Húszmilliós bírság. A Digi újra félrevezette a versenyhivatalt

A Gazdasági Versenyhivatal módosította a Digi-Invitel fúziót jóváhagyó, idén tavasszal kiadott határozatát és egyúttal 20 millió forint eljárási bírságot szabott ki a Digire ismételten hibás információ-szolgáltatás miatt.

A GVH közölte: 2020 márciusában feltételek és kötelezettségek előírása mellett járultak hozzá, hogy a Digi megszerezze az Invitelt. A tavaszi határozat egy megismételt eljárás során született, melynek megindítására azért volt szükség, mert a versenyhatóság a cég félrevezető információszolgáltatása miatt kénytelen volt visszavonni korábbi döntését.

Most kiderült, hogy a Digi a megismételt eljárásban is hibásan szolgáltatott adatot, ezért a GVH-nak módosítania kellett újabb határozatát is.

A versenyhivatal egyúttal 20 millió forint eljárási bírságot szabott ki a Digire, amiért a cég mulasztása meghiúsította a hatóság számára a valós tényállás feltárását.

Mivel a GVH a vállalkozások összefonódásainak ellenőrzésekor alapvetően a felek által rendelkezésre bocsátott adatokból dolgozik, ezért a gyorsaság és hatékonyság mellett kiemelt figyelmet szentel az adathitelesség kérdésének.

A hivatal a fogyasztók érdekében minden olyan vállalati magatartással szemben fellép, amely aláássa az adathitelességet az eljárások során – közölte a GVH.