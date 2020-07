Átmeneti a recesszió, új technológia, drágább lesz az új autó

A kisteherautók eladása a járvány idején sem csökkent komolyabb mértékben, az autópiac a negyedik negyedévre magára talál – mondja Szabó Attila a Ford Magyarország cseh piacért is felelős ügyvezető igazgatója. A szakember szerint az új autók az átmenetinek tartott recesszió ellenére is drágulnak, aminek oka az új technológiák mellett elsősorban a forint gyengülése.

– A koronavírus járvány alapjaiban húzta át az új modellek bevezetéséhez kötődő terveinket – magyarázza Szabó Attila. – Mivel az Európai Unió 2020-tól érvénybe lépett szigorúbb CO2 kibocsátási szabályaira figyelve már tavaly év végén igyekeztünk kivezetni a megengedettnél nagyobb károsanyag kibocsátású modelljeinket, 2020-ra sorra terveztük az új környezetbarátabb modellek bevezetését. Ennek egyik zászlóshajója az a városi kisterepjáró, a Puma amelynek 150 lóerős mild hibrid verziója 96-98 grammos kibocsátásával már egészen megközelíti az EU által előírt 95 grammos előírást. De éppen akkor kezdődött a karantén időszak, amikor a Puma értékesítését megkezdtük, miközben a másik új modell a Kuga esetében még a március végére tervezett bemutatót is törölni kellett.

Az pedig senkit ne tévesszen meg, hogy az iparág értékesítése a járvány időszakban 50 százalékos volt. Igaz ez a szám az új regisztrációt mutatja, de mégis csalóka: a valós helyzet az volt, hogy miközben az új eladások száma a töredékére esett, szinte kizárólag a már korábban megrendelt járművek forgalomba helyezésére került sor. Még az sem segített sokat, hogy Magyarországon végig nyitva lehettek a kereskedések és az okmányirodák is működtek, miközben a legnagyobb európai piacokon minden zárva volt, Nagy-Britanniában például egészen júniusig.

– Az iparág közeljövőjét az is jelezte, hogy a nagy gyártók mindegyike az üzemek leállításáról döntött.

– A Ford március 17-én jelentette be, hogy leállította európai gyárait, amelyek május 4-én indultak újra. Ez nem volt egyszerű folyamat, mert a mai gyártásszervezést a szinte készlet nélküli termelés jellemzi és a Ford is globális beszállítókkal dolgozik. Volt olyan alkatrész, amelynek kínai, vagy éppen olasz gyártója jelezte, hogy még nem áll készen a gyártásra. De végül minden a helyére került és elindult a termelés.

– A munkaszervezés mennyiben változott meg a járvány hatására?

– Nálunk a magyarországi központban nem történt elbocsátás. De jó darabig home office-ban dolgoztunk és ezt a munkaszervezést – a szociális távolságtartás elvárására tekintettel – máig nem adtuk fel teljesen. Magyarországon 600 alkalmazottunk van: a márkaimportőr közel 70 munkatársa mellett a többiek regionális márkakereskedői feladatokat látnak el azokban az országokban, ahol közvetlenül nem vagyunk jelen, miközben a legtöbben a globális szolgáltatást nyújtó share service centerben többek között az értékesítés szervezést, az árazást végzik. A HR központ pedig 100 fővel lát el globális feladatot.

“A Ford legnagyobb európai adminisztratív központja Magyarországon jött létre. A regionális szolgáltató központ megnyitóján, Budapesten” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A mi cégünk elég erős protokollt vezetett be a munkavállalók védelmére: belépéskor minden alkalommal kötelező a hőmérés, mindenütt található kézfertőtlenítő, az irodákban pedig egész nap kötelező a maszk viselése és a távolságtartás, ami a tárgyalóhely kapacitás csökkenését is maga után vonta. Hiába enyhülnek a magyarországi szabályok, a Ford egy amerikai cég, ahol globálisan is a koronavírus tekintetében rosszabb helyzetben lévő USA egészségbiztonsági előírásai érvényesülnek.

– A márkakereskedők miként tudják átvészelni ezt a katasztrofális időszakot?

– Számukra mindössze annyi pozitívum volt, hogy a szervizek folyamatosan működtek, az alkatrészellátás zavartalan volt, ami némi könnyebbséget jelentett ahhoz, hogy meg tudják tartani a munkavállalókat. Volt, aki ehhez az állami támogatásokat is igénybe vette, de a kevésbé tőkeerős kereskedők számára így is nagy kihívást jelent a következő időszak. Ezért is tartjuk igazságtalannak a kormány által a kereskedelemre kivetett extra különadót, ami nem vette figyelembe az iparágunk sajátosságait. Mert amíg egy gépjármű nagy értékű termék, az értékesítés során maximum egy számjegyű haszonkulcsot lehet elérni, ebből pedig hihetetlenül nagy teher egy előre nem tervezett, újabb elvonást kigazdálkodni és így is életképesnek maradni.

– A legfontosabb kérdés persze az, mikorra rendeződik a piac?

– Azt gondolom a negyedik negyedévre már sok tekintetben megközelíthetjük a 2019-es eladásokat. Kivéve a decembert, ami tavaly különleges volt, hiszen a 2020-as CO2 bírságot megelőzve mindenki azzal foglalkozott akkor, hogy a meglévő flottáját üzembe helyezze. Mindenesetre a kereskedésekben már érződik az érdeklődés, mi pedig olyan jelentős készlettel jelentkezünk, amiből szinte minden igényt ki tudunk elégíteni. Külön jó hír, hogy a kis és közepes haszonjármű eladást tekintve – ahol piacvezetők vagyunk – nem történt komolyabb visszaesés, ami a gazdaság állapotáról is pozitív képet jelez. Sőt ebben a szegmensben az internetes értékesítés is növekedett. Nagyon bízom abban, hogy ezt követi a személyautó értékesítés felfutása, amihez az is hozzájárulhat, hogy amint azt a nemzetközi példák mutatják, a járvány hatására olyanok is az autóvásárlásban gondolkodnak, akik korábban nem ezt tették. Igaz ők elsősorban használta autót vesznek majd, de legalább ez is pénzt generál a rendszerben. Persze az igazi az lesz, ha a turizmus és vele a komoly flottavásárló autókölcsönző üzletág is magára talál, mert akkor állhat vissza a megszokott kereslet.

– Amit mondott, abból az következik, hogy nemcsak a Tesla tud már interneten autót árulni?

– Az online értékesítés legfontosabb kritériuma a technikai háttér mellett a szűk választási/ opciós lehetőség, hiszen a hagyományos autógyártók akár csak egyetlen modell esetében is több száz variációs lehetőséget kínálnak, ami szinte lehetetlenné teszi az online konfigurálást. A haszonjármű kapcsán az a könnyebbség, hogy nem emocionális, hanem funkcionális vásárlásról beszélünk, ahol a vevő szinte pontosan tudja mit akar. De az idén piacra kerülő Ford Mustang Mach-E az online személyautó értékesítésben is mérföldkő lesz nálunk azzal, hogy kevés opciós lehetőséggel, kevés felszereltségi verzióban kínáljuk majd az autót. Más tekintetben a Kuga kapcsán is megtörténtek az online értékesítés felé első tett lépések azzal, hogy a távolból, interneten is tehetünk interaktív tesztvezetést: a kereskedés alkalmazottja egy GoPro kamerával a fején közvetíti, miként fest a Kuga vezetés közben. Mindez azért sem közömbös, mert egy év alatt globálisan 8-9-ről 15 százalékra növekedett – a videochatet is magába foglaló – online gépjármű értékesítés mértéke a világon.

– Miközben többen azt gondolták – abban reménykedtek -, hogy a recesszió hatására csökken az új autók ára, azt látni, hogy ez messze nem így van. Ami nyilván az EU szabályozás miatt kötelezően beépített új technológiáknak is köszönhető.

– Az árak esetleges csökkenése csak akkor következik be, ha a gazdaság a vártnál lassabban állna helyre. Akkor mindenkinek lennének olyan felesleges kapacitásai, amit igyekeznie valahogy menedzselni. Magyarország szempontjából azonban optimista vagyok, mert úgy látom az ország versenyképessége erős, a képzett munkaerő pedig vonzó a befektetőknek.

Visszatérve az előre látható folyamatokhoz: a kiélezett piaci versenyben a gyártók nem tehetik meg, hogy extra profitot érvényesítsenek az új technológiák – például a mild hibrid bevezetése kapcsán. A piacon most érezhető áremelkedés sem ennek, hanem a forint előre nem tervezhetően súlyos értékvesztésének köszönhető. Ezt egyébként még az időközben végrehajtott árkorrekció sem tudta teljesen kompenzálni a gyártóknak. A Ford számára az teremt biztonságot, hogy a 2008-as válságból tanulva nagyon komoly pénzügyi tartalékkal rendelkezünk: ezért nem kellett elbocsátani az embereket akkor sem, amikor nulla volt a bevétel és ezért tudtuk finanszírozni a beszállítóinkat is, ami nem csak erkölcsi kérdés volt, hanem a tartós kapcsolat és a jövőépítés záloga. Annyi jó hír pedig azért van, hogy aki a készleten lévő, még korábban behozott kocsikból választ, még a régi forint árfolyam alapján veheti meg az autót.