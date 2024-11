Közeli ismerős a fenntarthatóság légi bajnoka

A Wizz Air nyerte el idén a CAPA (Centre for Aviation) által megítélt Év Fenntartható Légitársasága elismerést az európai, közel-keleti és afrikai régióban (EMEA’s Environmental Sustainability Airline Group for 2024), amit a légitársaság Hongkongban, a CAPA díjkiosztóval egybekötött légi közlekedési csúcstalálkozóján vehetett át. Ez már a harmadik alkalom, hogy a Wizz Air fenntarthatósági díjban részesült az évente megrendezett CAPA eseményen.

A CAPA környezeti fenntarthatósági kiválósági díjaival azokat a légitársaságokat, repülőtereket és beszállítókat ismerik el, amelyek a klímaváltozás elleni küzdelmet az üzletstratégiájuk központi elemévé tették. A díjakat a CAPA elemzőinek és az Envest Global karbonkibocsátás csökkentésre szakosodott stratégáinak független kutatásai, a CAPA és az Envest Global által közösen jegyzett „Globális légitársasági fenntarthatósági benchmarking jelentés” (CAPA Envest Global Airline Sustainability Benchmarking Report) alapján ítélik oda. Ez az átfogó kutatás fontos hivatkozási pont a teljes légiipar számára, jól áttekinthető képet nyújtva az iparág károsanyag-kibocsátásáról, amely egy független fenntarthatósági minősítési rendszer alapjául is szolgál.

A Wizz Air továbbra is a légiközlekedés élén jár a CO2-intenzitás csökkentésében, a teljesítményét ezen a téren a legjobbak között tartják számon az iparágon belül. A mostani, mérföldkő jelentőségű elismerést a légitársaság a 224 újonnan beszerzett és kiemelkedő hatékonyságú repülőgépből álló flottájának is köszönheti. A járművek 60%-a az ultrahatékony kategóriába tartozó Airbus A321neo típusú repülőgép, amellyel akár 20%-os üzemanyagfelhasználás, és 50%-os zajkibocsátás csökkenést is el lehet érni minden egyes repülőúton. Ezek a fejlesztések összhangban állnak a Wizz Air ambiciózus, 2030-ra 25%-os karbon-intenzitás csökkentést előirányzó célkitűzésével. A flotta megújítása mellett, a Wizz Air 2030-ra 10%-ra tervezi emelni a fenntartható légi-üzemanyag (SAF) használatát a járatai üzemeltetésében. Ennek érdekében a légitársaság jelentős beruházásokat fordított a SAF-ot gyártó vállalatokba, illetve előzetes átvételi megállapodásokat kötött stratégiai partnereivel a jövőben gyártandó mennyiségekre.

Az Európai Unió RefuelEU rendeletében előírt céloknak elébe menve, a Wizz Air a közelmúltban jelentette be két SAF-fel hajtott utasszállító járat indítását Budapest-Barcelona, illetve Budapest-Brüsszel Charleroi között. Emellett a légitársaság az utasok véleményét is felméri a fenntartható légi közlekedésről szóló kérdőíve segítségével.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta: “A CAPA elismerése azt bizonyítja, hogy mind a 8100 munkatársunk elkötelezett egy megfizethetőbb, mindenki számára elérhető és fenntarthatóbb légiközlekedés mellett. A Wizz Air magabiztosan élen jár abban az átalakulásban, amelynek eredményeként jelentősen csökkenni fog a légiközlekedés átlagos szén-dioxid-kibocsátása. Ebben jelentős szerepet játszanak a ma elérhető legmodernebb és környezetvédelmi szempontból legjobban teljesítő repülőgépeink. Önmagában azzal, hogy a flottánkban a 180 férőhelyes repülőgépeket 239 férőhelyesekkel váltottuk fel, a 2024-es pénzügyi évben figyelemre méltó, 52 gramm CO2-kibocsátás csökkenést valósítottunk meg utaskilométerenként. Ezt a nagyszerű eredményt a világ egyik legfiatalabb flottájával értük el, amelyben a járművek átlagos életkora 4,43 év és több mint 60%-uk a kiemelkedően üzemanyagtakarékos neo hajtóművel rendelkezik.

Kizárólag repülőgépekkel azonban nem lehet elérni a zéró-kibocsátást: a teljes iparágunknak, a légiközlekedési ökoszisztéma minden egyes szereplőjének – az üzemanyag szolgáltatóknak, a repülőtereknek, a repülőgépek gyártóinak és minden érintettnek – hozzá kell ehhez járulnia. Ahhoz, hogy a károsanyag-kibocsátás nullára csökkenjen, az egész iparágunkra kiterjedő összefogásra van szükség, a kormányok és döntéshozók által is felkarolt stratégiai beruházásokra az alacsony kibocsátású technológiák terén, valamint a megfelelő jogszabályok megalkotására és érdemi ösztönzőkre.”

Marco Navarria, a CAPA – Centre for Aviation, Content & Marketing igazgatója elmondta: “A CAPA fenntartható légiközlekedést elismerő díjai azokra az iparági szereplőkre irányítják rá a figyelmet, amelyek vezető szerepet töltenek be, hogy fenntarthatóbbá tegyék a légiközlekedést. A független forrásból származó adatoknak, a mélyelemzésnek és a bírálati folyamatnak köszönhetően ezek a díjak egy mércét jelentenek, amellyel elismerjük azokat, akik a környezetvédelmi teljesítményt stratégiájuk meghatározó részévé teszik. A 2024-es év nyertesei jelentős elkötelezettséget mutattak saját fenntarthatósági kezdeményezéseik iránt, miközben az iparág átfogó céljait is támogatják tevékenységükkel – hiszen mindannyiunk közös célja a károsanyag-kibocsátás csökkentése, hosszútávon pedig a zéró-kibocsátás elérése.”