrán kikötők infrastruktúráját. Ez része annak a tervnek, hogy elfoglalják Ukrajna déli partvidékét – így elvágva az országot a tengertől – és megfojtsák a gazdaságát.

Múlt csütörtökön elsüllyedt egy észt teherhajó, az MV Helt is, miután a vízvonal alatt találat érte. Az ukrán haditengerészet azzal vádolta Oroszországot, hogy kereskedelmi hajókat kényszerít a Fekete-tenger egy veszélyes területére, hogy elrejtse saját katonai manővereit.

“Az oroszok a Helt nevű hajót pajzsként használták, hogy mögé bújjanak az ukrán hajóelhárító fegyverek elől” – közölte az ukrán Állami Határőrszolgálat a Facebookon.

Az orosz erők két ukrán kereskedelmi hajót is feltartóztattak – közölte az ukrán kikötői hatóság.

Ennek oka, hogy Ukrajna csekély flottája nem ér fel Oroszország haditengerészeti erőivel. Az ukrán haditengerészet elvesztette hajóinak nagy részét, amikor Oroszország a Krím 2014-es annektálása során elfoglalta haditengerészeti parancsnokságát. A múlt héten az ukrán haditengerészet elsüllyesztette egyetlen fregattját Mikolajivnál, hogy elkerülje, hogy a hajó az oroszok kezébe jusson.

A NATO ezt követően arra figyelmeztetett, hogy a Fekete-tengeren tartózkodó hajók esetében nagy a járulékos károk kockázata. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet nem sokkal később közölte, hogy számos kormány kérésére március 10-én és 11-én rendkívüli ülést tart a háborúnak a hajózásra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

Az utolsó NATO hadihajó körülbelül egy hónappal az invázió előtt hagyta el a Fekete-tengert. Moszkva figyelmeztette a NATO-t, hogy maradjon távol az általa sajátjának tekintett vizektől.

A Nemzetközi Szállítási Dolgozók Szövetsége “háborús területté” nyilvánította az Ukrajnánál lévő vizeket. A tengerészek érdekvédelmi csoportjai szerint sok tengerésznek fogytán van az élelmiszere és az üzemanyaga.