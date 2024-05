A hazai miniraktározás úttörője a fenntarthatóságra fókuszál

Nemcsak zöld tanúsítványt kapott, környezetbarát beruházásának köszönhetően jelentős költségmegtakarítást is elkönyvelhetett a hazai miniraktározási piac úttörőjének számító Euro Mini Storage Hungária Kft.

A környezetbarát, fenntartható megoldások ma már a logisztikai és a raktározási piacot is elérték. Egyrészt azért, mert a fenntarthatóság iránt elkötelezett megrendelők, a saját ESG jelentésük (környezeti, szociális, irányítási kritériumok) szempontjai miatt is egyre inkább olyan raktározási partnereket választanak, akik már az ESG szemlélet jegyében működnek. Másrészt azért, mert a zöld technológia energiatakarékosabb üzemelést teszi lehetővé, miközben a zöld trendek alkalmazása az ügyfélelégedettség növelése mellett igen gyors befektetésarányos megtérülést (ROI) biztosít a raktározásban.

Az, hogy a fenntarthatóság és a zöld technológiák alkalmazása több, mint egy szép gondolat és a versenyképesség javításával is együtt járhat, jól mutatja a hazai önkiszolgáló miniraktározási piac meghatározó cégének számító Euro Mini Storage Hungária Kft. példája. Amelynek önkiszolgáló raktárépületében a riasztórendszertől a beléptetőrendszerig, már az indulástól kezdve a legmodernebb technológiákat alkalmazták. Az elmúlt években pedig már az energiatakarékos üzemelést is előmozdítva, a fenntarthatóságra is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fejlesztések során.

Ennek jegyében adták át három éve azt az 50 Kw órás napelemes rendszert, amit az M5-ös autópálya bevezetőjénél található raktárépület tetejére telepítettek. Az energiaárrobbanás időszakában megvalósult beruházás eredményeként ma már az épület villamosenergia ellátásának 100 százalékát a napelem biztosítja, miközben az energiatakarékos LED-es világításra való átállással egy újabb lépés történt a fenntartható üzemelés felé. Forgács Krisztián ügyvezető igazgató a következő nagy lépésnek az elektromos töltőállomások felszerelését és az elektromos cégautók üzembeállítását nevezte, ami tovább csökkenti majd a vállalkozás környezeti lábnyomát.

Az Euro Mini Storage fenntarthatósági erőfeszítéseit ismerte el a brit Get2Zero Ltd. fenntarthatósági tanúsító cég, amely folyamatosan átfogó üvegházhatású gáz-kibocsátási vizsgálatot végez a vállalkozás budapesti telephelyén. Az eredmények alapján a Euro Mini Storage elnyerte a G2Z aranykategóriás szintjét azzal, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 43,75%-os csökkentését érte el a bázisévhez képest, 2023. december 31-ig. Forgács Krisztián ennek kapcsán elmondta: cégük prémium minősítésű fenntarthatósági elismerése két szempontból is fontos eredmény: egyrészt visszaigazolja a zöld beruházásaik értelmét, másrészt azért, mert azok a megrendelők is hosszútávú partnerként tekintenek rájuk, akik a Magyarországon 2024-ben életbe lépett ESG törvény hatására is, már csak az ESG megfeleléssel rendelkező beszállítókkal, szolgáltatókkal kötnek szerződést.

Érsek M Zoltán