Az USA nem vesz több orosz olajat, gázt és szenet

Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot, ezzel újabb nyomást gyakorolva Moszkvára az ukrajnai invázió megtorlásaként – jelentette be Joe Biden amerikai elnök.

“Bejelentem, hogy az Egyesült Államok az orosz gazdaság fő ütőerét veszi célba. Betiltjuk az orosz kőolaj, földgáz és valamennyi energiahordozó importját” – fogalmazott Biden. “Ez azt jelenti, hogy többé nem fogadjuk az orosz kőolajat az Egyesült Államok kikötőiben, és az amerikaiak újabb erőteljes csapást mérnek Putyin hadigépezetére” – tette hozzá az elnök.

Hangsúlyozta, hogy ezt a döntést Washington a szövetségeseivel “szorosan egyeztetve” hozta meg. “Nem járulunk hozzá Putyin háborújának támogatásához” – fogalmazott.

Biden bejelentette, hogy az újabb szankcióknak “az Egyesült Államokban is meglesznek a költségei“. Az elnök úgy fogalmazott: “a szabadság védelme nekünk is pénzbe fog kerülni“. Felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozás demokrata párti és republikánus képviselői is elfogadták ezt és egyetértettek abban, hogy “ezt meg kell tennünk“.

Az elnök elismerte, hogy Ukrajna orosz inváziója már most is érinti az amerikai családokat, például az emelkedő üzemanyagárak miatt. “Putyin háborúja már most is sújtja az amerikai családokat a benzinkutaknál. Amióta elkezdte felvonultatni katonai alakulatait az ukrán határon, azóta a benzin (gallononkénti) ára 75 centtel emelkedett Amerikában és most tovább fog nőni” – fogalmazott Biden, aki hozzátette: mindent el fognak követni, hogy mérsékeljék az áremelkedést.

Az amerikai olaj- és gázipari vállalatokhoz szólva Biden felhívta a figyelmet, hogy a háború “nem jelent ürügyet a túlzott áremelésekre” és a kormány nem fogja engedni, hogy “kizsákmányolják“ az amerikai fogyasztókat. “Nincs itt az ideje a nyerészkedésnek és a túlárazásnak” – mondta az elnök.

Az Oroszországból származó kőolaj az Egyesült Államok importjának viszonylag kis százalékát teszi ki, a legtöbb kőolaj Kanadából érkezik Amerikába. Tavaly az Egyesült Államok napi közel 700 ezer hordó kőolajat importált Oroszországból, miközben napi fogyasztási szükséglete 20 millió hordó.

Biden arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok már több mint egymilliárd dollár értékű biztonsági segítséget nyújtott Ukrajnának. “Minden nap védelmi fegyverszállítmányok érkeznek Ukrajnába az Egyesült Államokból (…) és humanitárius támogatást is nyújtunk az ukrán népnek” – fogalmazott.

Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök soha nem fogja elfoglalni egész Ukrajnát. “Putyin eltökéltnek tűnik, hogy bármi áron folytatja gyilkos útját. Már kétmillió ukránt tett menekültté, de soha nem fog győzni” – tette hozzá.

Jelentősen csökkenhet Oroszország olajtermelése a következő hónapokban a bevezetett szankciók hatására – ezt már az amerikai kormány energiaügyi tájékoztató hivatala közölte.

A hivatal becslése szerint Oroszország februárban napi 11,3 millió hordó kőolajat termelt, de a bevezetett korlátozások miatt a mennyiség márciusban 0,25 millió hordóval, áprilisban pedig 0,5 millió hordóval csökkenhet.

A jelentés összeállítói szerint “átmenetileg csökkenni fog a termelés, részben mert a szállítással foglalkozó cégek egy része inkább kivár a már érvényben lévő szankciók és az esetleg újabb megszorítások miatt“. Miközben az orosz kőolajtermelés és exportkapacitás továbbra is elérhető lesz, komoly bizonytalansági tényezővé lépett elő, hogy hogyan és milyen mennyiségben tudnak majd egyes országok kőolajat és olajterméket importálni.

Az EIA előrejelzése szerint az export visszaesése mellett az olajtárolók gyorsan megtelnek, ami miatt viszont vissza kell majd fogni, sőt talán le kell állítani a termelést.

A hivatal mindazonáltal úgy véli, hogy összességében sikerül majd exportálni az orosz olaj nagy részét, de időbe telik az új kereskedelmi útvonalak kialakítása és más vevők megtalálása.