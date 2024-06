MNB alelnök: 2021 óta a nyugat-európai inflációs nyomás duplájával kell megküzdeni

Az elmúlt évek válságai ellenére a régió gazdaságai továbbra is felzárkózó pályán haladnak, sikeresen megőrizték pénzügyi stabilitásukat, miközben az inflációt is gyorsan sikerült a jegybanki célértékek közelébe csökkenteni; a folyamatokban a jegybankok kulcsszerepet vállaltak, ugyanakkor az eredmények megőrzése érdekében folyamatos megújulásra van szükség – a jegybank tájékoztatása szerint ezt hangsúlyozta előadásában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a dubrovniki gazdasági fórumon.

A horvát jegybank által június 13. és 15. között megrendezett konferencián Virág Barnabás elmondta: a koronavírus-járvány, a geopolitikai konfliktusok, az energiaválság és a nyomában járó, fél évszázada nem látott globális inflációs hullám komoly kihívást jelent minden gazdaság számára, de egyetlen régiót sem érintett olyan súlyosan, mint Kelet-Közép-Európát. A régió 2021 közepe óta csaknem kétszer akkora inflációs nyomással szembesült, mint a nyugat-európai gazdaságok – mutatott rá az alelnök.

A jegybankok többsége 2020-2021-ben jelentős mennyiségű, alacsony kamatozású forrással segítette a gazdaságok gyors helyreállását, miközben az infláció globális növekedése 2021 közepétől a kamatok jelentős emelését indokolta. Az MNB mind a két időszakban az élenjárók közé tartozott, és a válságkezeléssel kulcsszerepe volt a stabilitás megőrzésében – hangsúlyozta Virág Barnabás. A stabilitást pénzügyi, reálgazdasági és a társadalmi igazságosság szempontjából is kiemelten kell kezelni – hívta fel a figyelmet az MTI szerint.

A válságkezelés költségeit koncentráltan a jegybankok viselték. Szinte valamennyi európai jegybank jelentős veszteségeket könyvelt el az elmúlt két évben. “Ez egy, a korunkéhoz hasonló válsághelyzetben szükségszerű és helyénvaló” – mondta. A jegybankok veszteségével szemben ezen közegben az egész gazdaság haszna áll. Fontos ugyanakkor, hogy az a nagymennyiségű kamatjövedelem, ami főként a bankoknál csapódott ki, jóval inkább szétterüljön a gazdaság minden szereplője között, támaszul szolgálva a kibontakozó gazdasági növekedésnek és erősítse a gazdasági és pénzügyi rendszer stabilitását – hangsúlyozta.

Az MNB alelnöke a magyar tapasztalatok alapján négy területen ajánlott megoldást a nemzetközi jegybanki közösség számára. Egyrészt a magyar gyakorlathoz hasonlóan a jegybankoknak a bankrendszer irányába aktívabban kell használniuk a kötelező tartalék rendszer módosításának lehetőségét. Szintén a hazai tapasztalatok mutatták, hogy ha a kormányok a lakosság számára alacsony kockázatú és vonzó kamatozású lakossági állampapírokat ajánlanak, akkor az magas inflációs környezetben is képes növelni a versenyt a megtakarítások piacán.

Virág Barnabás kulcstényezőnek nevezte a pénzügyi tudatosság folyamatos erősítését is, valamint felhívta a figyelmet a digitális jegybankpénz kísérletek felgyorsítására.

Fotó:mnb.hu