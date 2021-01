Fuvarozók összefogása – jön az e-fuvarlevél?

Elektronikus fuvarlevél magyarországi bevezetéséért fogtak össze a közúti fuvarozók és szállítmányozók. Az erről szóló közös szándéknyilatkozatot az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) írták alá a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár jelenlétében.

A digitális rendszer mielőbbi bevezetésének szükségességét a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület (MSZSZ) jelezte a kormányzatnak a közös szándéknyilatkozatban.

A szakmai érdekképviseleti szervezetek közölték:

az elektronikus fuvarlevél (e-CMR) bevezetése jelentősen növelheti a fuvarozók versenyképességét a számlázás felgyorsításával, az ágazat vállalkozásai hamarabb hozzájuthatnak a fuvardíjukhoz.

Egyszerűbbé válna a logisztikai információk archiválása, a panaszkezelés, és az azonnali valós adatok alapján nyomon követhető lenne a szállított áru. A termelő vállalatok megbízásából eljáró szállítmányozók adminisztratív terhei is csökkennének, átláthatóbb lenne a fuvarozói cégek tevékenysége.

A szervezetek álláspontja szerint a digitális átállás a jelenlegi, döcögős és idejétmúlt rendszer felváltásával jelentősen lerövidíti a folyamatok időigényét, az e-CMR alkalmazásához a magyar jogszabályoknak hozzá kell járulniuk.

Mosóczi László államtitkár hangsúlyozta: az elektronikus fuvarlevél meghonosításával Magyarország nemzetközi viszonylatban is innovatív megoldást vezethetne be. Az ágazati digitalizáció a fuvarozásban érintett többi szereplő mellett az állam számára is átláthatóbb működési környezetet teremt.

A szakminisztérium támogatja a szakmai kezdeményezést, a megvalósításhoz szükséges jogalkotás elindítására készen áll. A jogi szabályozás megteremtése mellett elengedhetetlen a rendszer informatikai hátterének kiépítése is – tette hozzá.