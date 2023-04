Már katalógusból is kiválaszthatjuk leendő otthonunkat

Az elmúlt évek viharai, kezdve a Covid járvány hirtelen berobbanásával, folytatva a szomszédunkban kialakult háborús helyzettel, számos piaci szegmenshez hasonlóan az építőipart is jelentősen megtépázták. Aki ebben a periódusban építkezett, annak az általános anyaghiány miatt jelentős csúszással és elképesztő módon megemelkedett költségekkel kellett számolnia.

A helyzet mára normalizálódott, és bár a költségek továbbra is magasan maradtak, újra elérhető minden, amire egy építkezés során szükség lehet, és az árak napról napra történő emelkedésének réme sem fenyegeti már az építtetőket. Emellett az Imperial Holdingnak köszönhetően már Magyarországon is elérhetőek olyan kész típustervek, amelyek még gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és gazdaságosabbá teszik az építkezést.



2018 óta nem volt ilyen stabil egyensúlyi helyzet az építőipar piacon, mint amilyet most tapasztalunk. Aki most kezd építkezésbe, nagy valószínűséggel a kijelölt határidőn belül a végére is érhet, és ami éppen ennyire lényeges, a kiadásokkal is hosszú távon tervezhet.

„Jó érzés újra azt mondani, hogy ma már biztonságosan tervezhetőek a beruházások. Aki eddig kivárt, annak most érdemes építtetni, mert végre abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az építőipar, illetve azon belül az építőipari cégek a korábbihoz hasonló szinten képesek kiszolgálni az igényeket. Versenyképes, és valóban betartható határidőket és árajánlatokat tudunk adni az ügyfeleinknek” – tájékoztatott Virág Gergő, az Imperial Holding tulajdonosi körének tagja.

Ami volt….

Az elmúlt 3 évben a kivitelezési költségek közel 100 százalékot emelkedtek. Aki belevágott egy építkezésbe nem tudhatta, mekkorára fognak rúgni a kiadásai, mire használhatóvá, lakhatóvá válik az épület. Emellett komoly problémát jelentett az is, hogy sokkal több építkezés futott az országban, mint amennyi hozzáértő szakember rendelkezésre állt. Ez egyrészt ahhoz vezetett, hogy szinte bárki munkát kaphatott az építőiparban, aki jelentkezett, másrészt fennakadásokat okozott az is, ha egy éppen dolgozó brigád munkabérére egy másik építtető ráígért, amiért azok csapot-papot maguk mögött hagytak. A piaci helyzet lehetőséget adott arra, hogy ezt megtegyék. A határidők emiatt és még sok más miatt is a végletekig kitolódtak, az átlagos 7-8 hónap helyett több mint két évet is igénybe vehettek.

„Kezdetben az elszállt alapanyagárak okoztak fejfájást, hiszen 2020-ban egy köbméter fa 75000 Ft-ról 240000 Ft-ra emelkedett, mindössze fél év alatt, a háború kitörése után pedig a betonacélérért 380000 Ft tonnánkénti ár helyett már 790000 Ft-ot kellett fizetni. Aztán megtapasztaltuk, hogy lehet ennél is rosszabb, mégpedig az, hogy egyáltalán nem tudunk a szükséges anyagokhoz hozzájutni” – elevenítette fel Virág Gergő.

… és ami most van



Mostanra a helyzet minden téren normalizálódott. A szakmunkások végre ismét munkavállalók és alvállalkozók lettek, nem pedig a kivitelező cégek és a megrendelők főnökei. Nem ők diktálják a feltételeket. Most minőségi munkát végző szakemberek jelentkeznek munkára és a kóklerek, akik rengeteg építőipari hibáért és minőségi problémáért feleltek, elkezdtek kiszorulni a piacról.

„Ennek a hatásnak a begyűrűzése az, hogy a munkadíjak stagnálnak, és már lehet versenyeztetni alvállalkozókat egy kivitelező cégnél, vagy akár kivitelező cégeket is egymással egy munkára. Az árak nem csökkentek, és valószínűleg egy ideig még nem is fognak, de azt kijelenthetjük, hogy a beruházások kiszámíthatóak lettek. Ha valaki belevág egy 7 hónapos családiház-építésbe, akkor most jó eséllyel várhatja azt, hogy tényleg 7 hónapba fog telni, és tényleg annyiba fog kerülni, mint amennyit a szerződésben meghatároztak” – ismertette az Imperial Holding tulajdonosi körének tagja.

Hozzátette: 2018 óta rengeteg olyan készház, illetve gyorsház építési technológia jelent meg a magyar piacon, amelyek sokkal gyorsabb és praktikusabb építkezést tesznek lehetővé. Reagálnak a szakemberhiányra is, mivel az előregyártott paneleknek köszönhetően jóval kevesebb szakemberrel is végigvihető a kivitelezés, illetve a rövid elkészülési idő miatt még nagyobb biztonságban tudhatja magát az építtető anyagi téren is. Egyes technológiákból akár 4-5 hónap alatt kulcsrakész családi házat lehet építeni.

Katalógusból is választhatunk házat

Ma már lehetőség van arra is, hogy csakúgy, mint bármi más terméket, a házunkat is kiválaszthatjuk egy katalógusból.

„Az Imperial Holding rendelkezik az ország legszélesebb típusterv választékával, közel hétszáz típusház közül választhatnak az ügyfeleink. 12 millió Ft-tól egészen 600 millió Ft-ig, 25m2-es kis garzontól 1000m2-épületig, sokféle stílusú és felhasználási célú terv található meg a kínálatunkban fix áron, amivel az építtető már a projekt kezdetekor teljes bizonyossággal számolni tud. Nem beszélve arról, hogy így a tervezésért és a kivitelezésért is egyetlen cég felelős, ami még magasabb szintű garanciát jelent a kifogásolhatatlan minőségre” – tette hozzá Molnár Ádám, az Imperial Holding ügyvezetője.

Pest megye északi részén ikerházas, társasházas és családi házas beruházások tekintetében piacvezető ingatlanfejlesztő vállalat ügyvezetője azt is elárulta, meglévő partnereik mellé együttműködés céljából olyan ingatlanirodák jelentkezését várják, amelyek kínálatában üres telkek is találhatóak. Ezekre a telkekre látványtervekkel, alaprajzzal és teljes műszaki tartalommal rendelkező típusházak kerülhetnek, amelyek értékesítése az ingatlaniroda hatáskörébe tartozna, ezzel megnövekedett jutalékösszegeket teremtve számukra.