Zöld turizmusban utazik az IntercityHotel Budapest

Budapesten, a Keleti pályaudvar szomszédságában nyílt meg az IntercityHotel Budapest, a német Deutsche Hospitality cégcsoport első magyarországi szállodája. Polgár Tibor vezérigazgató szerint a tradíciók mellett a jövő elvárásait is figyelembe vették azzal, hogy miközben a hotel központi fekvésű, az üzemeltetés során a környezeti fenntarthatóság kerül fókuszba.

Aki gyakorlott utazó, tudja, hogy a nagy pályaudvarok tradicionálisan a városközpontban, vagy annak közvetlen közelében találhatók. Így múlt századi utazó gyalog is kényelmesen bejárhatta a várost. A főpályaudvarok mellett pedig több szálloda is várta a messziről érkezőket, akik így azonnal kényelembe helyezhették magukat a célállomáson. Ezt a klasszikus utazási stílust helyezik át a mai környezetbe a Deutsche Hospitality, IntercityHotel márkájához tartozó szállodái, amelyek többsége a repülőterek, illetve a vasúti főpályaudvarok közvetlen közelében várja vendégeit Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Omanban, Kínában és május óta már Budapesten is. Ahol a Keleti pályaudvarra vonattal vagy a metróval érkező utazók néhány percnyi sétával érhetik el a négycsillagos IntercityHotelt.

„Mivel felgyorsult világunkban a központi fekvés, a belváros jó megközelíthetősége csak egy a legfontosabb vonzerők közül, nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy az utazók számára nélkülözhetetlen, nagy sebességű wifi biztosítása mellett, a legmodernebb technológiai megoldásokat is alkalmazzuk a szállodánkban. Ilyen például, a járványhelyzetben különösen felértékelődött, digitális szobakulcsként is szolgáló IntercityHotel applikáció, amelynek segítségével érintésmentesen tudnak be- és kijelentkezni, illetve fizetni a vendégek” – magyarázza Polgár Tibor.

Miközben a Deutsche Hospitality szállodacsoport terve az, hogy a következő években a vezető szállodaláncok közé kerüljön Europában, a fenntarthatóságot is kiemelt célként kezelve azt tűzte maga elé, hogy 2050-re klímasemlegessé válik az üzemeltetése. Ennek megfelelően a zöldmegoldások már az épülettervezéstől az üzemeltetésen át egészen a karbantartásig kiemelt szerepet kapnak. Emellett a társaság arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy vendégei számára a közösségi közlekedés könnyű elérhetőségét biztosítsa. Ehhez kötődően az IntercityHotel Budapest az elektromos autóval érkezőket pedig e-töltőállomással várja a 230 parkolóhelyes mélygarázsban.

A környezetvédelmet kiemelten szolgálja, hogy az IntercityHotel Budapest üzemeltetésére egyedülálló módon csak zöldenergiát használnak, továbbá a hotel 312 szobáját, a BistroLonge & Bar-t, valamint a konferenciatermeket is úgy tervezték meg, hogy természetes napfénnyel, önállóan is megvilágíthatók legyenek. A beáramló napfény pedig azt a lobbiban található, rengeteg élőnövényt és zuzmófalat is folyamatosan táplálja, amely természetes módon tisztítja, párásítja a közösségi tér levegőjét.

Az IntercityHotel Budapest emellett azzal is tovább fejlesztette a hotellánc zöld koncepcióját, hogy ételeihez a regionális és szezonális alapanyagokat részesíti előnyben. A tojást például csak szabadtartású, ketrecmentes farmokról hozatják, és mivel a húsnak és a halnak is átlagon felüli a szénlábnyoma, a Deutsche Hospitality azt a célt tűzte maga elé, hogy 2021-re az EU-ban található hoteleiben pedig globális szinten is legalább 30 százalékra növeli a vegán és vegetáriánus ételek arányát az étlapon. Ehhez társul az a vállalás, hogy a körforgásos gazdaság megvalósítására törekedve az élelmiszer-hulladék minimalizálását is kiemelt célként kezelik.

„Zöld elkötelezettségünk jegyében az IntercityHotel Budapest elsőként vezette be a Green Meeting koncepciót Magyarországon. Ennek célja az, hogy a náluk rendezett találkozók vagy rendezvények ökológiai hatásait a tervezéstől, a megvalósításon át egészen a vendégek távozásáig minimalizáljuk” – fejti ki Polgár Tibor. Az

IntercityHotel Budapest vezérigazgatója hozzátette: a koncepció a megelőzési, csökkentési és kompenzációs intézkedéseken alapul, amelynek egyes elemei kiegészítik egymást. A szálloda újrahasznosított és fenntarthatóbb anyagokból készült konferencia-felszerelést biztosít, miközben itt is előnyben részesíti a regionális és szezonális élelmiszereket. Nem használnak műanyagpalackozott vizet, továbbá csak fair trade kávét, teát és szezonális, valamint lokálisan beszerzett snackeket biztosítanak a vendégeknek. Így az öt, összesen 200 fő befogadására alkalmas konferenciateremben megtartott rendezvények ténylegesen hozzájárulnak a vendégek CO2-lábnyomának csökkentéséhez, amelyről a megrendelő ügyfél kérésére egy partnercég által kibocsátott tanúsítvány is kérhető.

További környezetkímélő kezdeményezés, a Green Option nevű program, amely esetében, ha a vendég nem kér másnapi ágyhúzást vagy takarítást, másnap a szálloda 2 italra is vendégül látja a vendégeket a saját Lobby Bárjában.

Elérhetőségek: www.budapets.intercityhotel.com

Apaczeller Krisztina, értékesítési és marketing igazgató, [email protected]