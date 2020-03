Olajat talált a Mol az Északi-tengeren

A Mol-csoport tagja, a Mol Norge AS olajat és gázt talált Norvégia partjainál – közölte a magyar olajtársaság.

A cég a napokban fejezi be a kutató fúrás és annak kiferdítő kútjának mélyítését. A kút már felfedezett olajmezők közelében mélyült az Északi-tenger középső régiójában, Stavangertől 200 kilométerre nyugatra.

Az előzetes értékelések alapján a megtalált szénhidrogén vagyon 12 és 71 millió hordó olajegyenérték közötti. A talált szénhidrogén API 40 relatív sűrűségű könnyű olaj. Ez a találat is hozzájárul a Mol organikus és inorganikus készletpótlási stratégiájához a kutatási és akvizíciós tevékenységein keresztül – közölték.

A Mol Norge 40 százalékos érdekeltséggel a PL820S koncessziós terület operátora, partnerei a Lundin Norway AS (40 százalék), a Wintershall Dea Norge AS (10 százalék) és a Pandion Energy AS (10 százalék) – közölte a Mola BÉT honlapján.