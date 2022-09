Egyetemi összefogással Miskolcon fejleszt a Xanga

A debreceni székhelyű ingatlanfejlesztő XANGA cégcsoporthoz tartozó MIA Rising Kft. mintegy 2,5 milliárd forint volumenű befektetésével egy új logisztikai inkubátor fejlesztése van folyamatban a Miskolc Déli Technológiai Parkban, ezzel lehetővé téve a városba már betelepült és a jövőben betelepülő termelő vállalatok megnövekedett logisztikai igényeinek korszerű infrastrukturális környezetben történő kiszolgálását.

A létesítmény legmagasabb pontjára a bokrétát Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Juhász-Nagy Judit, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója, Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és Herdon István, a XANGA csoport elnök-vezérigazgatója közösen helyezte el 2022. szeptember 21-én.

Az első ütemben megépülő közel 6 ezer négyzetméter alapterületű létesítmény úgynevezett shell and core állapota 2022. év végére készül el, amely azt jelenti, hogy az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik a technológiai transzfert, és azt követően megkezdhetik a tevékenységüket. Az épület műszaki paraméterei multifunkciós hasznosítást tesznek lehetővé, így a bérlői igényeknek megfelelő kialakítást követően a létesítmény logisztika mellett alkalmas lesz termelőtevékenység végzésére is. Az elkövetkező években a 6,2 hektáros ingatlanon a XANGA csoport további ütemekben összesen mintegy 25-30 ezer négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai épületkomplexumot tervez megvalósítani, 10 milliárd forintot is meghaladó befektetési volumenben.

A XANGA csoport és a Miskolci Egyetem ez év februárjában kötöttek együttműködési megállapodást, amely alapján az oktatási intézmény aktívan közreműködik majd a létesítménybe betelepülő vállalatok szakemberképzésében, és támogatja a technológiai transzfer folyamatát.

A XANGA csoport üzleti modellje húsz éve változatlan: kulcsrakész gyártó, logisztikai és szolgáltató infrastruktúrát fejleszt, amelyekben a bérlőként beköltöző magas hozzáadott értéket előállító vállalatok saját technológiájuk és eszközeik telepítését követően kezdhetik meg működésüket. A cégcsoport tevékenysége közel két évtizedig elsősorban Debrecenre fókuszált, azonban az elmúlt években a cégvezetés a befektetési célterületek kibővítése mellett döntött.

Miskolcot, mint új befektetési helyszínt, a város jó elhelyezkedése, az ipari parkokban kiépített korszerű infrastruktúrahálózat, a kiváló munkaerő bázis, valamint a tradicionális egyetemi képzések és a magas színvonalú tudásháttér miatt választották.

A jövőbeni befektetésekhez szükséges pénzügyi források hosszú távon történő biztosítása érdekében 2019. év második felétől kezdődően a XANGA csoport az MFB csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt.-vel közösen több iparfejlesztési alapot hozott létre, amelyeket a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. menedzsel. A miskolci fejlesztéshez a Tranzakciós és Vállalatfejlesztési Alap biztosítja a forrást.