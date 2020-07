A francia autógyártók dacolnak a krízissel

A Peugeot-Citroën (PSA) nyereséggel zárt 2020 első félévét. Az autógyárak gondjait az EU jelenti inkább. Brüsszel akadályozza a Fiat-Chryslerrel tervezett szövetséget. A Renault Zeo a legeladottabb elektroautó lett Európában. Ennek ellenére leépítést és gyárbezárásokat terveznek a konszernnél.

A Peugeot irigylésre méltó számai

A PSA a várakozásoknak megfelelően 2020 első felében kevesebb autót értékesített, mint 2019 azonos időszakában. Bevételét viszont 35 százalékkal, 25 milliárd euróra növelte! Az adózás előtti nyeresége 85 százalékkal, 517 millióra nőtt! A konszernvezetőnek, Carlos Tavaresnek minden oka megvolt az elégedettségre, amikor Párizsban prezentálta az irigylésre méltó számokat.

Még, ha nyereséges is volt a PSA a COVID gazdasági hatásai nem hagyták nyom nélkül. Európában mindössze 885 ezer autót értékesítettek, 50 százalékkal kevesebbet, mint 2019 első hat hónapjában. Kis mértékben, de csökkent a piaci részesedésük is: 17-ről 16 százakéra.

A termelés 15 üzemben állt március és május között. A PSA azonban – a Renault-val ellentétben – nem kért hitelgaranciát a francia államtól.

Rögös út az egyesüléshez

A portugál menedzser a sajtótájékoztatón bemutatta a szakembereket, akik a PSA részéről a Fiat-Chrysler konszernnel (FCA) jövőre tervezett frigy után helyet fognak kapni a francia-olasz-amerikai szövetség vezetésében. A Stellantis névre keresztelt kooperációt Tavares fogja vezetni. Fő célja a költségcsökkentés és a közös fejlesztés, különösen az alternatív meghajtású modellek terén.

Kitért az Európai Bizottság által folytatott versenyjogi vizsgálatra is. Elmondta, hogy a testületet a kishaszongépjárművek piaca aggasztja, ahol a PSA 25 százalékos részesedéssel piacvezető. Brüsszelben attól tartanak, hogy a PSA-FCA szövetség monopolhelyzetbe fog kerülni.

„A fogyasztóknak nincs okuk aggodalomra. Rengeteg a modell. Nagy árverseny van a gyártók között.” A Bizottság októberig akart dönteni. A válságra miatt csak később fog. Új dátum még nincs.

Tavares kérdésekre válaszolva biztosnak nevezte, hogy legkésőbb 2022 első negyedévében tető alá hozzák a szövetséget. Elmondta, hogy a PSA fő célja profitja fenntartása. Hozzátette, hogy a FCA sokkal nehezebb helyzetben van, mert legfontosabb piacán, Észak- és Latin-Amerikában továbbra is válságos a járványügyi helyzet. A gazdasági krízis pedig még messze nem tetőzött.

Az olasz-amerikai oldal bizakodó

„Új óriás születik a nemzetközi autópiacon” – állított nem kevesebbet az FCA vezetője, Mike Manley, amikor a Fiat dolgozói előtt Torinóban bejelentette a PSA-FCA szövetség nevét: Stellantis. A latin ’stello’ kifejezés inspirálta: a csillagok által megvilágított. Néhány héten belülre ígérte az új logót, amelyet szintén Lingottoban fognak bemutatni. A választás nem véletlen. A torinói városrész a Fiat lelke. Itt alapították az autógyártót 1916-ban. Lingotto virágzása, lejtmenete, majd néhány éve kezdődött fellendülése elválaszthatatlan az olasz autómárka történetétől.

Az angol menedzser fontosnak tarja újra és újra megerősíteni, hogy miként az FCA-nál úgy a Stellantisnál is a Fiat lesz a vezető szereplő, habár a számokat tekintve kisebb és sikertelenebb, mint a Chrysler vagy a Peugeot. Körülbelül a PSA-ban junior partner szerepet betöltő Citroënhez mérhető. Viszont a Stellantisban a Fiat alapító-tulajdonos dinasztiájának, az Angnelliknek lesz többségük.

Renault vezetés az e-piacon

A másik francia konszern, a Renault annak ellenére sikeres első félévről beszélhet, hogy 5 milliárd eurónyi állami hitelgaranciát kellett igénybe vennie. A Zoe ugyanis a legeladottabb elektroautó lett Európában. 38 ezret értékesítettek belőle. Immár 300 ezer Zeo fut a kontinens útjain. A legtöbb, 100 ezer Franciaországban.

Az idei eladásokkal megelőzte a szegmens úttörője, a Tesla slágerét, a Modell 3-t. Az értékesítési verseny harmadik helyezettje az e-Golf, negyedik a Nissan Leaf lett.

A Zoe sikerében több tényező is szerepet játszott: egyrészt a 32 ezer eurós listaár. A Tesla Modell 3-ért extrák nélkül is 50 ezret kell fizetni. Másrészt a német kormány által 9 ezer, Franciaországban pedig 7 ezer euróra emelt e-autóvásárlási prémium. Harmadrészt a Zoe hatalmasa fejlődésen ment át 2009-es bemutatása óta. Több műszaki megoldása egyedülálló. Így a 41 kWh erősségű, 300 kilométer autózást lehetővé tevő akkumulátor; a hőpumpa a klímához; kisebb ellenállású gumik és egy olyan fékrendszer, amely a lassításkor energiát nyer az autó számára; speciális akkutöltési rendszer, a Caméléon amely valamennyi utcai töltővel, valamint az otthoni konnektorral is kompatibilis és ideális esetben 30 perc alatt 80 kilométerre elegendő töltöttséget biztosít; a vevők számára vonzók lehetnek az Edition One bőr ülései is.

Mégis elbocsájtás

Minden azonban nem gömbölyű a második legnagyobb francia konszernél. A válság miatt bevezetett megszorítások következményeként három franciaországi üzem bezárására és egynek az átszervezésére készülnek: Choisy-le-Roi-ban 260, a Bretagna-i Caudanben és a normandiai Dieppeben 385-385 ember fogja elveszteni a munkáját. A legnagyobb leépítés az észak-párizsi üzem átszervezése miatt lesz. Flinsben, a legnagyobb Renault gyárban 2600-an dolgoznak. Itt szerelik össze a Cliot, a Zeot és a japán partner, a Nissan eladási slágerét, a Micrat.

A párizsi kormány, amely nem csak hitelgaranciát nyújtott, de 15 százalékos részesedése is van a cégben, elfogadhatatlannak tartja a terveket. „Nem csak a munkahelyek megőrzése miatt vagyunk eltökéltek, hogy jobb belátásra bírjuk a menedzsmentet. Legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy továbbra is Franciaországban legyen a Renault tervezési, kutatási és fejlesztési központja” – mondta a miniszterelnök, Edouard Philippe.

A legnagyobb francia szakszervezet, a nagyhatalmú CGT vezetője, Philippe Martinez is elfogadhatatlannak nevezte a gyárbezárásokat és a tömeges elbocsátásokat. „Hiba volt, hogy a kormány nem kötötte a munkahelyek megőrzéséhez a hitelgaranciát, ahogy azt mi javasoltuk.” Nehéz tárgyalások várnak tehát a cégvezetőre, Carlos Ghosnra.