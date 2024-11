Az olajtól a villanyautókig: ez vár az energiaiparra és a villamos autókra Trump győzelme után

Donald Trump, miután 2017-ben több, a csővezeték-ágazattal kapcsolatos végrehajtási utasítást írt alá. Fotó: Shawn Thew/Bloomberg

A győzelem lehetővé teszi Trump számára, hogy megtámadja az általa átverésnek nevezett klímapolitikát, miközben az olaj- és gázkitermelés növelését célzó politikát is szorgalmazni fogja.

Donald Trump győzelme az amerikai energia- és környezetvédelmi politika felrázását ígéri, ami átütő hatással lesz az olajtermelésre, a tengeri szélerőművek fejlesztésére és az elektromos járművek értékesítésére.

A győzelem feljogosítja őt arra, hogy teljesítse kampányígéreteit, hogy nekimegy az általa „zöld új átverésnek” nevezett klímapolitikának, miközben a szövetségi kormányt a több nyersolaj szivattyúzása és több erőmű építése felé orientálja át és arra is felhasználhatja végrehajtó hatalmát, hogy más változtatásokat is mozgásba hozzon. Az olaj- és gázipari vállalatok az elsődleges haszonélvezői lesznek a politikájának.

„Összességében a „fúrj, bébi, fúrj” filozófiával állunk szemben” – mondta Dan Eberhart, a Canary LLC olajmező-szolgáltató vállalat vezérigazgatója. „Látni fogjuk a tengeri bérleti szerződések eladását, sokkal gyorsabban fognak haladni a csővezetékek, a szövetségi földeken a palagáz kitermeléséhez szükséges rétegrepesztést, vagyis a frackinget és a fogyasztók energiaköltségeinek csökkentésére összpontosító gondolkodásmódot.”

Íme néhány várható változás a Bloomberg összeállítása szerint:

Elektromos járművek – EV-k

Trump többször ígéretet tett arra, hogy megszünteti az EV-értékesítést ösztönző szövetségi politikák sorát, és győzelme már az első napon lehetőséget teremt a változtatásokra.

Az egyik legfontosabb célpont a Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) a személygépkocsik és könnyű teherautók kipufogógáz-szennyezését korlátozó rendelete, amely olyan szigorú előírásokkal rendelkezik, hogy az autógyártókat arra kényszeríti, hogy idővel sokkal több elektromos és plug-in hibrid modellt értékesítsenek. Trump korábbi tanácsadói és energiaügyi lobbisták már kidolgozták azt a szöveget, amely bekerülhetne egy olyan végrehajtási rendeletbe, amely utasítja az EPA-t a szabály felülvizsgálatára. Hasonló törekvés van folyamatban a Tiszta Levegő Törvény felmentésére Kalifornia szigorú autószennyezési szabályai kapcsán.

Az olajfinomítás hívei szintén gyors változtatásokért lobbiznak, hogy a jelenlegi pénzügyminisztériumi irányelvek alapján korlátozzák, hogy mely elektromos járművek jogosultak adójóváírásra. Ez előrevetíti a „lízing kiskapuként” gúnyolt politika felülvizsgálatát, amely a kereskedelmi flottákban lízingelt elektromos járműveket mentesíti az arra vonatkozó korlátozások alól, hogy hol készülnek az autók, honnan származik az akkumulátorok anyaga és mennyi pénzt keresnek a fogyasztók.

Olaj és gáz

Trump megígérte, hogy „felszabadítja az amerikai energiát”, és azt mondta, hogy tervei szerint „felszabadítja az amerikai közösségi tulajdonban álló területeken található hatalmas folyékony aranykészleteket az energiafejlesztés számára”.

Ez éles fordulatot jelent Joe Biden elnök politikájától, amely a fosszilis tüzelőanyagok közterületeken és vizeken történő kitermelését korlátozza. Biden idején az Egyesült Államok a valaha volt legkisebb tengeri olaj- és gázlízing eladásra vonatkozó tervet dolgozott ki, öt év alatt mindössze három aukciót terveztek. A Biden-kormányzat olyan rendeletet is hozott, amely az alaszkai Nemzeti Kőolajrezervátum több mint felében megakadályozza a fúrásokat.

Trump utasíthatja belügyminisztériumát, hogy azonnal vizsgálja felül ezeket a politikákat, bár akár két évig is eltarthat, amíg a hivatal befejezi a szükséges környezetvédelmi felülvizsgálatokat és más eljárási követelményeket, mielőtt új, erőteljesebb ütemtervet írhatna elő a tengeri fúrási jogok értékesítésére. Az alaszkai tartalék irányításában bekövetkező változások különösen jelentősek lehetnek az ott részesedéssel vagy érdekeltséggel rendelkező olajvállalatok, köztük a ConocoPhillips, a Santos Ltd., a Repsol SA és az Armstrong Oil & Gas Inc. számára.

LNG-export

A Biden-kormányzat által a cseppfolyósított földgáz széles körű exportjára vonatkozó új engedélyekre vonatkozó moratórium Trump győzelmének köszönhetően szinte teljesen megszűnt. Trump azt ígérte, hogy „már az első napján” véget vet ennek az engedélyezési szünetnek. Ez egy olyan végrehajtási rendelet formájában történhet, amely utasítja az Energiaügyi Minisztériumot, hogy folytassa a földgáz kulcsfontosságú ázsiai országokba és más, az Egyesült Államokkal nem szabadkereskedelmi partnerországokba irányuló földgázexport iránti kérelmek felülvizsgálatát.

A potenciális kedvezményezettek közé tartozik a Venture Global LNG Inc., az Energy Transfer LP és a Commonwealth LNG, amelyek projektjei folyamatban vannak a hivatal előtt.

Tengeri szélerőművek

Trump még nem fejtette ki pontosan, hogyan fog foglalkozni a születőben lévő tengeri szélenergia-iparral, mivel a fejlesztők azon dolgoznak, hogy több milliárd dolláros szélerőműveket telepítsenek az Egyesült Államok keleti partvidékén.

Trump azonban könyörtelenül kritizálta a madarakra és bálnákra gyakorolt lehetséges hatásokat, és az év elején egy New Jersey-i gyűlésen megígérte, hogy „az első napon” lépéseket tesz az iparág ellen. Ez akár úgy is történhet, hogy a Belügyminisztériumot utasítja, hogy szüneteltesse az új projektek engedélyezését vagy az új tengeri szélerőművek bérleti szerződéseinek értékesítését. Egy ilyen moratóriumot adminisztratív úton lehetne bevezetni, és nehéz lenne bíróságon megtámadni.

A szélenergia szószólói felkészültek erre a választási eredményre, és azt tervezik, hogy republikánus szövetségeseket – köztük olyan törvényhozókat, akiknek a kerületei a hajógyártásból és acélgyártásból gazdasági hasznot húztak – fognak megnyerni a további támogatás érdekében.

Zöld energia adókedvezmények

Trump győzelme új bizonytalanságot teremt a több milliárd dolláros tiszta energia adójóváírások tekintetében. A kongresszus valószínűleg nem fogja visszakövetelni a Biden által aláírt klímatörvény összes el nem költött támogatását, és nem fogja hatályon kívül helyezni a Biden kormányzat klímavédelmi csomagja, az IRA (Inflation Reduction Act) összes energia- és gyártási adójóváírását sem.

De a törvényhozók mindkét pártból megcélozhatják a törvény egyes ösztönzőinek fokozatos csökkentését és mérséklését, hogy így segítsenek fedezni a jövőre lejáró, 2017-es Trump-korszakbeli adócsökkentések meghosszabbításának költségeit.

Trump alatt a Pénzügyminisztériumtól azt várják, hogy átírja azokat a szabályokat, amelyek szabályozzák, hogy mely projektek és vállalatok jogosultak hitelre, így nehezebb lesz megszerezni őket – vagy előnyösebb lesz a fosszilis tüzelőanyagok számára. Az úgynevezett zöld hidrogén termelését jutalmazó adójóváírás különösen megérett egy ilyen változásra, miután az olajtársaságok és más leendő fejlesztők évekig tartó lobbizást kerestek, hogy nagyobb rugalmasságot keressenek a tisztán égő üzemanyag előállítása során. Az amerikai gyártószövetségesek már kidolgoztak olyan terveket, amelyeket Trump pénzügyminisztériuma felhasználhat arra, hogy megakadályozza a Kínával kapcsolatban álló vállalatokat az IRA energiatermelési adókedvezményeinek követelésében.

High-Tech hitelek

Trump győzelme komoly veszélybe sodorja az energiaügyi minisztériumban működő, tiszta technológiát támogató zöld bankot.

A Fehér Házban töltött első ciklusa alatt javasolta az úgynevezett Hitelprogramok Hivatalának megszüntetését, azzal érvelve, hogy a kormánynak nincs joga győzteseket és veszteseket választani. A kongresszusi republikánusok pedig már régóta támadják a programot, és részben a Solyndrának nyújtott félmilliárd dolláros kölcsön miatt gúnyolták ki a program teljesítményét, két évvel a napelemgyártó csődje előtt. Most a hivatal az IRA-nak köszönhetően több százmilliárd dollárnyi hitelfedezeti felhatalmazással rendelkezik, ami még nagyobb célponttá teszi.

Trumpra kemény nyomás nehezedik, hogy vagy megszüntesse a programot, és ezzel megszüntesse a zöld technológiák kereskedelmi forgalomba hozatalának egyik fő támogatási forrását, vagy pedig fenntartsa, csak határozottan a fosszilis tüzelőanyagokat támogató irányvonallal. Az utóbbi megközelítés hívei szerint a hivatal több milliárd dollárnyi kamatot hozott a szövetségi kormánynak, és a támogatását fel lehet használni a földgáz, a szén-dioxid-leválasztás és az atomenergia-ipari vállalkozások támogatására.

Erőművek

A megválasztott elnök többször megfogadta, hogy „megszüntet” egy sor EPA-szabályt, amelyek elfojtják az erőművek szennyezését és ösztönzik a szénből villamos energiát termelő egységek bezárását, azzal érvelve, hogy a mesterséges intelligencia és a gyártás növekvő kereslete azt jelenti, hogy az USA-nak több ilyen egységet kell építenie, nem pedig leállítania őket.

A mesterséges intelligenciának köszönhetően „kétszer annyi villamos energiára lesz szükségünk, mint amennyit jelenleg az Amerikai Egyesült Államok egészének mindenhez biztosítanak” – mondta Trump egy augusztusi sajtótájékoztatón.

A 2024-es szabály, amely korlátozza az ország meglévő szénerőműveinek és az új gáztüzelésű egységek kibocsátását, kiemelt figyelmet kap. A közműszolgáltatók, az elektromos szövetkezetek és néhány állam máris megtámadja az intézkedést a szövetségi bíróságon, ami potenciálisan könnyebb nyitást jelent az EPA számára, hogy elkezdje átírni a rendeletet oly módon, hogy az meghosszabbítsa egyes szénerőművek élettartamát. Az ügynökség várhatóan szüneteltetni fogja a meglévő gáztüzelésű erőművekre vonatkozó új üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékek kidolgozását is.

Érsek M. Zoltán