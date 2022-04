Már Magyarországon is nő, a világszerte egyre népszerűbb önkiszolgáló raktározás

A covid hatásai mellett a növekvő urbanizáció és a javuló gazdasági kilátások is szerepet játszanak abban, hogy nemzetközi szinten jelentős növekedés várható a globális önkiszolgáló piacon.

Amíg a globális önkiszolgáló raktározási piac értéke 2020-ban 48,02 milliárd USD volt, az iparág 2026-ra már a 64,71 milliárdot is elérheti, a 2021-26 közötti időszakra vetítve 5,45%-os CAGR (Compound annual growth rate) vagyis teljes éves növekedési ráta mellett.

A Mordor Intelligence tanulmánya szerint az iparág várhatóan pozitív növekedésében nagy szerep jut az egyes régiókban érzékelhető növekvő urbanizációnak, miközben az Egyesült Államok, Európa és Ázsia országainak javuló gazdasági kilátásai is pozitívan járulnak hozzá a növekedéséhez az új vállalkozások elindulásával, valamint a meglévők növekedésével.

Csökkenő irodahelyiség mellett nő az önkiszolgáló raktározás

Mindemellett a Covid járvány több vállalkozót arra késztetett, hogy a nagy alapterületű irodák, raktárok bérlése helyett az olcsóbb és rugalmasabb önálló tárolás felé forduljon. Az a jelenség is nagyban felhajtotta az önkiszolgáló raktárak iránti keresletet, hogy a covid hatására 2020 hosszabb időszakában a munkavállalók jórészének otthonról kellett dolgoznia, miközben egyre több vállalat döntött úgy, hogy tartósan a távmunka-modell felé mozdul el, aminek hatására jelentősen csökken az irodabérlés iránti igény. Különösen az ázsiai nagyvárosokban, ahol az irodahelyiségek bérlése rendkívül költséges, az önálló raktározást is egyre nagyobb arányban részesítik előnyben.

Emellett az urbanizáció növekvő üteme is azok közé a jelentős tényezők közé tartozik, amely pozitívan ösztönzik a kereskedelmi ingatlanpiac egyik alszektorának számító önkiszolgáló, vagy önraktározási alszektor bővülését.

Ebben az is szerepet játszik, hogy miközben a növekvő városi népességnek kisebb és egyre drágább lakóterekkel kell számolniuk a városokban, egyre több az olyan bérlő, aki gyakrabban költözik. London a legjobb példa erre a tendenciára, ahol a lakosság száma 2015-ben új történelmi csúcsot ért el 8,6 millióval. Az előrejelzések szerint 2030-ra a lakosság száma meghaladja a 10 milliót.

Egy másik olyan tényező, amely a Covid járványhoz köthető hatásként szerepet játszott az önkiszolgáló megőrzési ágazat iránti kereslet hirtelen megnövekedésében, a munkanélküliség, amelynek szintje világszerte jelentősen megemelkedett. Ezáltal pedig a lakásbérbeadóknak szembe kell nézniük azzal, hogy a munkanélküli bérlőik, nem képesek kifizetni a bérleti díjat.

Mivel ezek a bérlők hazaköltöznek a szüleikhez, vagy más lakásmegosztási lehetőségeket keresnek, a lakóterek leépítése lehetőséget teremt az önkiszolgáló raktározási ágazat számára, hogy ott olyan tárgyakat tároljanak, amelyek már nem férnek el a kisebb lakásokban.

Az otthoni rendrakás is a bértárolást segítette

Ezt mutatja, hogy a londoni easyStorage például arról számolt be, hogy a covidhoz köthető lezárások 2020-as csökkentése óta hónapról hónapra 25 százalékkal nőttek a megkeresések, mivel egyeseknek ki kellett üríteniük egy szobát ahhoz, hogy helyet csináljanak az otthoni iroda kialakításához, míg sokan mások a hosszú otthon töltött napok alatt rendet raktak a lakóterükben.

A cég emellett arról számolt be, hogy sokszor a házasságok, a párok szétválása, valamint a halálesetek is szerepet játszhattak az önkiszolgáló raktárak iránti kereslet növekedésében, amihez az is hozzájárul, hogy a családok egyre több anyagi javakkal gyarapodnak.

Szakemberek szerint az a tendencia is látható, hogy mivel az online foglalás és fizetés, az önkiszolgáló kioszkok és az automatizált hozzáférés csak néhány a feltörekvő trendek közül, amelyek az ágazat technológiai fejlődésére és a Covid társadalmi távolságtartási szabályaira reagálnak. Mivel ezáltal a fizikai helyszín versenyelőnye csökken, ezek az online csatornák új lehetőségeket kínálnak a feltörekvő tárolási innovátorok számára.

Magyarországon is keresik, mert gazdaságos

Miközben a magyar piacon sokan még csak most ismerkednek a rugalmas tárolási lehetőséget kínáló önkiszolgáló raktározás lehetőségeivel, ahogy nyugaton, nálunk is egyre inkább a legmodernebb technikai hátteret várják el az ügyfelek.

Természetesen ennek az igénynek mi is folyamatosan igyekszünk megfelelni az M5-ös sztráda kivezetőjénél álló raktárépületünkben, ahol a második emeleten egy újabb részben alakítottunk 50 új miniraktár-szobát, chipes beléptető rendszerrel, 1-12 négyzetméter közötti méretben.– fejtette ki Forgács Krisztián az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A szakember kifejtette: miközben 2020-ban és 2021-ben a covid lezárások időszakában több mint 10 százalékkal csökkent az ügyfélkör és a bevétel, az újranyitás időszakában folyamatosan érkeztek vissza a régi és jelentkeztek az új bérlők.

A piac járvány előtti szintre találásában annak is nagy szerepe volt, hogy ebben a folyamatosan változó világban egyre többen ismerik fel, hogy milyen előnyöket rejt az, hogy a kis alapterületű, önkiszolgáló raktározás, a self storage nagyban hozzá tud járulni a költségek optimalizálásához.

Az észak-amerikai sztenderdek szerint felépült raktárépület bérlőinek 65-70 százaléka magánszemély, míg a többi ügyfél a KKV szektor cégei közül kerül ki. Legnagyobb számban a költözők és a felújítók bérelnek kisebb raktárakat, ahova ideiglenesen be tudják rakni a bútoraikat.

A második, legerősebb ügyfélkört azok a kisebb cégek jelentik, akik azzal tudnak spórolni, hogy nem kell az igényeiket messze meghaladó, akár többszáz négyzetméteres raktár csarnokot bérelniük, hanem az igényeikhez és a növekedésükhöz igazodva tudnak akár pár négyzetméteres raktárszobákat is bérelni. Nem véletlen, hogy az Euro Mini Storage Hungária-nál az átlagos raktárméret 7 négyzetméter, amit jellemzően átlagosan fél évre bérelnek ki az ügyfelek.