Az olajár nő, a befektetők mégsem bíznak az olajkonszernek jövőjében

Az olajipari cégeknek növekvő nyereséget jelent az ismét 60 dollár fölé emelkedett olajár. A befektetők mégis egyre kevesebbet invesztálnak a szektorba. Az olajipari vállalatok rá akarnak cáfolni a félelemre.

Az olajár növekedése gazdasági élénkülést sejtet

Az olajár alakulásából az szűrhető le, hogy az üzleti világ már látja a fényt a krízis sötét alagútjának végén. Talán a lakosság tömeges oltásának elindulása az oka, hogy egyre több nyugati cég kezd felkészülni a gazdaság újraindulására. Ázsiában, mindenekelőtt Kínában már hónapok óta a krízis előtti sebességre állt vissza a gazdaság. A kereslet élénkülését látva az OPEC és Oroszország a napi kitermelési kvóta csökkentéséről döntött, hogy ezzel tovább emelje az árat.

A három körülmény együttes hatására március elején a nyersolaj hordónkénti ára élérte a COVID kirobbanása kori 63 dollárt. Ez 100 százalékos emelkedést jelenti tavaly októberrel összevetve. To get the WTI oil price, please enable Javascript.

Nagy mínusz után kis korrekció

Az olajtársaságok pénzügyi beszámolói is jelzik, hogy 2020 a válság éve volt. Az olasz óriás, az ENI forgalma 8 milliárd dollárral csökkent. A kilábalást mutatja viszont, hogy a harmadik negyedévben már 66 millió dollárral több bevétele volt a világ hetedik legnagyobb olajcégének, mint a másodikban. Hasonló képet mutat a világranglistán második Shell beszámolója: éves összehasonlításban 21 milliárdos bevételcsökkenés. Az, hogy a holland társaság ennek ellenére a részvénynévérték 4 százalékának megfelelő osztalékot fizet, szintén a kilábalásba vett hit jele.

A befektetők nem hisznek az olajcégek jövőjébe

Az olajár emelkedése ellenére az olajkonszerneknek nem túl rózsásak a hosszú távú kilátásai. 2050-re az EU és a világ vezető országai zölddé akarják tenni a gazdaságot. A zöld fordulat a CO2-semleges termelést és közlekedést, valamint a körkörös gazdaság kiépítését foglalja magában. Az EU-ban az energiának 2030-re 55 százalékban, 2050-re pedig teljes egészében megújuló forrásból kellene jönnie.

Körkörös gazdaság A ’circular economy’ lényege a megtermelt javak újrahasznosítása. A termékek életciklusuk végén formát váltanak, majd tovább forognak a gazdaságban. A körkörös gazdaság elvén alapszik például a konténerek és az üvegvisszaváltás rendszere is. A tároló eszköz, tehát a konténer illetve az üveg más és más termékekkel megtöltve folyamatosan újrahasznosul. Számos szektor mellett szinte minden autógyártónak van ugyan ezen az elven működő saját konténerrendszere, amelyben az alkatrészek a beszállítóktól az autógyártóhoz kerülnek. Vissza üresen mennek, ezért újrahasznosítható anyagból készülő tartóknak akár jobb is lehetne a környezeti mérlege.

Az olajüzlet óriásainak tehát folyamatosan csökkenő olajkereslettel és 30 éven belül az igények minimálisra csökkenésével kell számolniuk. Ezt tudják a befektetők is. Különösen a hosszú távú invesztíciók, például magánnyugdíjpénztárak vagyonának kezelői vásárolnak egyre kevesebb olajipari részvényt. Mind több nyugati országban törvény tiltja, hogy a kötelező magánnyugdíjpénztárak befektetéseiből fosszilis energiai termelésével és értékesítésével foglalkozó cégek profitáljanak.

Szaporodik azoknak a bankoknak, biztosítóknak és befektetési alapkezelőknek a száma is, amelyek elsősorban a jobb társadalmi reputáció érdekében nem vásárolnak olajcégek részvényeiből. Így döntött például a Credit Suisse. A Norges Bank szintén nem fektet olajcégekbe. Az állami pénzintézet a világ legnagyobb befektetési alap kezelője. Hozzá kerül Norvégia olaj- és földgázeladásból keletkező bevétel nagy része, amelyet a fosszilis energiaforrások idejének lejárta utánra tartalékol a norvég állam.

Ezért hiába emelkedik újra az olaj ára, lassan, de biztosan csökken az olajcégek részvényárfolyama. A világranglistán ötödik francia TOTAL egy papírja nagyjainkban 47 dollárt ér, 2018 márciusában még 64-t. Az ENI-é 39-ről 23-ra, a világviszonylatban harmadik legnagyobb brit BP-é 45-ről 25-re esett 3 év alatt.

Felkészülés az elkerülhetetlenre

Az olajcégek egy része most kezd a zöld energia területén tevékenykedni. Az európaiak előrébb járnak, mint az amerikaiak. A Total hidrogénben látja a jövőt. Az elmúlt héten újabb befektetést jelentett be a területen. Hasonló irányba megy az ENI és a BP is. Az olasz cég az év elején Ravenna közelében kezdett hidrogén-erőmű építésébe. A brit vállalat 2030-ra évi 50 gigawatt energiát akar nyerni a hidrogén segítségével.

Hogy lesz a hidrogénből energia? A víz hidrogénből és oxigénből áll. Ha elektromos áramot vezetünk a vízbe, molekuláinak kötései felbomlanak, tehát hidrogénre és oxigénre válnak szét. Mindkettő gázként távozik. Az energiatermelésre használt üzemanyagcellában ennek a folyamatnak éppen a fordítottja zajlik le. Az üzemanyagcellák hidrogénből és oxigénből vizet állítanak elő. A folyamat során áram és hő képződik. A melléktermék mindössze a tiszta víz. Nincs tehát károsanyag kibocsátás a termelés során. Viszont a folyamathoz energia kell. A hidrogén akkor zöld forrás, ha az energia megújuló forrásokból jön.

A Shell több lépést is tett az elmúlt hónapokban a zöldebbé válás irányába. Megállapodást írt alá az Amazonnal, amelyek értelmében megújuló forrásból származó üzemanyagot fog szállítani a legnagyobb online áruház egyre növekvő futárautó flottájának. A holland partok előtt pedig egy gigantikus méretű offshore szélkerék park építésébe kezdett a Shell.

A zöld fordulat jó üzlet

Az invesztíciók kifizetődők. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzése szerint a zöld gazdaság 2019-ben 459 milliárd eurót termelt a kontinensünkön. 2020-ban a válság ellenére bővült és 501 milliárd euróval járult hozzá az EU GDP-éhez. Ezzel egyidejűleg a befektetők a 2019-es 543 milliárd dollárnál 30 százalékkal kevesebbet, 378 milliárdot invesztáltak tavaly olajcégekbe. 2014-ben még 884 milliárdot fektettek a szektorba!

A IEA becslése szerint 2022-ig kis mértékben emelkedni fog az olaj iránti kereslet. Ez után 15 év stagnálásra számítanak az OECD szakosított szervezeténél. 2035-től pedig folyamatos és jelentős keresletcsökkenést várnak.