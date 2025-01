Indul a terjeszkedés? Felvásárolná a nagy baromfifeldolgozót az ukrán óriáscég

Az MHP közleménye szerint a felvásárlási ajánlat az UVESA valamennyi jelenlegi részvényesének szól, és a cég legalább 50,01%-os részesedés megszerzésére törekszik. A tranzakció véglegesítéséhez szükséges hatósági jóváhagyásokat a vállalat megvizsgálja és szükség szerint kezeli. Az akvizíció stratégiai jelentőségű lépés az MHP számára, amely tovább erősítheti a cég pozícióját a globális élelmiszeriparban. Az UVESA Group számára pedig hosszú távú stratégiai befektetőt biztosít.

A felvásárlás révén az MHP tovább erősítheti európai jelenlétét, ahol a vállalat állítása szerint már most is vezető helyet foglal el a legnagyobb baromfitenyésztők 2024-es listáján. Az MHP már most is jelentős nemzetközi jelenléttel rendelkezik, többek között a 2019-ben felvásárolt Perutnina Ptuj leányvállalaton keresztül, amely több balkáni országban értékesít baromfit.

Az UVESA Group, amelyet 1964-ben alapítottak, Spanyolország egyik legnagyobb baromfifeldolgozója. A vállalat 2020-ban 600 integrált gazdasággal rendelkezett, és száraz pácolt kolbászok, valamint hazai hústermékek gyártásával és exportjával foglalkozik. Az MHP kiemelte, hogy bár az elmúlt években számos nemzetközi felvásárlást hajtott végre, az ukrán gazdaságok továbbra is a vállalat működésének alapját képezik. (Agrónapló)