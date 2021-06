Idei csúcsán a használtautó-piac – az import még mínuszos

Das WeltAuto Centrum néven használt autó kereskedést adott át a Porsche Hungaria Budaörsön, a Parts Center Budapest alkatrészraktár és az M1-es, M7-es közös autópályaszakasz közötti területen 2021. június 10-én. Az 1 milliárd forintos beruházás 1,1 hektáros területen valósult meg, ahol akár kétszáznál is több használt autó várhatja az érdeklődőket. Az importőr a kereskedés mellett újabb beruházásokba is kezd: itt épülhet fel a vállalat innovációs és oktató központja, valamint az első, elektromos autós kiegészítőket áruló márkájának, a MOON-nak a bemutató terme is.