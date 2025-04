Ültessünk dísznövényt!

Elkezdődött a tavaszi virágzó növények szezonja, a vásárlók idén is kiváló minőségű, hazai termesztésű dísznövényekből válogathatnak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének körképe szerint a legkelendőbb virágzó dísznövény továbbra is a muskátli, de a petúnia, a begónia is keresett ebben az időszakban.

A tavasz a növények életében az újjászületés és a megújulás időszaka, így van ez a dísznövények esetében is. A dísznövények az ember jó közérzetének fenntartásában és életfeltételeink biztosításában nélkülözhetetlenek, ezért – a haszonnövényekhez hasonlóan – jelentőségük kiemelkedő.

A hazai dísznövénytermesztők idén is széles kínálattal készültek a tavaszi idényre.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének piaci körképe szerint a legkelendőbb virágzó dísznövény továbbra is a muskátli, a kertészetekben számtalan fajtája megtalálható. Emellett a különböző típusú petúniák, a begónia, a bakopa, a Lantana, tölcsérjázmin (Dipladenia), és struktúra növények – mint Coleus és Ipomoea –, a vasfű és a dáliák is kedveltek a magyar vásárlók körében. A kínálatot idén is számos egynyári, kétnyári és évelő dísznövény színesíti, ahogyan a különböző fűszernövényeket és zöldségpalántákat is megtalálhatják a vásárlók a kertészetekben.

A piacra kerülő tavaszi dísznövények többsége idén is a hazai díszkertészek munkáját dicséri, import növénnyel elvétve találkozhatnak a vásárlók. Ennek oka, hogy az egynyári növények behozatala költséges, ráadásul a hosszú szállítás során a minőségük is romlik. Ezzel szemben a hazai dísznövények egészségesek és kiváló minőségűek, szakszerűen elültetve, igényeiket kielégítve és gondosan ápolva – egész nyáron át a balkon, vagy a kert ékességei lesznek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete azt tanácsolja minden vásárlónak, hogy megbízható helyről vásároljanak, mivel így biztosak lehetnek abban, hogy kiváló minőségű árut kapnak a pénzükért, sőt, a kertészek szükség esetén az ültetéssel, gondozással kapcsolatban is értékes információkkal tudnak szolgálni.(NAK)