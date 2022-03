Az EU kizárt hét orosz bankot a SWIFT-ből

Itt a tavasz, nyílnak a virágok és a koronavírus-járvány enyhültével végre megnyílnak a határok is. Minden adott tehát ahhoz, hogy 2022 a turizmus minden szereplőjének eredményes évet hozzon. Így az Utazás kiállítás nyitónapjának estéjén, március 3-án ismét megrendezésre kerülő tradicionális after party, a T-DAY igazán jó alkalom egy örömteli koccintásra, és ami még ennél is fontosabb, találkozásra a szakma rég nem látott szereplőivel.