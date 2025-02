A nemzetközi fenntartható turisztikai szakma figyelmének fókuszában Tokaj-Hegyalja

Az elmúlt időszakban a nemzetközi fenntartható turizmussal foglalkozó szakemberek figyelmének fókuszába került a világörökségi Tokaj-hegyaljai településen, Bodrogkeresztúron az elmúlt években megvalósult gólyavédelmi program.

A projekt Fülöp, a gólya tragikus halála nyomán indult, aki több mint egy évtizeden át élt Bodrogkeresztúron télen-nyáron, végül viszont egy villanyvezeték okozta a halálát. Ez az esemény indította el a helyiek által vezetett kezdeményezést, amely során a légvezetékeket földkábelekre cserélték, miközben a villanypóznákat meghagyták, hogy kényelmes fészkelőhelyet biztosítsanak a gólyáknak.

Fülöp igazi közösségi szellemet teremtett, amely mára már évente megrendezett futóverseny formájában is tiszteleg előtte, továbbá létrejött a “Fülöp a gólya” vízi turisztikai tábor, és a Zöld Kör által kialakított Gólyavédelmi bemutatóhely, ahol környezeti nevelési programokat is szerveznek. A helyi természetvédelmi szakemberek napi statisztikákat készítenek a településen található gólyák számáról, a természetvédelemi értékek, Fülöp története, valamint a település gólyái pedig kiemelt figyelmet kapnak a település turisztikai weboldalán és településnéző alkalmazásában is.

A természetvédelemmel összekapcsolt turisztikai projekt részletes bemutatásra került a Global Sustainable Tourism Council 2025 január végén megjelent Destination Stewardship Reportjában, így a keresztúri projekt a világ minden országában a fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek fókuszába került. A lapszám itt olvasható: https://www.gstcouncil.org/destination-stewardship-report-2024-vol5-issue2/

Emellett a projekt bekerült a világ hat legjobb projektje közé a Természet és Táj kategóriában a Green Destinations TOP100 Story Awards versenyén, így esélyessé vált, hogy március 4-én, az ITB Berlin keretében megrendezendő díjkiosztón akár a dobogó legmagasabb fokára állhasson a település és a borvidék menedzsment szervezetének vezetője.

Magyarország immár két éve sikeresen képviselteti magát a Green Destinations Top 100 Stories versenyen, amelyre a felkészítést minden esetben az Innotime Hungary végezte.

2023-ban 2 desztináció került fel a listára: Miskolc és Veszprém, 2024-ben pedig 4 desztináció oszthatta meg fenntarthatósági jó gyakorlatát a világgal: Esztergom, Sárvár, Tokaj Hegyalja és Veszprém, ezek között szerepelt a bodrogkeresztúri projekt is.

A Green Destinations TOP100 fenntartható desztinációs jó gyakorlat (Stories) idei versenyére 2025. március 31-ig lehet nevezni. A felkészülési folyamatról és a pályázatról minden információ elérhető magyarul a Green Destinations magyarországi képviselete, az Innotime Hungary Kft elérhetőségein.