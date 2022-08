Változás a Magyar Telekom felsővezetésében

Szabó Melinda kereskedelmi vezérigazgató-helyettes szeptember 15-től a Deutsche Telekom Csoportnál folytatja karrierjét Senior Vice President pozícióban. Új feladatkörében az európai tagvállalatok B2C szegmensének növekedéséért fog felelni. A Magyar Telekom Igazgatósága december 1-jei hatállyal a társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettesének Pereszlényi Zoltánt nevezi ki.

A Deutsche Telekom Csoport vezetősége az európai tagvállalatok B2C szegmensének növekedéséért felelős pozícióval bízta meg Szabó Melindát, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettesét. A kinevezés szeptember 15-től hatályos.

A Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi pozíciójára a Deutsche Telekomtól érkezik Pereszlényi Zoltán december 1-től. Érkezéséig átmenetileg Rékasi Tibor vezérigazgató látja el a kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi feladatokat.

Szabó Melinda karrierjét piackutatóként kezdte, majd 1999-ben csatlakozott a Westel900-hoz, ahol marketing területen több jelentős vezető menedzseri pozíciót töltött be. 2005-től a T-Mobile marketing igazgató-helyetteseként, 2008-tól pedig a vezetékes T-Home lakossági szegmens irányításáért is felelt, majd 2010 júliusától a lakossági marketing terület igazgatójaként folytatta karrierjét a Magyar Telekomnál. 2009-2012 között a montenegrói MobiMak-nál vállalt Board tagsági tisztséget. 2015-ben csatlakozott a Vodafone Magyarországhoz, ahol a teljes B2B szegmens marketingjéért felelt, majd 2016-tól az értékesítési és marketing vezetője lett az Kis – és középvállalati szegmensnek.

2018. július 1-től a Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások vezérigazgató-helyettese, 2020. január 1-től Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes pozíciót tölti be, felelősségi területe a lakossági szegmens mellett lefedi a kis-és középvállalati szegmens marketing és kereskedelmi tevékenységet is, 2022. áprilisától a Magyar Telekom Igazgatóságának tagja, melynek nemzetközi kinevezését követően is tagja marad.

Vezetése alatt új márkastratégiát vezettek be, eredményesen növelték ügyfeleik és munkavállalók elégedettségét. A stabil növekedés mellett, komoly fejlődést értek el a szegmensek digitális transzformációjában. Üzleti eredményességét elismerve a Forbes évek óta az 50 legbefolyásosabb női vezető között tartja számon. Elkötelezett Magyarország digitális fejlesztésében, valamint személyesen is fontos téma számára a női esélyegyenlőség. Részt vesz az Egyenlítő Alapítvány munkájában és az UNICEF kuratóriumi tagja.

Pereszlényi Zoltán több mint húsz éve dolgozik a Telekom Csoportnál, vezetői pályája során különböző kereskedelmi, marketing és digitális területekért felelt. Karrierjét gyakornokként kezdte, 2001-től az értékesítési területen töltött be különböző pozíciókat. 2006-tól osztályvezetői, majd igazgató-helyettesi kinevezést kapott. 2012-től a vállalat értékesítési hálózatának fejlesztéséért, valamint a digitális transzformációért felelős igazgatóként dolgozott.

2017-től lakossági marketing- és értékesítés menedzsmentigazgatóként folytatta karrierjét. Kulcsszerepe volt a kereskedelmi sikerekben, a Magenta 1 bevezetésében, az ügyfélközpontú szemlélet formálásában, az adatvezérelt működés kialakításában és az online transzformációban. A Telekom agilis átalakulásában az első Tribe Lead-ek között volt, így élenjárt az agilis működés kialakításában és bevezetésében.

2021-ben Omnichannel Tribe Lead-ként kapott felkérést a Deutsche Telekom Csoporttól az európai tagvállalatok B2C szegmenseinek kereskedelmi kiválóságáért és növekedéséért felelős Vice President pozícióra. A szakember a Bonn-ban töltött egy év után a Magyar Telekom Igazgatóságának felkérésére tér vissza Magyarországra.