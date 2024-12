Innotime-kutatás: A fenntartható turizmus már nem luxus Magyarországon

Az Innotime Hungary Kft immár hagyományosan minden évben átfogó kutatást készít a fenntartható turizmus hazai megítéléséről, a globális trendekhez és a nemzetközi kutatásokhoz, mint a booking.com vagy az Expedia vizsgálataihoz illeszkedve.

A 2024-es évben egy, a Bodrogközhöz kapcsolódó 650 fő részvételével készült országos online kutatásban vizsgálták a fenntartható turizmussal kapcsolatos attitűdöket, a turisztikai trendek változásait, valamint a helyi termékek és fenntartható programok iránti keresletet. Bár a kutatás nem reprezentatív, mégis értékes betekintést nyújt a fenntartható turizmus iránt érdeklődők véleményébe. A 2024-es kutatást megelőzően 2023-ban két hasonló országos felmérés is zajlott, amelyek lehetővé teszik a hosszabb távú trendek vizsgálatát.

Változó asszociációk a fenntartható turizmussal kapcsolatban

A kutatás elsődleges célja az volt, hogy feltérképezze, milyen képet társítanak az emberek a fenntartható turizmus fogalmához. A 2023-as adatok szerint a legtöbben a fenntartható turizmust a természetjárással és a falusi turizmussal azonosították. Ez az asszociáció 2024-ben némileg módosult: a természetjáráshoz kapcsolódó asszociációk száma 8,97%-kal csökkent, míg a városi turizmus fenntarthatósághoz való kapcsolása 4,25%-kal mérséklődött. Az adatok arra utalnak, hogy a válaszadók egyre szélesebb körben értelmezik a fenntartható turizmust, amely már nem korlátozódik a természetközeli élményekre.

Ár, minőség és felelősség: mit várnak el az utazók?

A válaszadók egyre inkább úgy vélik, hogy a fenntartható szolgáltatások nem drágábbak a hagyományos turisztikai lehetőségeknél. 2023-ban a válaszadók 11,5%-a gondolta költségesebbnek a fenntartható opciókat, 2024-re azonban ez az arány 4,46%-ra esett vissza. Az adatok azt is mutatják, hogy az emberek már nem tekintik alacsonyabb színvonalúnak a fenntartható szolgáltatásokat.

A válaszadók felelősségvállalási attitűdje is változott: 2024-re 4,54%-kal többen érzik magukat felelősnek a fenntartható utazások megtervezéséért, míg 8,2%-kal csökkent azok aránya, akik a turisztikai vállalkozásoktól várják el a fenntarthatósági lépéseket. A helyi közösségek szerepe továbbra is kiemelt fontosságú, a válaszadók közel fele szerint a helyi szereplőknek is aktívan részt kell vállalniuk a fenntartható turizmus fejlesztésében.

Fenntartható úti célok és az ár szerepe

A kutatás alapján a magyar utazók fenntarthatóbb úti célok iránti kereslete növekvő tendenciát mutat. Azok aránya, akik hajlandók többet fizetni a fenntarthatóságért, 2,58%-ról 5,08%-ra nőtt. Emellett 16%-ról 16,62%-ra emelkedett azok aránya, akik utazási szokásaikon is hajlandóak változtatni a fenntarthatóság érdekében. A turisták ugyanakkor továbbra sem hajlandók kompromisszumot kötni az élmény és minőség terén – ezt a válaszadók több mint 55%-a hangsúlyozta.

Helyi termékek iránti kereslet: a tudatosság erősödése

A kutatás során arra is rákérdeztek, hogy a turisták hogyan viszonyulnak a helyi termékekhez és termelőkhöz. 2024-ben 59,23%-ra emelkedett azok aránya, akik figyelembe veszik a helyi termékek vásárlásának lehetőségét, ha az ár nem jelent akadályt. 28,92%-ra nőtt azok aránya, akik tudatosan előnyben részesítik a helyi vállalkozásokat az ártól függetlenül. Eközben jelentősen csökkent azok aránya, akik számára a helyi termékek vásárlása nem szempont az utazás során.

Ez a trend azt jelzi, hogy a turisták tudatossága növekszik, és egyre szívesebben támogatják a helyi gazdaságot – különösen akkor, ha a desztinációk a kínálatukba is beépítik a helyi termékeket.

Milyen programok érdeklik leginkább a fenntarthatóságot kereső turistákat?

A turisták számára kiemelkedően fontosak a helyi kulturális és gasztronómiai programok. A válaszadók 52%-a látogatna helyi termelői piacot, míg 41,54%-uk szívesen részt venne sajtkészítésen vagy kenyérsütésen. A kézműves tevékenységek, mint a szövés vagy faragás, szintén népszerűek (28%). Az aktív turizmus, például a túrázás (37,69%) vagy a biciklizés (23,38%), szintén kedvelt programok a fenntarthatóság iránt elkötelezett turisták körében.

Az adatok alapján egyértelmű, hogy a turisták nemcsak a szórakozást keresik, hanem az autentikus, helyi élményekre is vágynak. Ezt erősítik azok az adatok is, amelyek szerint a válaszadók 45,54%-a előnyben részesíti a fenntartható szolgáltatókat, még akkor is, ha azok kicsit drágábbak.

Mit hozhat a jövő?

Az Innotime Hungary Kft 2024-es kutatása egyértelműen kimutatta, hogy a fenntartható turizmus Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap. Az utazók nemcsak ismerik a fenntarthatósági szempontokat, hanem hajlandók is alkalmazkodni hozzájuk – különösen akkor, ha a fenntartható lehetőségek élményt, minőséget és hozzáadott értéket nyújtanak.

A helyi közösségek, desztinációk és turisztikai szolgáltatók számára ez egyértelmű jelzés, hogy érdemes a fenntarthatóságot nemcsak mint értéket, hanem mint versenyelőnyt kezelni. Az Innotime Hungary Kft folytatja a fenntartható turizmushoz kapcsolódó kutatásokat, és elkötelezetten támogatja a tudatos turizmus elterjedését Magyarországon.