Magyar technológia hódíthatja meg a világot

A kamionok és más, nagyobb méretű teherautók, buszok, szállító járművek tisztítását komoly szabványrendszer szabályozza. Az előírásoknak a tisztaság mellett az élelmiszer-biztonsági lánc folytonosság garantálása miatt is meg kell felelni, ebben pedig hatalmas lépést tett egy magyar cég.

Az országos és nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cégek számára komoly fejtörést jelenthet a járműparkjuk tisztán tartása, nem beszélve a honvédség, vagy éppen a rendőrség nagyobb járműveiről.

„Az élelmiszeripari követelményeknek megfelelő HACCP raktér-fertőtlenítés elengedhetetlen a biztonságos élelmiszer-szállításhoz. Ezeket a járműveket nem csak kívül, de belül is a szabályoknak megfelelően tisztítjuk, melyről minden esetben tanúsítványt állítunk ki, így garantálva, hogy a szállított élelmiszerek biztonságos módon jussanak el a fogyasztókhoz. A külső mosást tekintve is meg kell felelni egy komoly szabályrendszernek, kezdve a veszélyes mosóiszap elszállításától egészen a mosáshoz használt vegyi anyagok környezetkímélő tulajdonságáig” – magyarázta Hollósi Gábor, a Vedox WIP Kft. kereskedelmi vezetője.

Egyedülálló technológia a kamionmosásban

A szakember azt is hozzátette, hogy a kamionmosó-hálózat saját fejlesztésű szoftverekkel dolgozik, amelyek garantálják, hogy olyan egyedülálló technológiát alkalmazzanak a kamionmosásban, amely iránt immár világszerte hatalmas az érdeklődés. Nem véletlen, hogy a cég a Benelux államok és Spanyolország után idén további terjeszkedéseket tervez több európai országban.

„Magyarországon jelenleg harminc mosóval dolgozunk, ez gyakorlatilag lefedi az egész országot, de idén két további telephely nyitása van tervben, mindkettő nagy logisztikai bázisokban, ahol kényelmesen elérhetőek. A mosókat irányító szoftver felhő-alapon működő technológia, mely iránt hatalmas az érdeklődés. Ezzel nem csak itthon, de külföldön is egyre több mosó tud csatlakozni a komplett jármű mosási rendszerhez, ami teljes üzemeltetéssel kapcsolatos munkafolyamatot támogatja. A mintegy 1100 logisztikai partnerünk számára azért is jó hír, mert ezzel tovább szélesedik azoknak a mosási pontoknak a száma, amelyeket egyszerűen igénybe tudnak venni” – ecsetelte a szakember.

Hollósi Gábor hozzátette, a partnereik számára nem csak az egyszerű hozzáférhetőség és logisztika vonzó, de a környezetvédelmi újítások is. Főként a nagyobb cégek számára egyszerűsödik le a járműpark ellenőrzése a szoftver segítségével, amellyel egy kattintással nyomon követhetővé válik a gépjárművek állapota. A rendszer ráadásul lehetővé teszi a környezetvédelmi technológiák alkalmazását és folyamatos fejlesztését is.

„A zöld technológia irányába haladunk, és a meglévő technikák mellett a jövőben ebbe az irányba is tervezünk lépéseket, így például a napelemek használatát. A mosók már jelenleg is képesek arra, hogy a felhasznált vízmennyiséget 80 százalékkal csökkentsék, ami egy átlagos, 300 literes mosás esetében jelentős mennyiség. A felhasznált vizet ugyanis tisztítjuk, majd visszaforgatjuk, így fokozzuk a környezetbarát működést. A mosáshoz használt vegyszerek esetében is csak olyan partnerekkel szerződünk, amelyek környezetvédelmi tanúsítvánnyal és igazoltan magas tisztítóképességgel rendelkeznek” – fejtette ki Hollósi Gábor.

Összegezve, a Vedox WIP által kínált jármű mosó szoftver rendszer és foglalást kezelést biztosító mobilwebes alkalmazás nyomán létrejövő üzleti együttműködés olyan előnyt kínálnak a mosó tulajdonosok számára, amivel hatékonyabban tudnak növekedni. A teher és személyautó flottával rendelkező cégek pedig az egykapus kiszolgálással a megbízható mosás és egy havi számlán túl még további jármű információkat is kaphatnak. A Vedox WIP a technológia gyors nemzetközi elterjesztéséhez most befektető és együttműködő partnereket keres.