Óvatosabbak lettek a magyarok a lakásvásárlással

A korábbinál óvatosabbak a lakosság lakásvásárlási tervei – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. áprilisi felmérésből.

A GKI negyedévente szervez felmérést a lakosság lakásvásárlási, illetve felújítási és korszerűsítési terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezése céljából. Az áprilisi reprezentatív felmérésbe 1000 embert vontak be.

A lakást vásárolni vagy építeni biztosan, vagy valószínűleg szándékozó háztartások aránya 2022 negyedik negyedévében érte el az utóbbi időszak mélypontját. A felgyorsuló infláció, a rezsicsökkentés szabályainak módosítása miatti bizonytalanság és a korábbinál jóval magasabb hitelkamatok hatására a lakosság óvatosabbá vált. Az év elején a kormányzat meghosszabbította a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró hitel hatályát, ezáltal nyitva maradt a kedvezőbb finanszírozás lehetősége a gyerekeseknek, illetve a gyerekeket vállalni szándékozóknak. Ezek az intézkedések pozitívan hatottak – írta a GKI.

Rámutattak, hogy a lakásvásárlási tervek áprilisban – hasonlóan januárhoz – enyhén élénkültek, bár az egy évvel korábbinál még így is kevésbé erőteljesek. A múlt havi felmérés alapján a válaszadó háztartások 2,2 százaléka biztosan, 5,7 százaléka valószínűleg vásárol vagy épít(tet) lakást a következő egy évben.

A lakásvásárlás iránt leginkább a 30 év alattiak érdeklődnek, körükben a biztosan vásárlók aránya 4,2 százalék, a valószínűleg vásárlóké 12,6 százalék. Budapesten továbbra is pezsgő maradhat a lakáspiac, az itt élők számoltak be a legmagasabb arányban lakásvásárlási tervekről. A másik végletet a kisvárosok jelentik, az itt élők készülnek legkisebb arányban lakásvásárlásra. A jövedelmi helyzet is nagyban befolyásolja a vásárlási szándékokat: minél magasabb a háztartások jövedelme, annál nagyobb arányban készülnek lakóingatlant vásárolni vagy építtetni – ismerteti a GKI közleménye.