Az ÁKK az új szamurájkötvények paramétereiről

Az Államadósság Kezelő Központ ismertette az összesen 62,7 milliárd jen (178,6 milliárd forint) értékben kibocsátott négy különböző futamidejű szamurájkötvény mutatóit.

A kötvénykibocsátás főszervezője a Daiwa Securities Co. Ltd., a Nomura Securities Co. Ltd. és az SMBC Nikko Securities Inc. pénzintézet volt.

A két hagyományos kötvény 22,7, és 20 milliárd jen értékű, 3 illetve 5 éves lejáratú. A rövidebb futamidejűt 0,52 százalékos, a hosszabbat 0,74 százalékos kamatszelvénnyel bocsátották ki, ami 51, illetve 73 bázispont kamatfelárnak felel meg.

A hétéves lejáratú zöld kötvényből 15,5 milliárd, a tízéves lejáratúból 4,5 milliárd jen értékben bocsátott ki a magyar állam 1,03 százalékos, illetve 1,29 százalékos kuponnal, ami a referenciakötvényekhez képest 100, illetve 120 bázispont felárnak felel meg.

A hagyományos sorozatokból befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogja felhasználni az ÁKK. A zöld sorozatokból befolyó összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani – fűzte hozzá az adósságkezelő.

Az ügylettel teljesült az ÁKK idei 4 milliárd euró összegű nemzetközi devizakötvény kibocsátási terve.

Az a cél is megvalósult, hogy a 2018-ban kibocsátott 3 éves futamidejű jen kötvényhez képest hosszabb futamidejű sorozatok kerültek a japán piacra, ami segíti a futamidő hosszítási stratégia teljesülését. A japán “zöld” befektetők elérésével pedig tovább bővült a kibocsátó befektetői bázisa – összegezte az ÁKK.

Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken reggel jelentette be, hogy Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket 500 millió eurónyi jenben a japán piacon.