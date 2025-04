IMF: Világgazdasági recesszió nem lesz, de rugalmasabb világgazdaság jöhet a vámháborúk miatt

A világgazdaság továbbra is szilárd lábakon áll – legalábbis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb prognózisa szerint, amely a növekvő kereskedelmi feszültségek és Donald Trump volt amerikai elnök újonnan bejelentett vámintézkedései ellenére sem számít globális recesszióra.

Az IMF vezérigazgatója, Kristalina Georgieva szerint a világgazdaság jelenleg egy „kiegyensúlyozottabb, rugalmasabb” modell felé tart, és a kihívások ellenére is optimizmusra ad okot a jelenlegi kilátás. A BBC tudósítása szerint a globális piacokat ugyan megrázta Trump „felszabadítási nap” néven bejelentett vámcsomagja – a brit FTSE 100 index például 4,6%-os visszaesést könyvelt el azóta –, a valutaalap mégsem látja indokoltnak a recesszió kihirdetését.

A kereskedelmi bizonytalanság ugyanakkor rekordmagasságba emelkedett. A WTO friss előrejelzése szerint a globális kereskedelem idén visszaeshet, többek között a protekcionista intézkedések miatt. Hasonló véleményen van a Bank of England és az Európai Központi Bank (EKB) is, utóbbi már lépett is: csökkentette irányadó kamatlábát, hogy tompítsa a vámpolitikák gazdasági következményeit.

Georgieva ennek kapcsán sürgette a kormányokat, hogy „tegyenek rendet a saját házuk táján”, és hangsúlyozta: Európának mélyítenie kell az egységes piacát, különös tekintettel a szolgáltatások szabadabb áramlására. Emellett Kínának szociális védőhálóját kell bővítenie, míg az USA-nak csökkentenie kell az államadósságát.

A valutaalap ezzel lényegében egy kiegyensúlyozott globális válasz fontosságára hívja fel a figyelmet – amelyben a belső gazdasági reformok és a kereskedelempolitikai együttműködés egyaránt kulcsszerepet kapnak.