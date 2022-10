Xiaomi márkájú elektromos autó? Nagy dobásra készül az alapító

Bár a A Xiaomi társalapítója, Lej Csün leginkább új okostelefonok piacra dobásával van elfoglalva, árulkodó jelek szerint az autógyártási ambícióiról sem mondott le.

A milliárdos üzletember az autóiparban dolgozó barátaitól kér könyveket, hogy jobban megértse az ágazatot – írja a Bloomberg, amely Lej közösségi oldalakon megjelent posztjait nézte át. Az apropó, hogy Lej személyesen áll egy 10 milliárd dolláros projekt élén, amelynek célja, hogy 2024-ig Xiaomi márkájú elektromos járműveket gyártson.

Lej összeállított egy életrajzokkal teli olvasmánylistát is Kína egyhetes nemzeti ünnepe alkalmából. A 12 ajánlás között szerepel Ferdinand Piech, a Volkswagen korábbi vezérigazgatójának Auto.Biographie című könyve, valamint a gyártásról szóló, ezoterikusabb könyvek, például a Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, amelyet a Toyota legendás mérnöke, Óno Taiicsi írt.

“Itt egy izgalmas olvasmány, hogy megértsük a nagy márkák, például a Porsche, a Bugatti és a Bentley mögött álló összefonódó történeteket” – írta Lej Piech 2002-es memoárjáról. “Piech nagyszerűen vázolja fel a globális autóipar történetét” – fűzte hozzá.

Tesla entered the EV industry more than 10 years ahead of us. Some people think that we already missed our window to enter the market, but I disagree. The race is just getting started, and I think Xiaomi has plenty of opportunities. pic.twitter.com/h6aqMytZgG

— Lei Jun (@leijun) September 8, 2022