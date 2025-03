Kezdődik a szezon a hazai arborétumokban és botanikus kertekben

Ébred a természet, egyre enyhébbek és hosszabbak a nappalok, hazánk leggazdagabb kertjeiben, az arborétumokban és a botanikus kertekben sorra nyílnak a kora tavaszi virágok. Élénk színükkel és sok helyen tömeges virágzásukkal nem csak káprázatos látványt nyújtanak, de egyben hirdetik a tél elmúlását is, nagy számban csalogatva a látogatókat és már az első enyhébb napokon buzgólkodó beporzó rovarokat is – hangzott el a MABOSZ szezonnyitó sajtótájékoztatóján.

A gyűjteményes kertek jelentősége a szabadidő eltöltésében, a tartalmas kikapcsolódásban, a testi-lelki egészség megőrzésében egyre inkább felértékelődik, amit leginkább a látogatások számának emelkedése mutat.

2024-ben a hazai gyűjteményes kertek látogatószáma meghaladta a 2,3 milliót, ezáltal igen széles körben teremtve lehetőséget az ismeretátadásnak és szemléletformálásnak, a fenntarthatósági üzenetek közvetítésének, intézményeink ezirányú küldetésének eredményesebb betöltéséhez.

Éppen ez a gyűjteményes kertek egyik nagy erénye: egyszerre nyújtanak élményt és ismeretet, láttatják meg az élővilág sokféleségét, összefüggéseit és érzékenységét, ugyanakkor a zsongás közepette is nyugalmat és harmóniát árasztanak. Szépségük és gazdagságuk nem csak örömforrás, de felbecsülhetetlen természeti értékeket, ritka és védett fajokat őrző élő kincsestárak is.

Sokezres növényfajjal és változattal találkozhatunk az arborétumokban és botanikus kertekben, így évről-évre az év fajainak többségével is: az idei év fája, a hamarosan virágba boruló korai juhar 28, az év gyógynövénye, a méltán ismert ginkgo, vagy más néven páfrányfenyő 27 tagkertben látható, köztük több a koros, hatalmas példány. A kertek gazdagsága messze nem csak a növényfajok sokféleségében érzékelhető, élőviláguk gazdagságát mutatja az is, hogy az év rovara, a sávos szitakötő 10 gyűjteményes kertben is megfigyelhető.

Az év vadvirága, a védett mocsári nöszőfű májusi virágzásában 3 kertben gyönyörködhetnek majd a látogatók, jelenlétük a bemutatáson túl felhívja a figyelmet a botanikus kerteknek a védett fajok megőrzésében betöltött kiemelkedő szerepére is.

Az arborétumok és botanikus kertek számos programot is kínálnak szerte az országban. Több mint 20 zöld, illetve kulturális jeles napon nyújtanak tematikus programokat: legtöbb helyszínen a Föld Napján (9), a Madarak és Fák Napján (17), a Kutatók Éjszakáján szintén (9) intézmény várja külön programokkal a látogatókat. Egyre több tagkert rendez nagy népszerűségnek örvendő egyedi tematikus eseményeket, mint pl. cseresznyevirágzás idején az ELTE Füvészkert, a Varga Márton Kertészeti Technikum és a SZTE Füvészkertje; levendula és rózsanyíláskor a Nagyerdei Kultúrpark, a MATE Gödöllői Botanikus Kert, a SZTE Füvészkert és a Pannonhalmi Apátság Arborétuma; őszi lombszíneződés idején a Varga

Márton KT és a Nemzeti Botanikus Kert Vácrátóton szervez programokat.

2025-ben is lesz Szorgos Hangyák Hete a Szarvasi Arborétumban, amely az önkéntesség fontosságára is felhívja a figyelmet, Kertművészeti Napok Fehérvárcsurgón és Tobozszüret a Folly Arborétumban Badacsonyörsön. Több helyszínen szervezik a rendkívül népszerű Szentjánosbogár sétákat is, de kiállításokból, koncertekből, táborokból, stb. is széles a kínálat. Mindezekről bővebben a Szövetség és az Intézmények honlapján lehet tájékozódni. www.mabotkertek.hu