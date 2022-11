Magyarországon is egyre jobban megy az önkiszolgáló raktározás

Globálisan már közel 50 milliárd dolláros a kis alapterületű, önkiszolgáló raktározás, a self storage üzletág forgalma. Dinamikus bővülését a növekvő urbanizáció segíti tovább. A hazai trendet elemezve Forgács Krisztián, a magyar piac úttörője, az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője kifejtette: a pandémia alatt idehaza sem esett vissza a kereslet, de a megrendelők igényeit követve érezhető az átrendeződés.

Szakértők szerint a 2020-as több, mint 48 milliárd dollár után, 2026-ra már a 65 milliárdot is elérheti a globális önkiszolgáló raktározás piaca. A kereskedelmi ingatlanpiac egyik alszektorának a Covid-járvány is újabb lendületet adott azzal, hogy a pandémia globálisan egyre több vállalkozót késztetett az önkiszolgáló tárolásra, mert ezzel a megoldással igyekeztek csökkenteni az irodahelyiségek bérleti díját.

Az önkiszolgáló raktározásnak kedvezett az is, hogy a járványhoz kötődően egyre több cég döntött úgy, hogy a távmunkát alap lehetőséggé teszi. Ez különösen az ázsiai nagyvárosokban jelentett komoly változást, ahol az irodahelyiségek bérleti díja világviszonylatban is kiemelkedően magas. A járvány azzal is elősegítette a kereslet hirtelen megnövekedését, hogy a pandémia időszakában az USA-ban és világszerte emelkedett a munkanélküliség szintje, a lakásbérbeadóknak pedig szembe kell nézniük azzal, hogy a munkanélküli bérlők, vagy a bajba került kisvállalkozók nem képesek fizetni a bérleti díjat. A Covid-időszak változása az is, hogy a pandémia alatt sok fiatal hazaköltözött a szüleihez, vagy más lakásmegosztási lehetőségeket keresett, ami azzal is együtt járt, hogy a kisebb helyen többletet jelentő tárgyaknak raktározási lehetőséget kellett keresni.

A londoni easyStorage elemzése ugyanakkor arról számol be. hogy a Covid-járványhoz kötődő korlátozások 2020-as enyhítése után óta hónapról hónapra 25%-kal növekedett az önkiszolgáló raktárak iránti igény, köszönhetően annak, hogy például a home office kialakításához a többségnek otthon ki kellett ürítenie egy szobát. De olyanok is voltak, akik azért béreltek raktárt, mert szimplán rendet raktak otthon. Ehhez jön az, hogy a klasszikus élethelyzetek, a házasságok, a párok szétválása, illetve a halálesetek is folyamatosan szerepet játszhatnak az önkiszolgáló raktározás iránti igényben.

Miközben a self storage üzletág növekedését a Mordorintelligence adatai szerint a világ több régiójában – különösképpen Ázsiában – a javuló gazdasági kilátások is javítják, a növekvő urbanizáció is sokat segít azzal, hogy a növekvő városi lakosság egyre kisebb és drágább lakótereket használ és gyakran költözik. Jellemző, hogy annakidején új történelmi csúcsot jelentett, amikor London lakossága 2015-ben elérte a 8,6 millió főt. 2030-ra viszont ez a szám várhatóan már a 10 milliót is meghaladja.

A nemzetközi példák azt is megmutatják, hogy mivel a self storage üzletág iránti kereslet globálisan, már többségében az ezredfordulón születettek köréből érkezik, számukra már alapvető elvárás az új technológiák rendelkezésre állása, különösen az okostelefonok és az alkalmazások, valamint a reszponzív mobil weboldalak segítségével történő használat lehetősége.

Igaz, az önkiszolgáló raktározás Magyarországon még viszonylag újkeletű, de hamar népszerű lett azok körében, aki már megismerték ezt a lehetőséget. Az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője Forgács Krisztián, hozzáteszi: amíg néhány éve még elsősorban a költözők és a lakásfelújítók keresték az önkiszolgáló raktározás lehetőségét, az utóbbi időben már a céges megrendelők is egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon.

A szakember azt is elmondta, hogy a covid járvány időszaka számukra elsősorban egészségügyi kihívást jelentett, de végül sikeresek voltak a személyzet és a bérlők egészségének megóvása terén. A keresletet kapcsán hozzátette: miközben a forgalom csak minimálisan csökkent a pandémia alatt, az igények terén nagyobb volt a változás, mert a hagyományos méretű raktárak helyett kisebb helyiségeket is igényeltek a bérlők.

A Covid időszakában Magyarországon is sokhelyütt érezhetően megváltoztak a lakhatási és az irodai körülmények, ami sokhelyütt már állandósul. A home office elterjedésével például nálunk is megjelent egy új igény arra, hogy a kisebb irodák, a covid miatti bezárások alatt nálunk raktározták az irodabútoraikat és ezek egy részét azóta is nálunk tartják. Ez is közrejátszott abban, hogy a pandémia alatt 10 százalékkal nőtt a kisebb cégektől érkező megrendelések aránya. Azóta érezhető némi visszarendeződés, így a bérlőink 60-65% -a ismét magánszemély – magyarázza az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője.

Aki szerint a hazai szokások abban is illeszkednek a nemzetközi trendekhez, hogy megrendelőik között nagyszámban vannak olyanok, akik költöznek, vagy lakást, házat újítanak fel. Ugyanakkor a mostani energia árrobbanás is várhatóan újabb megrendelőket hoz majd azzal, hogy a költségtakarékosság jegyében az előrejelzések szerint sok kisebb cég csökkenti majd az eddig bérelt irodák területét, miközben az energiakorszerűsítés miatti lakásfelújításokhoz kötődően is növekedhet a megrendelések száma. Az új helyzetre az Euro Mini Storage – amely a raktárépület tetejére már korábban felhelyezett napelemmel biztosítja áramellátását – a megszokott szolgáltatás szint megtartása mellett azzal reagál, hogy az igényeket követve, a nagyobb raktárhelyiségekből még több kisebbet alakít ki.