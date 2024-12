Fontos levelet kap több mint egymillió ember az év végéig, megjelentek a részletek

Megjelent a rendelet arról a levélről, amelyben az önkéntes nyugdíjpénztáraknak tájékoztatniuk kell a tagjaikat a megtakarításuk lakáscélú felhasználásának részleteiről. Az is kiderül belőle, mit finanszíroznak meg előre, és mit csak utólag a pénztárak. A felújítások és az építkezések költségeit például csak utólag fizetik ki, de aki lakásvásárlást tervez vagy előtörlesztené a hitelét, előre is kaphat pénzt a nyugdíjpénztártól – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

Megjelent a Magyar Közlönyben a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, amely tartalmazza azt a formalevelet, amelyet minden önkéntes nyugdíjpénztárnak el kell küldenie a tagjaik számára arról, hogyan használható fel lakáscélra 2025-ben a nyugdíjpénztári megtakarítás. Több mint egymillió pénztártag van, ennyi embert érint ez az intézkedés.

A levél két fontos adatot is tartalmazza majd: azt az egyenleget, amely a levél megírásának napján érvényes volt, és azt a másikat, amelyik 2024. szeptember 30-án állt fenn. Utóbbi összeget jogosultak a pénztártagok a jövő év folyamán lakáscélra fordítani. Összesen hétféle lakáscélt határoz meg a levél:

banki lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek törlesztése, előtörlesztése és végtörlesztése

munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztése, előtörlesztése és végtörlesztése

új lakáscélú hitelnél önerő biztosítása

Magyarországon lévő lakás vagy ház felújítása

Magyarországon lévő lakás vagy ház megvásárlása

magyarországi építési telek vásárlása

magyarországi otthonépítés

A Bank360.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakáscélú kifizetés abban az esetben igényelhető, ha az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás alapján a pénztártag vagy házastársa vagy gyermeke(i) teljes vagy részleges tulajdonában áll, vagy a hitelszerződés, illetve adásvételi szerződés következtében a tulajdonába kerül.

A kifizetés iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokat, számlákat 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig legfeljebb három alkalommal lehet benyújtani, az önkéntes nyugdíjpénztár a beadást követő 60 napon belül köteles teljesíteni a kifizetéseket.

Emellett azt is tartalmazza a levél, hogy a pénztártag utoljára mikor fizetett be tagdíjat az intézménybe, és az is szerepel benne, hogy a pénztár kizárólag a levélben szereplő formanyomtatványt, továbbá a leggyakoribb kérdésekben (GYIK) és az alábbi táblázatban szereplő dokumentumokat kérheti be a kérelem elbirásálához.

Szerepel még a levélben egy link arra a kormányzati portálra, amely a leggyakoribb kérdésekre választ ad, és a nyugdíjpénztár telefonszáma is. Emellett egy részletes felsorolás arról, milyen otthonfelújításokra vehető igénybe ez a megtakarítás. A levél tartalmazza ezen túl azt a mellékletet is, amelyet kitöltve be kell adni a pénztárba, ha valaki kifizetést szeretne igényelni.