Csaknem 10 százalékra ugrott a diákhitel kamata a nulla százalékos munkáshitellel szemben

2025 elejétől jóval magasabb kamattal vehetnek fel szabad felhasználású diákhitelt az egyetemre, főiskolára járók. A csaknem 10 százalékra emelkedő kamattal szemben a tovább nem tanuló fiatalok számára éppen most nyílt meg a kamatmentes munkáshitel lehetősége – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A kormány a munkáshitel 2025-ös bevezetését azzal indokolta: igazságtalan a tovább nem tanuló fiatalokkal szemben, hogy ők nem jutnak kedvezményes hitelhez, miközben a főiskolán, egyetemen tanulók diákhitelt kaphatnak. Januártól viszont már a diákhitelre jogosultak érezhetik úgy, hogy ők vannak hátrányban a többi fiatallal szemben. Míg ugyanis azok 26 éves korukig kamatmentesen kaphatnak azonnal 4 millió forintot, addig a diákhitelt az idén igénylők számára a tanulmányi félévenként maximum 750 ezer forintos és eddig sem kamatmentes szabad felhasználású kölcsön kamata még meg is emelkedett csaknem két százalékkal.

A Diákhitel1 új kamata 9,65 százalék

A kormány az elmúlt években a változó kamatozású jelzálogkölcsönökhöz hasonlóan a szabad felhasználású Diákhitel1-re is kamatstopot alkalmazott. Ez alapján 2023 januárjától előbb 4,99, majd júliustól 7,99 százalék volt a kamat. Ezt az értékét hosszabbították meg egészen 2024 végéig. A december 23-án megjelent kormányrendelet azonban már csak részlegesen engedi tovább a kamatstopot 2025. június 30-ig. A jogszabály alapján ugyanis a 7,99 százalékos kamat csak azokra a diákhitelekre érvényes erre a hat hónapra, amelyeket 2024. december 31-ig megkötöttek.

A 2025-ben felvett új Diákhitel1-nek ezzel szemben már 9,65 százalék az induló kamata a kölcsönt nyújtó Diákhitel Központ közzététele alapján. A Bank360.hu szakértői szerint ez már csaknem annyi, mint a jelenleg elérhető legolcsóbb személyi kölcsönöké, így egyre kevésbé tekinthető kedvezményesnek. Már a 7,99 százalék sem számít alacsony kamatnak az államilag támogatott egyéb hitelekéhez képest. Ennél a vállalkozások is olcsóbban kapnak támogatott Széchenyi Hitelt a kormány jóvoltából, az ingatlanfedezet nélküli babaváró kölcsön nulla százalékáról nem is beszélve. (A nem szabad felhasználású Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is kamatmentes marad.)

Ilyen áron a munkáshitel törlesztője is sokkal magasabb lenne

Különösen nagy különbséget érezhetnek mostantól a Diákhitel1-re újonnal szerződő továbbtanulók azokhoz a fiatalokhoz képest, akik velük szemben januártól már jogosultak az új munkáshitelre, amihez kamatmentesen juthatnak hozzá. A Bank360.hu kiszámolta, hogyha a munkáshitelnek is 9,65 százalék lenne a kamata, akkor a 10 éves futamidejű, 4 milliós kölcsönt után havi 52 ezer forintot fizethetnének az adósok, míg most a 0,5 százalékos kezességvállalási díjat is figyelembe véve csupán 35 ezer forint a törlesztőrészlet. Arról már nem is beszélve, hogy a 4 millió forintot ők rögtön a szerződéskötés után megkapják teljes összegben, szemben a diákhitelesekkel, akik félévente maximum 750 ezer forinthoz juthatnak.

Igaz ugyanakkor az is, hogy a munkáshitelt igénylőknek meg kell felelniük a bankok hitelbírálatán, amihez meghatározott rendszeres havi jövedelemre van szükségük. Ilyen a diákoknak még érthetően nincs, ezért nem is várják el tőlük, ahogyan törleszteniük is csak később kell, szemben a munkáshitelesekkel, akik rögtön elkezdhetik fizetni a részleteket.

Abban mindkét konstrukció hasonló, hogy gyermekvállalás esetén kedvezményeket ad a nőknek. A gyermekek megszületésekor egyaránt több éves törlesztési moratórium jár, a második gyermeknél elengedik a tartozás felét, a harmadik gyermeknél pedig a teljes összeget – emlékeztetnek a Bank360.hu szakértői.