Erre számítson ha a pesti Primarkba megy 

Van aki úgy érzi, a Primark május 28.-i, magyarországi nyitása olyan érzés, mint amikor a gyerekként kért biciklit, csak évekkel később, már szinte felnőttként kapjuk meg. Mindenesetre az tény, hogy a Primark, miután a környező nyugati és keleti szomszédainkat ellátta az üzleteivel, végre Magyarországon is megjelenik. De mit érdemes tudni a fast fashion szegmens együk üdvöskéjéről?

A Forbes egy korábbi írásában a Primark töretlen sikerét elemezve arról írt, hogy miközben a konkurensek visszaesnek, vagy bezárnak a Primark sikerének fontos eleme, hogy a cég ismeri a saját DNS-ét és külsőleg és belsőleg is ragaszkodik ahhoz, ahogyan értéket teremtenek a vásárlóik számára. Ennek vezérfonala, hogy a Primark alacsony árakat kínál. Tehát egyértelműen az árral versenyeznek. De nem csak az árról van szó. Az alacsony árat az üzleteikben található divatcikkek elsöprően nagy számával kombinálják. A legvégső sorban a gyerek a cukorkaboltban érzést adják, azt, hogy Ó, Istenem, megvehetem mindezt, és még marad is pénzem. Ez az értéktételük, és ezért sikeresek.

A Primark azért képes ilyen meggyőzően megteremteni ezt az élményt, mert minden, amit csinál, pontosan e köré az értéktétel köré van igazítva, ami megfelel egy adott vásárlói szegmens igényeinek és vágyainak, és ami megkülönbözteti őket a versenytársaiktól. Belsőleg pedig azért van jól összehangolva, mert a Primark minden művelete – beszerzés, készletgazdálkodás, üzlettervezés stb. – csak arra irányul, hogy megteremtse ezt a „gyerek a cukorkaboltban” élményt.

Amit a Primarktól tanulhatunk, az a DNS-ünk ismeretének és a hozzá való ragaszkodásnak az ereje. Sok más vállalatnak, a kiskereskedelemben és máshol is, nehézséget okoz ez. Nem tudják pontosan, hogy milyen értéket teremtenek a vásárlóik számára, és ennek következtében hiányzik a fókusz és az összehangoltság – összegez a Forbes.

A sztori kezdete

A Primark alapításának története 1969-ig vezethető vissza, amikor Arthur Ryan ír vállalkozó „Penneys” néven megalapította az első Primark üzletet a dublini Mary Street-en, Írországban. Az üzlet kiváló bevásárlóhelyen helyezkedett el, és forradalmi koncepciót vezetett be a kiskereskedelemben: divatos ruhákat kínált megfizethető áron. Ez az újszerű megközelítés gyorsan figyelmet keltett, és megalapozta a Primark gyors terjeszkedését és későbbi globális sikerét.

A „Penneys” elnevezés abból az elképzelésből eredt – a font váltópénzét jelentő penny-bő is kiindulva -, hogy minőségi termékeket kínálnak olyan áron, amely a filléres vásárlóknak is tetszik. Az áruház kezdetben arra összpontosított, hogy a legújabb divattrendeket a versenytársakénál lényegesen alacsonyabb áron kínálja, így a stílusos ruházat szélesebb rétegek számára is elérhetővé vált.

A stratégia rendkívül népszerűnek bizonyult, ami további Penneys-üzletek megnyitásához vezetett Írország-szerte. A márka kínálata visszhangra talált a fogyasztók körében, akik megfizethető és divatos ruházati lehetőségeket kerestek. Néhány éven belül a Penneys szilárdan megalapozta magát Írország vezető divatáru-kiskereskedőjeként, hűséges vásárlói bázist vonzott, és elismerést szerzett a kivételes ár-érték arányának köszönhetően.

Az 1970-es években a Primark stratégiai lépést tett, hogy Írország határain túlra terjeszkedjen, és belépett az Egyesült Királyság piacára. Az első brit üzletet 1973-ban nyitották meg Derbyben, és a márka gyorsan elnyerte a brit fogyasztók tetszését. A terjeszkedés folyamatos ütemben folytatódott, és az Egyesült Királyság nagyvárosaiban újabb és újabb üzletek nyíltak.

Az 1980-as évekre a Primark jól ismert, utcai divatáru-kiskereskedővé vált, és sikere további nemzetközi terjeszkedésre késztette. A márka 2006-ban Spanyolországba is betört, és Madridban nyitotta meg első üzletét. A spanyol vásárlók pozitív visszajelzései arra ösztönözték a Primarkot, hogy új piacokat fedezzen fel Európa-szerte. A következő években a Primark jelentős jelenlétet alakított ki olyan országokban, mint Portugália, Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia.

A 2010-es évekkel jött az Európán kívüli terjeszkedés, a márka megvetette a lábát az Egyesült Államokban, 2015-ben a Massachusetts állambeli Bostonban debütált. Az amerikai piac fogékonynak bizonyult a Primark kínálatára, ami a következő években több üzlet megnyitásához vezetett országszerte.

Napjainkban a Primark tovább növeli globális jelenlétét, és Európa, Észak-Amerika különböző országaiban, sőt, még a Közel-Keleten is vannak üzletei. A márka hírneve, hogy megfizethető, stílusos és divatos ruhákat kínál, továbbra is töretlen, így a divat iránt elkötelezett fogyasztók számára az egyik legmegfelelőbb célpont, akik értéket keresnek anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a stílusban.

Nem véletlen, hogy a dublini központú cég, amit 1969-ben Arthur Ryan alapított, mára a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedőjévé vált: több mint 400 üzlete van 15 országban, többek között az Egyesült Királyságban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Romániában és az Egyesült Államokban.

A Thebrandhopper szerint a Primarkot a legújabb, kifutóról inspirált stílusok megfizethető áron történő kínálata különbözteti meg a versenytársaitól. A márka széles termékkínálata minden évszakra való ruházatot felölel, a stílusos hétköznapi viselettől kezdve a strandruházaton és az aktív ruházaton át a formális öltözékig. Divatkollekciói mellett számos kiegészítőt, lábbelit, szépségápolási terméket és háztartási cikket kínál a különböző életmódbeli igényekhez alkalmazkodva. Az alacsony árrés titka pedig abból ered, hogy nagy tételben szerzi be az árut és miközben az alacsony költségű országokból vásárol, és alacsonyan tartja az üzemelési költségeit.

Kocsis Erika