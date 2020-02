CIB Alapkezelő: egyszámjegyűre csökkennek a hozamok

A tavalyitól elmaradó mértékű, de jelentős gazdasági növekedést és részvénypiaci hozamokat valószínűsít 2020-ra a CIB Alapkezelő.

Komm Tibor, a társaság vezérigazgatója szerint kockázatvállalással a belföldi részvénypiac 2020-ban is az inflációt jelentősen meghaladó reálhozamokat hozhat, de a tavalyival szemben az idén már csak egyszámjegyűt.

A CIB Alapkezelő befektetési igazgatója hangsúlyozta, hogy a világgazdasági kilátások alapvetően az elmúlt hetekben sem változtak, de a koronavírus terjedése kissé visszafogta a várakozásokat. Hajdu Egon szerint a tőkepiacoknak kedvez, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed idén is folytathatja a laza monetáris politikát.

A koronavírus gazdasági hatásai tovább tarthatnak majd, mint a járvány megfékezése, de a hatásos gyógymód a piaci félelmeket is megfékezheti – tette hozzá. Várakozása szerint az első negyedévben megszűnik a járványhelyzet, de a Fedet további lazításokra ösztönözheti, ha a koronavírus mégis visszavetné a gazdasági növekedést. Megjegyezte, hogy a tőkepiacokat januárban kockázatkerülésre sarkallták a járvány terjedésével kapcsolatos hírek, de az utóbbi napokban enyhültek a piaci aggodalmak.

A CIB szakértőinek előrejelzése nem számol recesszióval az Egyesült Államokban, a tavalyi aggodalmak mérséklődtek, az amerikai ingatlanpiac kilátásai kedvezőek, a háztartások fogyasztása pedig továbbra is erős.

Az EU-ban Hajdu Egon stabilizálódásra számít az idén, mivel a hangulati indexek és a fontosabb makroadatok el tudtak mozdulni a mélypontjukról, és a Brexit kifutása is kedvező lehet. A fenntarthatóság mint egyre általánosabb elvárás ugyanakkor az európai gazdaságot új kihívás elé állítja – tette hozzá.

Kínában – mint fogalmazott – a fogyasztás további visszaesése fenyeget a koronavírus járvány miatt, ám a kedvezőtlen hatásokat a távol-keleti ország vezetése támogató fiskális és monetáris politikával ellensúlyozhatja.

Továbbra is világszintű kockázatnak tartja a kereskedelmi háború elhúzódását, az olaj árát befolyásoló geopolitikai feszültségeket, és az amerikai elnökválasztásnak is nagy jelentőséget tulajdonít gazdasági szempontból.

A befektetési igazgató úgy látja, hogy 2020-ban világszinten is a részvények vezethetik a tőkepiaci befektetéseket, reálhozamuk továbbra is jelentős maradhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a profitok legfőbb növekedési forrásai egyre inkább elapadnak, és a feszített munkaerőpiac hatásai is kockázatokat jelenthetnek hosszabb távon.