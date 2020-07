Albérletpiac. Letörheti az árakat az Airbnb korlátozása

A rövid távú lakáskiadás – ismertebb nevén az airbnb-zés – korlátozása árcsökkenést eredményezhet az albérlet- és a lakáspiacon egyaránt – vélik a nagy ingatlanközvetítő cégek.

Sajtóértesülések szerint a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs elfogadta azt a javaslatot, ami korlátozná a rövid távú lakáskiadást, eszerint 120 vendégéjszakában korlátoznák éves szinten a lakások rövid távú kiadásának lehetőségét. Idén pedig október és december vége között 30 napos korlátot vezetnének be.

A Duna House becslése szerint az intézkedés Budapesten 10-15 ezer lakást érinthet a 900 ezerből. Az albérleti árak az idegenforgalom visszaesése miatt már eddig is jelentős mértékben csökkentek, megkönnyítve a bérlők helyzetét – írták.

Várakozásuk szerint idővel az ingatlanok ára is mérséklődhet, mivel a rövid távú kiadásra szánt ingatlanokat a tulajdonosok egy része valószínűleg eladja. A nagyobb kínálat miatt akár 7 százalékkal is eshetnek az árak Budapest belvárosában – tették hozzá.

A Duna House kedvezőtlen következményekre is számít a kiadási lehetőségek korlátozásával. Sok lakás felújítása elmaradhat, ha nem hasznosulhatnak albérletként, és az sem zárható ki, hogy az albérletpiac egy része a szürke- és a feketegazdaságot fogja gyarapítani – olvasható az elemzésben.

Az ingatlan.com elemzése szerint az árak csökkenéséhez vezet az is, hogy a rozsdaövezetekben építendő bérlakásokat áfamentesen adhatják majd bérbe a vállalkozók. Az albérletpiacon megjelenhetnek a hibrid lakások, vagyis a tulajdonosok rövid és hosszú távra is kiadhatják ugyanazt az ingatlant. Az év nagy részében például diákok lehetnek az albérlők, akiknek a helyét a nyári hónapokban turisták vehetik át.

A lakásárak csökkenésével az ingatlan.com is számol. Különösen jövőre várnak jelentős áresést a járvány gazdasági utóhatásai és a hitelmoratórium megszűnése miatt. A lakáskiadás korlátozása a befektetők érdeklődését is visszaveti, tehát a kereslet mérséklődése is hozzájárulhat az árak csökkenéséhez – írta az ingatlan.com.