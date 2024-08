OTP-kutatás: erősödött a fiatalok megtakarítási szándéka

Az OTP Bank legfrissebb, a 16 és 30 év közötti fiatalok pénzügyi szokásait, terveit, attitűdjeit vizsgáló reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy egyre tudatosabbak a fiatalok a pénzügyekben, és erősödött a megtakarítási szándékuk az elmúlt egy évben.

A fiatalok többsége, 62 százaléka dolgozik tanulás mellett, 28 százalékuk eseti jelleggel, 17 százalékuk részmunkaidőben vállal munkát, míg 12 százalék rendszeresen végez alkalmi munkát.

A kutatás résztvevői közül a többség, a megkérdezettek 54 százaléka gyűjt valamire. A válaszadók 40 százaléka nyilatkozta azt, hogy lakásvásárlásra, -felújításra, bútorokra takarít meg. Szintén előkelő helyen végzett a műszaki cikkek és a szórakoztatóelektronika kategóriája, de általános tartalékra is gyakran tesznek félre, ahogyan az autó, az utazás és a fesztiválozás is megjelenik a megtakarítási célok között.

Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője a közleményben kiemelte: a fiatalok pénzügyi attitűdjei sokat változtak egy év alatt. Megerősödött a megtakarítási szándék és a biztonságra való törekvés, ügyintézést tekintve a digitális megoldásokat preferálják továbbra is. Már egyéves időtávban is érzékelhetően nőtt a – főleg okoseszközökhöz köthető – digitális fizetési megoldások használata. A pénzügyi ajánlatokról is szívesen tájékozódnak az összehasonlító oldalakon és a megkérdezettek többsége úgy gondolja, ha beosztással is, de kijön a jövedelméből – tette hozzá.

Az OTP Bank adatai szerint egyre fiatalabb korban nyitják meg a magyar gyerekek számára az első bankszámlát, mert egyre több olyan élethelyzet van, amelyben jól jön a számla és a kártya. Ilyen lehet a diákmunka, a fesztiválokon való fizetés, vagy a kártyás és online vásárlás.