Koronavírus. A svédeknél enyhülés, az írek, a franciák és a hollandok továbbra is emelkedő pályán

Írországban emelkedett az új fertőzöttek napi száma, Dánia megnyitja határait a Svédországba utazók és az onnan érkezők előtt, Franciaország és Hollandia szigorítja a maszk viselési szabályait egyes területeken.

Május vége óta nem tapasztalt mértékben emelkedett Írországban a fertőzöttek napi száma (85) az elmúlt 24 órában – közölte Ronan Glynn ír tiszti főorvos sajtótájékoztatóján.

Az utóbbi két hétben átlagosan napi húsz fertőzöttet azonosítottak. A tiszti főorvos reményét fejezte ki, hogy a hirtelen emelkedés több helyi járványgóccal hozható összefüggésbe.

Az ötmilliós lakosú Írországban eddig csaknem 26 ezer fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1764-en hunytak el.

Dánia feloldja a Svédországra vonatkozó utazási korlátozásokat

Dánia megnyitja a határait a Svédországba utazók és az onnan érkezők előtt, miután a szomszédos országban visszaesett az új koronavírus-fertőzöttek száma.

Az SSI dán közegészségügyi intézet közlése szerint Svédországban immár az ország teljes területén 20 fő alá csökkent a 100 ezer lakosra jutó új megbetegedések száma, ami feltétele volt a lazításnak.

Az általános korlátozás ugyanakkor megmaradt, hogy csak az a külföldi állampolgár utazhat be Dániába, aki előzetesen legalább hat vendégéjszakát lefoglalt. A dán határok így az összes EU-tagállam állampolgára előtt nyitottak.

A dán hatóságok ugyanakkor azt tanácsolják állampolgáraiknak, hogy ha nincs ott halaszthatatlan dolguk, ne utazzanak Romániába, Bulgáriába, Luxemburgba és Írországba.

Közben Norvégia csütörtökön “zöld” jelzésről a koronavírus-veszélyt jelző “vörösre” rontotta Belgium státusát. Ez azt jelenti, hogy a Belgiumból Norvégiába utazók az érkezés után tíz napra kötelező karanténba kerülnek.

Kötelező lesz a szájmaszk több holland és számos francia város utcáin – közölték a helyi önkormányzatok

Amszterdamban augusztus 5-étől mindenkinek, aki elmúlt 13 éves, kötelező lesz a szájmaszk nemcsak az üzletekben, hanem néhány olyan népszerű közterületen, mint a piros lámpás negyed vagy a híres bevásárlóutca, a Kalverstraat. Hollandiában jelenleg csak a tömegközlekedési eszközökön kötelező szájmaszkot viselni, ideértve a komphajókat is.

A szigorítás oka, hogy nemrégiben ismét növekedni kezdett a koronavírusos fertőzöttek száma Hollandiában.

Ugyanebből az okból szigorítanak több francia városban is. A híres Bretagne-i tengerparti városkában, Saint-Malóban az önkormányzat rendelete szerint 11 éves kor fölött szabad téren is kötelező a szájmaszk viselése az óvárosban és az azt körülvevő városfalakon.

Orléans-ban péntektől a piacokon és este kilenc óra után a Loire folyó partján is kötelező lesz a szájmaszk.

A dél-franciaországi Bayonne-ban és Biarritzban a jövő héttől szintén kötelező lesz az utcán is a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése. Biarritzban éjszakánként lezárják a tengerparti strandokat, hogy elejét vegyék az éjszakai strandpartiknak.

Franciaországban a helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint naponta több ezerrel növekszik a koronavírusos esetek száma.

A magyar besorolás: Európa országai a Covid-19 fertőzöttség szempontjából: