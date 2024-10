Erősödött a nők szerepvállalása az üzleti életben

Közeleg a hetedik B2W (Business to Woman) Prémium Szakmai Fesztivál, amely idén is a női fogyasztókra és a nők számára fontos vállalati felelősségvállalásra fókuszál. A 2025-ös üzleti trendek bemutatása mellett kapcsolatépítésre is lehetőséget kapnak a látogatók. Az eseményen sikeres női vezetők, nagyvállalati döntéshozók és vállalkozók gyűlnek össze annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban és felelősebben szólítsák meg márkáikkal a hölgyeket.

A fesztivál nem csupán üzleti esemény, hanem egy társadalmi misszió is, célja, hogy támogassa a nőket és ráirányítsa a figyelmet arra, hogy a marketingkommunikáció miként alakíthatja felelősen a női fogyasztói döntéseket. A legfrissebb piackutatások szerint a vásárlások 85 százalékáról a hölgyek döntenek, így a női célpiac sikeres megszólítása nemcsak a vállalatok növekedését eredményezheti, de a társadalom egészére gyakorolt pozitív hatásokat is növelheti.

Mit mutatnak a számok?

A B2W idei, 4712 magyar hölgy megkérdezésével elvégzett reprezentatív piackutatásából egyértelműen kiderül, hogy a nők szerepvállalása az üzleti életben erősödött, lehetőségeik pedig arra késztetik őket, hogy új célokat, új vágyakat fogalmazzanak meg, amelyekkel kiteljesedhetnek. Mindeközben az is kiderült, hogy túlvállalják magukat, a magánélet és a munka egyensúlyát pedig nehezen tartják fenn. Ez kihat az önbizalmukra, munkakapcsolataikra, párkapcsolatukra és az egész család mentális jóllétére. A nők 68 százaléka számolt be arról, hogy érezte már magát „rossz háziasszonynak”, amikor nincs elég ideje a háztartásra, vagy a sok feladata mellett ételt rendelt magának. Vidéki felsővezető nőknél ez az arány 71 százalék. Az édesanyák pedig sokkal több időt szeretnének kisgyermekeikkel tölteni, emiatt folyamatos lelkiismeret-furdalásban élnek, sőt, a megkérdezettek 42 százaléka érezte már „rossz anyának” magát emiatt. A nők 91%-a úgy érzi, hogy a reklámok manipulálják őket, ezáltal megjelennek a testkép-, önértékelés-, és evészavarok, vagy épp a kórosan kényszeres egészségre való törekvések.

Pálfi Éva, a B2W alapítója és a B2W Fesztivál főszervezője arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégvezetőknek, marketing szakembereknek óriási a felelősségünk abban, hogy a nőket támogassák, felemeljék és edukálják. „A nők már nemcsak elvárják, hanem követelik, hogy őszintén, felelősen és támogató módon szólítsák meg őket a vállalatok. Azok a márkák, amelyek megértik ezt, hűséges, visszatérő vásárlókra számíthatnak” – emelte ki Pálfi Éva.

