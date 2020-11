Varga Mihály: akkor is lesz pénz, ha az EU-tól nem jön forrás

A költségvetés és az államháztartás finanszírozása stabil, a jövőbeli költségekre pedig akkor is megvan a fedezet, ha jövőre Brüsszelből csak az egyedi szabályok szerint járó agrártámogatási összegek érkeznek – mondta a pénzügyminiszter a Világgazdaságnak.

Varga Mihály az idei év gazdasági teljesítményét illetően úgy látja, alapvetően az a prognózis valósul meg, amit a Pénzügyminisztérium jelzett az elmúlt hónapokban. 6,4 százalékos visszaeséssel kalkulálnak, és ennek következményei az államháztartásban is megjelennek: durván 1700 milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak. A kiadások ellenben nőnek, hiszen a járvány és a gazdaságvédelem azonnali intézkedéseket követelt, a hozzá tartozó pénzügyi kifizetésekkel együtt.

Hasonlóan más gazdaságokhoz, Magyarország is felfüggesztette a fiskális szigort, a kormány pedig segít, ami azzal jár, hogy az eredetileg tervezett 1 százalékos GDP-arányos hiány helyett a költségvetési deficit 9 százalék körül lehet majd az év végére, azaz a Covid-járvány 8 százalékponttal fogja megnövelni a hiányt – mondta a miniszter.

Az államadósság pedig, amely a GDP 65,4 százaléka volt tavaly, és az idei évre eredetileg további csökkenéssel számoltak, a mostani becslések szerint a GDP 78-80 százalékára emelkedik majd.

“Ilyen helyzetben folyamatos mozgásban kell lennie a gazdaságpolitikának, nem engedhetjük meg magunknak, és a gazdaság helyzete sem teszi lehetővé, hogy a programok leálljanak. Az idei és jövő évi Gazdaságvédelmi Alap ezért lett felülről nyitott, vagyis ami pénzügyi forrás szükséges, annak rendelkezésre kell állnia” – tette hozzá.

Kiemelte: nem terveznek további devizakötvény-kibocsátást, és azt a célt sem adták fel, hogy az 53 százalékról lecsökkentett devizaarányt az államadósság szerkezetén belül 20 százalék alatt tartsák. A novemberi 2,5 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátással azt érték el, hogy 2023 elejéig nincs szükség új devizaforrás bevonására.

Kitért arra is, hogy a Next Generation és az MFF forrásairól szóló vita elhúzódhat akár addig is, hogy jövőre még semmilyen forrásra nem lehet számítani az Európai Unió országaiban.

Kivétel az agrártámogatás 500 milliárd forintja, amely közvetlenül Brüsszelből érkezik a gazdákhoz. Megállapodás esetén akár 2500 milliárd forintnyi pluszforrással is lehet számolni. A többi forgatókönyvre finanszírozási tervet készít 2021-re a szaktárca.

Varga Mihály szerint sok tekintetben a védőoltástól függ, hogy milyen gyorsan épül vissza a gazdaság. A fordulópont 2021 május-júniusa lehet, amikor eldől: gyors visszarendeződés és gyors kilábalás lesz, vagy csak lassabb. Sok függ a gazdaságban is a kutatóktól, a gyógyszeripartól. A tömeges oltásnak nem lesznek anyagi akadályai, a vakcinák tervezett vételára a tartalékban rendelkezésre áll – hangsúlyozta a pénzügyminiszter a Világgazdaságnak.