Itt a lehetőség a családi gazdaságok fejlesztésére

Új pályázati felhívások segítik az állattartókat és az élelmiszer előállító gazdaságokat – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, a XXII. Tarka Fesztivál keretében megrendezett, XXVI. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás – országos agrárfórum rendezvényén, pénteken, Bonyhádon.

A kisebb és a nagyobb üzemek számára is új pályázati felhívások jelennek meg, ebben éppúgy támogatják a nagyobb, komplex beruházásokat, mint a kisebb léptékű fejlesztéseket. A megváltozott fogyasztói igények tükrében kiemelkedő lehetőség ez a kisebb, családi állattartó gazdaságok számára is, hiszen a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének feltételrendszeréhez igazodva fejlesztéseikhez biztosítékmentes előleg is rendelkezésükre áll. Emellett a kamatköltségekhez is igényelhető támogatás. Nem szükséges építéssel járó beruházást tervezni, a támogatás eszközbeszerzésre is felhasználható – tette hozzá.

Feldman Zsolt szerint a hazai tejtermelés volumene évek óta növekszik, köszönhető ez a hatékonyság növelő beruházásoknak és a tenyésztésszervezésnek, a tenyésztő szervezetek kiemelkedő munkájának. Tenyésztésszervezési támogatás jogcímen 2023-ban 1,9 milliárd forintot kaptak az állattartók, ebből a szarvasmarha-ágazat 900 millió forintot – tette hozzá az államtitkár. Újdonság a KAP új pályázati rendszerében az a magyar kezdeményezés is, melynek köszönhetően új jogcímeken is igényelhető állatjóléti támogatás. A húshasznú szarvasmarhatartóktól 2024-ben 1479 kérelem érkezett be erre a jogcímre – mondta Feldman Zsolt.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája szigorította a termelés feltételeit, az új szabályozási rendszerhez való alkalmazkodás kihívásokat teremtett – tette hozzá. A termeléshez kötött támogatások kapcsán elmondta, a tavalyi kérelmek alapján az anyatehén 10,3 milliárd forint, a hízott bika 1,25 milliárd forint, a tejhasznú szarvasmarha tartók pedig 29,1 milliárd forint kifizetésben részesültek.

A Magyartarka kettős hasznosítású fajta, népszerű a hazai állattartók körében. A kisgazdaságoknak kiemelt szerepük van a tejtermékek, sajtok, kistermelői élelmiszerek előállításában. Nekik nagy lehetőség a most megjelenő, kis léptékű, élelmiszer feldolgozást segítő pályázati felhívás – emelte ki Feldman Zsolt.

Amíg 2010-ben a magyar lakosság sajtból és túróból 5,5 kilogrammot fogyasztott éves alapon, addig 2020-ban ez az arány már 8,9 kilogrammra emelkedett – mutatják a statisztikák.(Agrárminisztérium)