Épületvillamossági szakértői tanácsok az otthonfelújításhoz

Miközben az energetikai korszerűsítésre meghirdetett otthonfelújítási program nagy segítséget jelenthet azoknak, akik élni tudnak a lehetőséggel, az előrejelzések szerint a kedvezményezettek közül sokan olyan, a programban nem szereplő felújításba is belekezdenek, amelyek megvalósítását már régóta tervezték. Mivel mellettük pedig sokan mások is az otthonuk felújításán gondolkodnak, ezért kértünk szakmai tanácsokat Mentes Zsolttól, a Mentavill ügyvezető igazgatójától a Villamosipari Vállalkozók Egyesülete alelnökétől.

„Az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére meghirdetett otthonfelújítási program kedvezményezettjeinek az a legfontosabb tanácsom, hogy ha lehetőségük nyílik arra, hogy az otthonfelújítási támogatással éljenek, akkor csak az elismert szakemberekkel végeztessék el a munkát. És ha megtehetik, érdemes emellett olyan más felújítást, korszerűsítést is elvégezni, ami az otthonuk komfortjának növeléséhez hozzájárulhat” – magyarázza a szakember.

Aki szerint egy felújítás, minden szempontból csak akkor lehet sikeres, ha a megrendelő pontosan tudja mit és hogyan szeretne. A munkálatok megkezdése előtt ezért mindenkinek érdemes felkeresni a műszaki áruházakat, a villamossági szaküzleteket és emellett fellapozni az aktuális belsőépítészeti magazinokat, valamint az interneten keresgélni a témában, hogy megtalálja azokat a berendezéseket, megoldásokat, ami inspirációt adhat az otthonuk, általuk elképzelt energiatakarékos és vonzó újjászületéséhez.

Hozzátéve: mivel egy épület energetikai felújítása a fűtés, a szellőzés és a melegvíz energiafogyasztás minimalizálását szolgálja, az utólagos hőszigetelés mellett az energiatakarékos hűtés-fűtés megteremtése is kulcskérdés. A kellemes és energiatakarékos belső lakóklíma megteremtéséhez a megfelelő külső szigetelés mellett nagyban hozzájárulnak azok az energiatakarékos, környezetbarát hűtési-fűtési rendszerek amelyek kiválasztásához mindenképpen érdemes a szakemberektől tanácsot kérni.

Ráadásul az otthon felújításhoz kapcsolódó munkálatok azért is szerteágazóak, mert a felújítás a falban futó, évtizedes korú villanyvezetékek cseréjét is magával hozza. Ezért a felújítás kapcsán azt is érdemes újragondolni, hogy a mindennapi életünket egyszerűsítve, hol legyen az elektromos csatlakozók új helye és milyen kapcsolók, csatlakozók illenek leginkább a megújult otthonunkba. Éppen úgy, ahogy az energiatakarékos felújítás részeként a hagyományos izzókat is érdemes LED világítótestekre cserélni, amelynek kapcsán a teljesítmény mellett a világítótest formáját is érdemes körültekintően kiválasztani.

„A Mentavillnél mi is azt tapasztaljuk, hogy az otthonfelújítási program kapcsán már egyre többen érdeklődnek a lehetőségek és a megoldások iránt. Emellett pedig a jó idő beköszöntével, a megszokott lakásfelújítási szezon is ebben az időszakban veszi kezdetét. Ezért minden érdeklődőnek azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb érdemes megkezdeni a tájékozódást azért, hogy ki tudja választani a számára megfelelő műszaki berendezéseket és megoldásokat azért, hogy az elképzeléséhez és a lehetőségeihez legjobban illeszkedő megoldások szülessenek meg. Ehhez az épületvillamosság terén a Mentavill az országos hálózatával és a jól képzett szakembereivel nyújt segítséget az érdeklődőknek” – fejti ki Mentes Zsolt.

Érsek M. Zoltán