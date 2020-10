A tészta eladási és a covid fertőzöttségi görbéje együtt mozog

A tésztagyártók pandémia válság nagy nyertesei. Németországban különösen megy az üzlet. A németek többségének az élelmiszerfelhalmozás volt az első reakciója a pandémiára. Az olasz Barilla nem győzi bővíteni a termelési kapacitását.

Zakatolnak a tésztavonatok

Bármelyik piackutató statisztikáját nézzük, a tésztaeladás alakulása követi a COVID-fertőzöttek számának változást. 2020 áprilisa minden idők legjobb hónapja volt a gyártóknak. Nyáron az értékesített mennyiség lassan visszaállt a megszokott szintre. Október eleje óta viszont megint egyre jobban fogy az olasz konyha világszerte kedvelt alapélelmiszer.

A világviszonylatban is piacvezető olasz Barillának különösen jól megy az üzlet. 25 százalék körüli piaci részesedésének köszönhetően nagyban profitál a Németországban a korona epidémia kibontakozásával egy időben kezdődött tartósélelmiszer felhalmozási lázból. Az 1877-ban alapított vállalt március elején napi két tehervonatnyi tésztát szállított parmai központi gyárából a németországi logisztikai centrumába, Ulmba. A hónap végén már napi három, október végére pedig napi négyet ígér a cég sajtófőnöke. A németeknek tehát nem kell félniük. Nem tudnak annyit vásárolni, hogy elapadjon az utánpótlás.

Egy szerelvény 16 kocsiból áll. Összesen 32 konténert szállítanak. Mindegyikben 490 tonna tészta van, valamint 100 tonna a Barilla befőttesüvegben árult kész szószaiból. A legtöbb, 60 tonna a paradicsomosból.

A Barillan nem fog a vírus

560 kilométer a távolság Parma és a dél-németországi Ulm között. Az Emilia-Romagna-i város Bergamotól, a COVID itáliai epicentrumától viszont csak 100 kilométerre fekszik. Mégis egész tavasszal zavartalanul folyt a termelés és a szállítás. Még a szigorú, a munkahelyre járást is nagyban megnehezítő kijárási korlátozások két hónapja alatt is. Sőt, kapacitást is tudta bővíteni a Barilla. Az idei első félévben 50 százalékkal több árut szállított Németországba, mint egy évvel korábban. Igaz, a gyártási költségek a szokásosnál jóval magasabbak voltak.

Az évi 3,6 milliárd eurós forgalmat bonyolító cégnél biztosak benne, hogy az ősz és a tél ismét kiemelkedő eladási számokat fog hozni. „Habár eddig a tavaszinál kisebb rohamot érzékelünk” – mondja a szóvivő.

Otthon különösen sok tésztát eszünk

Azt gondolnánk, hogy a vírus-krízisnek negatív kihatásai is vannak a tésztagyártók számára: Az iskolai és munkahelyi menzák jó része zárva, vagy a megszokottnál kisebb kapacitással üzemel. „Tévedés az hinni, hogy a közétkeztetésben gyakrabban tálalnak fel tésztaételeket. A statisztikák azt mutatják, hogy otthon gyakrabban eszünk belőlük” – tájékoztat a Barilla szóvivője.

Újabb meglepetésként azt is elmondja, hogy a kiskereskedelmi keresletnövekedéssel javult a Barilla tésztaszállításának környezeti mérlege. A nagyobb mennyiség miatt egyre több logisztikai központjukba szállítanak kamion helyett vonattal.

Parma és Ulm között teljesen a vasútra tértek át. Így 6 ezer tonnával, 70 százalékkal kevesebb CO2 kerül az atmoszférába. A vonat olcsóbb is a kamionnál. Így a 8 ezer 500 embert foglalkoztató cég képes a logisztikában ellensúlyozni a megemelkedett gyártási költségeket.