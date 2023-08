Zsinagógák Hete: augusztus 27-től szeptember 10-ig

Hagyomány, hogy augusztus és szeptember fordulóján az EMIH Magyar Zsidó Szövetség megrendezi nagyszabású rendezvénysorozatát, a Zsinagógák Hetét, amely idén augusztus 27-től szeptember 10-ig több helyszínen, változatos programkínálattal nyújt ízelítőt a zsidó kultúra kimeríthetetlen gazdagságából.

Hét budapesti helyszínen: a Dohány utcai, a Frankel Leó úti, a Hegedűs Gyula utcai, a Rumbach utcai zsinagógában, a Bálint Házban, a Magyar Zene Házában és a Papp László Budapest Sportarénában lesznek az események..

Az idén először a budapesti RAM-Art Színházba meghirdetett nyitóprogramon, a Sóletfesztiválon a korábbiaktól eltérő módon a magyaros, az izraeli, valamint a vegetáriánus sóletek mellett olyan hírességek receptjei alapján készített sóleteket lehet megkóstolni, mint Farkasházi Réka, Király Linda és Kovács Áron – jelentették be a szervezők sajtótájékoztatójukon szerdán Budapesten.

A gasztronómiai mellett kulturális programokat is kínálnak a nyitónapon: valódi nagyzenekar előadásában szólalnak meg a ismert mesefilmek slágerei, miközben egy óriás LED-falon meg is elevenednek a jól ismert mesehősök.

Augusztus 27-én este Nyári Károly Sinatra-koncertje is szórakoztatja majd a közönséget. A My Way című est Frank Sinatra örökzöld slágereit sorakoztatja fel, melyeket jiddis dalokkal fűz csokorba, a Budapesti Jazz Szimfonikus Kamarazenekar kíséretével.

A fesztivál során, augusztus 30-án nyílik újra a Jósika utca 4. alatti imaház is. Ezt a kis zsinagógát az 1980-as években zárták be, majd állapota jelentősen leromlott. Az EMIH-Magyar Zsidó Szövetségnek köszönhetően teljes felújításon esett át, Bak Mordecháj rabbi és felesége Izraelből költöztek Budapestre, hogy közösséget építve újra életet leheljenek falai közé.

Szeptember 2-án mutatják be Fábián Péter Hajózni muszáj – döglött akna egy részben című dramatizált felolvasóestjét Görög Lászlóval és Márton Andrással. Az előadás helyszíne a mádi zsinagóga.

Másnap az óbudai zsinagógába meghirdetett szimfonikus koncert Edvard Grieg norvég zeneszerzőről emlékszik meg születésének 180. évfordulóján. Grieg mellett Szergej Prokofjev és Goldmark Károly művei is felcsendülnek Villányi Dániel zongoraművész és a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából, Kovács János vezényletével.

A rendezvénysorozat következő állomása Horváth Éva fotóriporter és Cseh Viktor kultúrtörténész Kidőlt tölgyek, szétszórt magvak – A munkácsi zsidóság utolsó fejezete című kiadványának bemutatója lesz szeptember 6-án az újlipótvárosi Zsilip Központban.

A szeptember 8-án, péntek este a Budai Várnegyed Táncsics utcájába látogatók egy igazi ortodox szombatfogadásba nyerhetnek betekintést. Az alkalomra lezárt utca forgalmát hatalmas terített asztalok váltják fel, amelyeknél minden résztvevőt hellyel és tradicionális vacsorával, kóser tokajival és haszid dallamokkal vár a szervező, Faith Aser budavári rabbi.

A Zsinagógák Hetét Fehér Dániel kiállítása, a Baltazár Színház koncertje zárja szeptember 10-én a szentendrei Cháj Galériában, ahol az alkotó és az előadók: Fehér Dániel, Erdős Balázs, Klabacsek Dániel és Medetz Attila, valamint Müller Péter Sziámi és Darvas Ferenc kínálnak audiovizuális művészeti élményt.

