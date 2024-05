USA: a fantomadósság betesz az átláthatóságnak. Az új fizetési konstrukció nálunk is terjed

Amerikaiak által felhalmozott „fantom adósság” mértékét még a Wall Street sem tudja követni. Az amerikai fogyasztók körében ugyanis rendkívül népszerűvé vált a „Vásárolj most, fizess később” a termékért, ami lehetővé teszik számukra, hogy részletekben fizessenek a vásárlásokért, miközben nem világos, hogy mennyi és milyen összegű ilyen hitel van a piacon. Mindeközben Magyarországon is megjelent már ez a konstrukció.

A központi bankároknak és a Wall Street-i kereskedőknek elég nehéz a rendelkezésükre álló adatokkal értelmezni a pánik utáni gazdaságot. A Wells Fargo & Co. vezető közgazdásza, Tim Quinlan különösen megijedt a „fantomadósságtól”, amelyet nem lát.

Ez a kísértet a divatos „Buy Now, Pay Later” (BNPL) platformok mögött lappang, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy a vásárlásokat kisebb részletekre osszák fel. Az ezeket az úgynevezett „négyszer fizetős” termékeket kínáló nagyvállalatok, mint például az Affirm Holdings Inc., a Klarna Bank AB és a Block Inc. által működtetett Afterpay, ugyanis sehol nem jelentik le ezeket az ügyleteket.

Veszik-viszik még ha nem is tehetnék

Újra és újra ellenálltak a nagyobb nyilvánosságra hozatalra irányuló felhívásoknak, még akkor is, ha a piac legalább 2020 óta minden évben növekszik, és az előrejelzések szerint 2028-ra globálisan közel 700 milliárd dollárt fog elérni. Ez elrejti az amerikai háztartások pénzügyi egészségéről alkotott teljes képet, ami a globális központi bankoktól kezdve az amerikai regionális hitelezőkön át a multinacionális vállalatokig mindenki számára kulcsfontosságú lenne.

A világ legnagyobb gazdaságában a fogyasztói kiadások olyannyira ellenállónak bizonyultak a makacsul magas inflációval szemben, hogy a közgazdászoknak és a kereskedőknek többször is fel kellett rántaniuk a növekedés lassulására és kamatcsökkentésre vonatkozó előrejelzéseiket. Mégis, a repedések kezdenek kialakulni. Ennek első jele, hogy az amerikaiak elmaradtak az autóhitelekkel. Aztán a hitelkártyák késedelmi rátája elérte a legmagasabb értéket legalább 2012 óta, a 30, 60 és 90 napos késedelemmel rendelkező tartozások aránya pedig emelkedett.

Vannak arra utaló jelek, hogy a fogyasztók is nehezen engedhetik meg maguknak a BNPL-adósságot. A Bloomberg News számára a Harris Poll által nemrégiben végzett felmérés szerint a BNPL-szolgáltatásoknak tartozók 43%-a mondta, hogy elmaradásban van a fizetéssel, míg 28%-uk azt állította, hogy a platformokon való költekezés miatt más adóssággal is késedelembe esett.

Tim Quinlan számára komoly aggodalomra ad okot, hogy a gazdasági szakértők „önelégültségbe ringatják magukat azzal kapcsolatban, hogy hol tartanak a fogyasztók”. „Az embereknek éberebbnek kell lenniük a BNPL kockázatára” – mondta egy interjúban.

A BNPL főként a BNPL-szolgáltatók és a nagy hitelügynökségek között régóta fennálló hibáztatási játék miatt tekinthető fekete doboznak. A BNPL-cégek nem szolgáltatnak adatokat a négy részletre osztott részlethiteleikről, amelyeket az Adobe Analytics szerint az első negyedévben az online vásárlók 19,2 milliárd dollár értékben használtak fel a becslések szerint, ami 12,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A BNPL óriáscégek szerint a nagy hitelügynökségek nem tudják kezelni az adataikat – és azok kiadása árthat az ügyfelek hitelpontjainak, amelyek kulcsfontosságúak a jelzáloghitelek és más hitelek biztosításához. A nagy hitelügynökségek viszont azt állítják, hogy készen állnak, míg két nagy hitelminősítő azt állítja, hogy felkészültek arra, hogy teszteljék, hogyan hatnak a termékek a számadataikra. Eközben azonban az iparágat fenyegető szabályozási törekvések patthelyzetben vannak.

Ugyanakkor a fejlődésnek vannak jelei. Az Apple Inc. az év elején az első nagy BNPL-szolgáltató lett, amely tranzakciós és fizetési adatokat szolgáltatott az Experian számára. Mostantól az Apple Pay Later tranzakciókból pillanatfelvételt ad a fogyasztók teljes adósságterhéről, de az információ nem használható fel a fogyasztói hitelminősítéshez. Más nagy cégek is azt mondták, hogy az ügyféladatok közlése előtt biztosítékot akarnak arra, hogy a fogyasztók hitelpontszámai és adataik védve lesznek.

Mindeközben az átláthatóság hiánya miatt a Federal Reserve Bank of New York kutatói, akik negyedévente átfogó jelentést tesznek közzé a 17,5 billió dolláros amerikai háztartási adósságról, meg vannak győződve arról, hogy emiatt nem veszik észre, mi történik pontosan a gazdaságban.

0 százalék a kamat, de a késedelem itt is drága

A Harris Poll múlt hónapban végzett felmérése néhány fontos támpontot ad arról, hogy az amerikaiak hogyan használják a BNPL-t. Egyrészt a fizetések kisebb darabokra osztása több költekezésre ösztönöz. A BNPL-t használó válaszadók több mint fele azt mondta, hogy ez lehetővé tette számukra, hogy többet vásároljanak, mint amennyit megengedhetnek maguknak, míg közel egynegyedük egyetértett azzal az állítással, hogy a BNPL-kiadásaik „kicsúsztak a kezükből”. A Harris azt is megállapította, hogy a felhasználók 23%-a azt mondta, hogy a fizetések felosztása nélkül nem engedhetné meg magának a megvásárolt termékek többségét, míg több mint egyharmaduk azután fordult a szolgáltatásokhoz, hogy kimerítette a hitelkártyáikat.

A rövid lejáratú hitelek részletfizetési lehetősége már évek óta létezik, de a világjárvány idején robbanásszerűen megnőtt a népszerűsége, különösen a fiatalabb, digitálisan képzett fogyasztók körében, akik a hitelkártyák alternatívájaként vonzódtak a szolgáltatásokhoz. Az úttörő BNPL-cégek, köztük az Afterpay, a Klarna és az Affirm, divatos kiskereskedőkkel együtt indultak, a közösségi média influencerekkel kötöttek partnerséget, és az alkalmazásokban és az online pénztárakban is elterjedt opcióvá váltak.

A BNPL gyors hiteljóváhagyást kínál, és lehetővé teszi a fogyasztók számára a részletfizetést. Az első általában azonnal esedékes, a többit pedig gyakran kéthetente egyszer szedik be a népszerű „négyszer fizetős” hitelek esetében. Általában nincs kamat vagy díj, amíg a kifizetések időben történnek. A hitelkártya-társaságokhoz hasonlóan a BNPL-cégek is a kereskedők által fizetett díjakon keresik a pénzt – és egyeseknél a nem teljesített kifizetésekért komoly büntetéseket szabnak ki, végső esetben a végrehajtás sem marad el.

A termékek gyors elterjedése a nagyobb pénzintézeteket is arra csábította, hogy felajánlják a fizetés felosztásának lehetőségét, még akkor is, ha a szabályozó hatóságok figyelmeztetik őket a kockázatokra. Ezek közé tartozik a PayPal Holdings Inc., a U.S. Bancorp és a Citizens Financial Group Inc. Még az olyan nagy bankok, mint a Citigroup Inc. és a JPMorgan Chase & Co. is rendelkeznek hasonló lehetőséggel a hitelkártyáikon.

Az iparág pénzügyi kiegyenlítőnek nevezte magát. Azzal érvelnek, hogy a „puha hitelellenőrzés” – amikor a hitelező lefuttatja a fogyasztó hiteltörténetét anélkül, hogy befolyásolná a hitelminősítését – bővíti a hitelhez való hozzáférést a hagyományos hitelezők által alulszolgáltatottak számára, míg a nulla kamatozás jobb üzletet kínál, mint sok kártya.

Az Affirm szerint ügyfeleinek átlagos kintlévősége 641 dollár, míg az Afterpay és a Klarna 250, illetve 150 dollárra teszi ezt a számot. Az Experian adatai szerint 2023 harmadik negyedévében az átlagos hitelkártyaegyenleg 6501 dollár volt.

A kritikusok mégis azzal érvelnek, hogy a BNPL különösen vonzó a pénzügyileg kiszolgáltatottak számára. A Consumer Financial Protection Bureau (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal) felhívta a figyelmet a fogyasztókat érintő kockázatokra, többek között a meglepő késedelmi díjakra és a „rejtett kamatokra” – vagy amikor a BNPL-vásárlásokat magas kamatlábakat felszámító hitelkártyákkal végzik. A CFPB aggodalmát fejezte ki a „hitelek halmozása” miatt is, amikor az egyének egyszerre több BNPL-hitelt vesznek fel különböző szolgáltatóknál.

A robusztus fogyasztói kiadások és az alacsony munkanélküliségi ráta miatt sok közgazdász meg van győződve arról, hogy az amerikai fogyasztók továbbra is erősek, ami a Wall Streetet a gazdaságra nézve bizakodóvá teszi. Az utóbbi időben azonban a makacsul kitartó infláció visszavetette a közeli kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat. Ez fokozza a háztartásokra nehezedő nyomást, amelyeket már így is feszít a benzintől és élelmiszertől kezdve a bérleti díjakon át a ruházati cikkekig sok mindenre vonatkozó magasabb ár. December végén a Philadelphiai Fed szerint a hitelkártya-egyenlegek majdnem 3,5%-a volt legalább 30 napos késedelemben, ami a legtöbb a 2012-es adatfelvétel kezdete óta. A névleges kártyamérlegek szintén új csúcsot értek el.

Magyarországon is megjelent a konstrukció

Ami Magyarországot illeti, a Klarna – 0 százalékos kamattal, három részletben történő fizetéssel – már a magyar piacra is belépett, miközben több más szektorban és szolgáltatónál is megjelent, megjelenik a „Vásárolj most, fizess később” BNPL konstrukció.

Érsek M. Zoltán