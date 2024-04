Ezért lesz idén is érdemes a Velencei-tó környékére kirándulni

Tavasztól őszig rengeteg programlehetőséggel várja a látogatókat a Velencei-tó és környéke. Úgy tűnik, egyre többen szeretnek belföldön utazni, sőt, a csoportos utazásoknak növekszik az utazóközönsége. A megszokott vizes élmények mellett sokan keresik az érdekes, akár edukatív utakat.



Magyarország változatos tájai minden évben tartalmas programlehetőségekkel csábítják a kirándulni vágyókat. A szezonális ajánlatok és a nyári szünet az ovisoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt megszólítanak, és utazásra sarkallnak. Sokan választják a csoportos utakat az idősebbek közül, de hamarosan itt van az osztálykirándulások időszaka is. Az éppen a 10. születésnapját ünneplő dinnyési Várpark tavasztól késő őszig tárt karokkal várja a látogatókat. A Velencei tó szomszédságában elterülő Dinnyésen már évek óta látogatható a világon is egyedülálló anyaghűen megépített vármakett park. A számos Guinness világrekordot is magáénak tudó épület különlegesség alkotója Alekszi Zoltán most arról számolt be, hogy miért érdemes idén is ellátogatni a parkba.

Faragás, lovagi torna íjászat mind egy helyen



“A Velencei-tó minden évszakban mesés képet fest! Érdemes körbeutazni, és Dinnyésen is eltölteni egy kis időt. A Várpark, Skanzen, és a szintén közkedvelt Szentek Fala meglehetősen nagy területen, húszezer négyzetméteren várja a látogatókat igényes szabadtéri kiállításokkal, melyek visszavezetnek minket az időben egészen az Árpád-korig. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről-évre egyre több a fiatal látogatónk is, és egészen az ovisoktól kezdve, minden korosztály jól érezheti magát. Nekik lehetőségük van jelmezes lovagi hétpróbára, íjászatra, ajándéktárgyak készítésére, fafigurák faragására, festésére, fazekas, textil és bőrtárgyak készítésére, mi több, a Játszósziget keretein belül népi játékok kipróbálására is – mesélt Alekszi Zoltán, és hozzátette, hogy még az étkezés és fagyizás lehetősége is biztosított a parkon belül. Ha mindez még nem lenne elég, Tolcsvay Béla Kossuth díjas énekmondó előadását is lehet kérni a park programjai közül. Az alkotó fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egyes csoportlátogatások előtt érdemes, és szükséges bejelentkezni, hogy az áhított programlehetőség biztosan adott legyen.

Nyugdíjasoknak is jó lehetőség



Nem csupán a gyermekek, hanem bizony a felnőttek, és a szépkorúak is jól érezhetik magukat a patinás Várparkban. A kültéri programok március 15-től indultak, és október végéig látogathatók.