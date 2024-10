Megújulhat az Otthonfelújítás Program

Bár az indulás előtt óriási várakozás előzte meg a 2024. július elsejétől elérhető Otthonfelújítás Programot, a kezdeti lelkesedés után sokat vesztett lendületéből az érdeklődés. A közeljövőben jelentős változások várhatók a programban, a cél, hogy szélesebb körben hozzáférhetővé váljon a támogatás, amelyre az építőipari szereplőknek is nagyon nagy szükségük van az ágazat gyenge teljesítménye miatt.

„Elindult a szakmai munka az Energiaügyi Minisztérium vezetésével a program felgyorsítása érdekében” – közölte Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ magyar építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke. „Azon dolgozunk, pénzintézetek, szakmai szervezetek közreműködésével, hogy a pályázati folyamatok egyszerűsödjenek, a lakosság számára könnyebben hozzáférhetővé váljanak a támogatások és megvalósuljon mintegy 20 ezer családi ház korszerűsítése.”

Fókuszban a nyílászárók

Az Újház Zrt. adatai alapján a jelentkezők 57 százaléka nyílászáró cserére fordítaná a pályázati összeget. Juhász Attila szerint a programban várható egyszerűsítések valószínűleg felpörgetik majd a nyílászáró piacot. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben a szegmensben kizárólag kulcstermékek vehetnek részt a pályázatban, ami azt jelenti, hogy jellemzően a Magyarországon gyártott termékek számolhatók el. Hozzátette, hogy a hazai nyílászáró gyártók teljes mértékben felkészültek a növekvő keresletre, a szükséges kapacitások is rendelkezésre állnak.

„Már augusztus vége óta nagyobb érdeklődés tapasztalható a nyílászárók és azok kiegészítői, különösen az ablakpárkányok iránt” – számolt be róla Walter József, a parkanyos.hu alapítója. „Párkány nélkül nincs felújítási program, ugyanis nyílászáró csere esetén keletkezik egy fogadó felület, amelyet be kell burkolni, ha ez nincs, beázik az épület vagy úgynevezett hőhíd alakul ki” – hangsúlyozta a szakértő.

Walter József a legjobb megoldásnak a kőpárkányokat nevezte, amelyek megfelelő beépítés esetén segítenek elkerülni a hőhidak kialakulását, ezáltal energiahatékonyabbá teszik az épületet, ami különösen fontos az Otthonfelújítási Program 30%-os energiamegtakarítási előírásai szempontjából is. „A kőpárkányok nemcsak esztétikai szempontból jelentenek magasabb színvonalat, mint a műanyag változatok, de tartósabbak, időállóbbak is” – tette hozzá a parkanyos.hu. alapítója.

A több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező családi vállalkozás képviselője felhívta a figyelmet az olyan hasznos szolgáltatásokra, mint a méretvételi segédlet vagy a párkánykalkulátor, amelyek jelentősen megkönnyítik a felújítást tervezők dolgát. Hozzátette: a kőpárkányok megfelelő beépítése – amely magában foglalja az optimális lejtést, vízorrt és a szilikonos tömítést a nyílászárók és a párkányok között – elengedhetetlen a hosszú távú védelem érdekében.

Most érdemes belevágni

„Az Otthonfelújítási Program tervezett változtatásainak célja, hogy gyorsabban és könnyebben lehessen pályázni, nyílászáró csere esetén is” – hangsúlyozta az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. Juhász Attila szerint most sokkal kedvezőbb feltételek mellett lehet felújítani, mint az elmúlt években. „Arra biztatok mindenkit, aki lakásfelújítást tervez, hogy most érdemes belevágni a projektekbe, hiszen ebben az időszakban, amikor a megrendelések visszaestek, az árak is kedvezőbbek, a kivitelezők pedig könnyebben elérhetőek és sok a szabad kapacitás.